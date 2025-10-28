Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Anästhesie Nachrichten

Digitale Helfer – bleiben wir wachsam!

  • 01.11.2025
  • Editorial
Erschienen in:
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten | Ausgabe 4/2025

Auszug

Liebe Leser:innen, sehr geehrte Damen und Herren! …
Nächster Artikel AIC bietet idealen Rahmen, um mitzugestalten
Titel
Digitale Helfer – bleiben wir wachsam!
Verfasst von
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc
Publikationsdatum
01.11.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten / Ausgabe 4/2025
Print ISSN: 2617-2127
Elektronische ISSN: 2731-3972
DOI
https://doi.org/10.1007/s44179-025-00325-y

Weitere Artikel der Ausgabe 4/2025

Prozessierte EEG-gesteuerte Narkosetiefenmessung zur Verringerung des postoperativen Delirrisikos

  • Journal Club

Frühzeitiger Einsatz von Noradrenalin bei Hochrisikopatient:innen

  • Journal Club

Notfallmanagement blutender Traumapatient:innen – aktuelle Empfehlungen

  • Open Access
  • DFP-Fortbildung

Die Bedeutung von MAP und ZVD für die Nierenschädigung nach Bypasschirurgie

  • Journal Club

Against all odds: Nachhaltigkeit im wirklichen Leben

  • Originalie

AIC bietet idealen Rahmen, um mitzugestalten

  • Editorial