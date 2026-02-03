Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
psychopraxis. neuropraxis

Differenzialdiagnosen von epileptischen Anfällen im Kleinkindesalter

  • 02.02.2026
  • Neurologie
Verfasst von
Prim. PD Dr. Edda Haberlandt, MBA
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis

Zusammenfassung

Hintergrund

Epilepsie ist die häufigste neurologische Erkrankung im Kindesalter, bei 0,5–1 % der Bevölkerung jeglichen Alters wird eine Epilepsie diagnostiziert. Die Häufigkeit einer Fehldiagnose nach einem anfallsverdächten Ereignis liegt laut Studienergebnissen zwischen 4,6 und 30 %. Die im Folgenden beschriebenen Phänomene können dies bei falscher Interpretation verursachen. Nichtepileptische paroxysmale Ereignisse im Kindesalter sind benigne Phänomene, die in jedem Alter vorkommen können. Es ergibt sich dabei ein Schwerpunkt des Auftretens im 1. Lebensjahr und Kleinkindesalter; die meisten Phänomene sind an eine spezifische Altersgruppe gebunden. Es handelt sich v. a. im Säuglings- und Kleinkindesalter um physiologische Phänomene. Als Parasomnien werden auffällige Verhaltensweisen während des Schlafes definiert. Aufwachstörungen, wie Pavor nocturnus und Schlafwandeln, treten aus dem NREM-Schlaf heraus auf und ereignen sich in der Regel während der 1. Nachthälfte. Zusätzlich können auch artifizielle Phänomene im Sinne eines Münchhausen-by-Proxy epileptische Anfälle vortäuschen.

Schlussfolgerung

Die fachliche Kenntnis über nichtepileptische paroxysmale Ereignisse (PNES) insbesondere im Kleinkindesalter ist entscheidend, um bei anfallsverdächtigen Ereignissen die richtige Diagnose zu stellen. Immer wenn das klinische Bild und der EEG-Befund keine Erklärung für das beschriebene Phänomen ergeben, muss an das pädiatrische Spektrum nichtepileptischer, paroxysmaler Ereignisse und darüber hinaus gedacht werden. Mit vorliegendem Artikel sollen die Kenntnisse dazu gestärkt werden, um die Häufigkeit der Fehldiagnose einer Epilepsie im Kleinkindesalter zu reduzieren.
Titel
Differenzialdiagnosen von epileptischen Anfällen im Kleinkindesalter
Verfasst von
Prim. PD Dr. Edda Haberlandt, MBA
Publikationsdatum
02.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-026-01149-4
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.