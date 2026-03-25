Die Zukunft ist unter Wasser

Als Alternative zur endoskopischen Mukosaresektion (EMR) und endoskopischen Submukosadissektion (ESD) in CO 2 -Umgebung wurden diese Techniken in den letzten Jahren auch unter Wasser angewendet. Die besten Daten dazu gibt es für Neoplasien im Kolon und Duodenum. Es scheint, dass unter Wasser weniger Komplikationen und seltener Rezidive auftreten. Der Nachteil ist, dass es für die Endoskopie bisher keine Standards für Geräte und Geräteeinstellungen sowie die Selektion der Indikationen gibt.