Peripartale Depressivität bei Frauen mit Behinderung

Einleitung

Depressive Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in der prä- und postpartalen Phase [ 1 ] und beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen oft erheblich [ 2 ]. Die Symptome und deren Ausprägungen sind vielfältig [ 3 ]. Die ICD-11 benennt unter anderem den Verlust von Freude, Energielosigkeit, Denkschwierigkeiten, Schuldgefühle sowie Gedanken daran, sich selbst oder dem Kind Schaden zuzufügen [ 4 ].

Die Erkrankung kann sich zudem negativ auf die Gesundheit des Säuglings auswirken. Studien zeigen, dass Kinder betroffener Mütter häufiger akute medizinische Versorgung benötigen [ 5 ], und es besteht eine Korrelation mit psychischen und Verhaltensauffälligkeiten [ 6 ]. Mögliche Ursachen sind biologische Faktoren, wie die verstärkte pränatale Konfrontation mit Stresshormonen [ 1 ], sowie die Auswirkungen der mütterlichen Depression auf deren Verhalten, was die Bindungsqualität und die Eltern-Kind-Interaktion beeinträchtigen kann [ 2 ]. Es wird von weniger Augenkontakt, mimischer Kommunikation, etwa Lächeln, und emotionaler Wärme in der Interaktion mit dem Kind berichtet [ 5 ]. Eine frühzeitige Identifizierung und Behandlung der Erkrankung ist entscheidend, um negative Folgen für Mutter und Kind zu vermeiden [ 7 ].

Frauen mit Behinderung sind, unabhängig von der Peripartalzeit, überdurchschnittlich häufig von depressiven Erkrankungen betroffen [ 8 ‐ 10 ]. Es liegt nahe, dass sie auch bezüglich der peripartalen Depression eine besonders vulnerable Gruppe darstellen. Zu den assoziierten Faktoren gehören u. a. psychische Erkrankungen in früheren Lebensphasen, chronische Erkrankungen, kritische Lebensereignisse, mangelnde soziale Unterstützung, Partnerschaftsgewalt, geringes Familieneinkommen sowie niedriger Bildungsstand der Mutter [ 3 , 11 ]. Frauen mit Behinderung sind von diesen Faktoren überproportional betroffen [ 12 ]. Zusätzlich erschweren Barrieren, insbesondere im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, den Zugang zum Gesundheitssystem [ 13 ]. Vorurteile und Stigmata im Kontext der Schwangerschaft führen oft dazu, dass betroffene Frauen den Kontakt zu Fachkräften meiden [ 14 ].

Diese systematische Übersichtsarbeit untersucht das Risiko peripartaler Depressivität bei Frauen mit Behinderung im Vergleich zu Frauen ohne Behinderung. In den eingeschlossenen Studien bestehen erhebliche Unterschiede in der Terminologie und den Erhebungsmethoden der peripartalen Depression. Einige bezeichnen einzelne Symptome als „Depression“, während andere von „depressiven Symptomen“ sprechen. Nur zwei Studien verwenden die Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), allerdings mit unterschiedlichen Cut-off-Werten. Um dieser Heterogenität gerecht zu werden, wurde in dieser Übersichtsarbeit der übergreifende Begriff „peripartale Depressivität“ verwendet, der sowohl klinische als auch subklinische Formen umfasst.

Letztere können die Lebensqualität bereits erheblich einschränken [ 15 ] und das Risiko für die Entwicklung einer Major Depression erhöhen [ 16 ]. Schwarze et al. zeigten zudem in ihrer Längsschnittstudie, dass schon subklinische affektive Symptome der Mutter die selbstregulatorischen Fähigkeiten des Kindes negativ beeinflussen [ 17 ].

Auch bei der Erfassung von Behinderung weisen die Studien große Unterschiede auf. Diese Übersichtsarbeit orientiert sich an einem breiten, ICF-basierten Behinderungsbegriff, um die strukturellen Benachteiligungen verschiedener Behinderungsarten und deren Einfluss auf das Risiko peripartaler Depressivität zu berücksichtigen.