Die Rolle von vaginalem DHEA bei der Behandlung des genitourinären Syndroms der Menopause

ERC-213a Bioverfügbarkeit Phase I Bewertung der systemischen Bioverfügbarkeit von DHEA und seinen Metaboliten sowie der Pharmakokinetik von Vaginalzäpfchen mit drei verschiedenen DHEA-Konzentrationen und einem Placebo Postmenopausale Frauen mit Vaginalatrophie 0 % (0 mg DHEA): n = 10, 0,50 % (6,5 mg DHEA): n = 10, 1,0 % (13 mg DHEA): n = 10, 1,8 % (23,4 mg DHEA): n = 10 7 Tage DHEA-Vaginalovula sind gut verträglich. Bei der niedrigen Dosis von 6,5 mg DHEA blieben die Serumspiegel von DHEA und seinem Metaboliten im Bereich der Werte, die bei normalen Frauen nach der Menopause gefunden werden. Bei den drei getesteten DHEA-Dosen war der vaginale Reifungswert signifikant erhöht, und der vaginale pH-Wert war von Tag 1 bis Tag 7 signifikant gesunken 24 ] Labrie, Cusan et al. 2008 [ 27 ] Labrie, Martel et al. 2013 [ 26 ] Labrie und Martel 2017 [

ERC-210a Wirksamkeit/Sicherheit Phase III Bestimmung der Dosis-Wirkung von Parametern der Vaginalschleimhaut auf die lokale Wirkung von DHEA Postmenopausale Frauen, die unter mindestens einem mittelschweren bis schweren Symptom der vaginalen Atrophie leiden 0,0 % (0 mg DHEA): n = 54, 0,25 % (3,25 mg DHEA): n = 54, 0,50 % (6,5 mg DHEA): n = 56, 1,0 % (13 mg DHEA): n = 54 12 Wochen Schnelle und effiziente Umkehrung aller Symptome und Anzeichen einer vaginalen Atrophie Signifikante positive Veränderung nach 2 Wochen beim Prozentsatz der parabasalen und oberflächlichen Zellen der Vagina und beim pH-Wert sowie beim lästigsten Symptom der VVA Die zirkulierenden Östrogene und Androgene sowie die Gesamtmetaboliten der Androgene, die den Gesamtandrogenpool widerspiegeln, und Östronsulfat, ein Parameter der Gesamtöstrogene, blieben alle innerhalb des bei normalen postmenopausalen Frauen beobachteten Bereichs. Große positive Auswirkungen auf Libido und sexuelle Funktionsstörungen 16 ], Labrie, Archer et al. 2009 [ 17 ], Labrie, Archer et al. 2009 [ 18 ], Labrie, Archer et al. 2010 [ 19 ], Labrie 2010 [ 15 ] Labrie, Archer et al. 2009 [], Labrie, Archer et al. 2009 [], Labrie, Archer et al. 2009 [], Labrie, Archer et al. 2010 [], Labrie 2010 [ 20 ], Labrie, Archer et al. 2014 [ 21 ], Portman, Labrie et al. 2015 [ 31 ], Martel, Labrie et al. 2016 [ 29 ], Archer, Labrie et al. 2017 [ 32 ], Labrie, Archer et al. 2017 [ 23 ] Labrie, Archer et al. 2011 [], Labrie, Archer et al. 2014 [], Portman, Labrie et al. 2015 [], Martel, Labrie et al. 2016 [], Archer, Labrie et al. 2017 [], Labrie, Archer et al. 2017 [

ERC-231a Wirksamkeit/Sicherheit Phase III PIVOTAL Bestätigung der Wirksamkeit von intravaginalem DHEA auf die Symptome und Anzeichen von VVA Postmenopausale Frauen mit mäßiger bis schwerer Dyspareunie als störendstem Symptom der VVA 0,0 % (0 mg DHEA): n = 81, 0,25 % (3,25 mg DHEA): n = 87, 0,5 % (6,5 mg DHEA): n = 87 12 Wochen Klinisch und statistisch signifikante positive Auswirkungen der Behandlung mit täglichem intravaginalem 0,50 % (6,5 mg) Prasteron auf die vier co-primären Ziele (Dyspareunie, Prozentsatz parabasaler Zellen, Prozentsatz oberflächlicher Zellen und vaginaler pH-Wert) Hochsignifikante positive Auswirkungen bei der Untersuchung der Vaginalschleimhaut (Vaginalsekret, Farbe, Integrität des Epithels und Dicke des Epithels) Keine klinisch oder biologisch bedeutsame Veränderung der Serumsteroidspiegel 10 ], Portman, Labrie et al. 2015 [ 31 ], Martel, Labrie et al. 2016 [ 29 ], Archer, Labrie et al. 2017 [ 32 ], Labrie, Archer et al. 2017 [ 23 ] Archer, Labrie et al. 2015 [], Portman, Labrie et al. 2015 [], Martel, Labrie et al. 2016 [], Archer, Labrie et al. 2017 [], Labrie, Archer et al. 2017 [

ERC-238a Wirksamkeit/Sicherheit Phase III PIVOTAL Bestätigung der Wirksamkeit von intravaginalem DHEA bei mäßigen bis starken (MS) Schmerzen bei sexueller Aktivität (Dyspareunie) als lästigstes Symptom (MBS) von VVA aufgrund der Menopause und Sammlung weiterer Daten über Probandinnen, die intravaginalem DHEA ausgesetzt waren Postmenopausale Frauen mit mittelschwerer bis schwerer Dyspareunie als MBS VVA 0,0 % (0 mg DHEA): n = 182, 0,5 % (6,5 mg DHEA): n = 376 12 Wochen DHEA verbesserte signifikant den vaginalen pH-Wert, die Anzahl der oberflächlichen und basalen/parabasalen Epithelzellen und linderte die MBS-Dyspareunie. Signifikante Verbesserungen wurden auch bei mäßiger bis schwerer vaginaler Trockenheit, Vaginalsekreten, Epithelintegrität, Epitheldicke und Vaginalfarbe sowie bei den sechs Bereichen des FSFI beobachtet. Alle Serumsexualsteroide, die mit DHEA in Zusammenhang stehen, blieben innerhalb der normalen postmenopausalen Werte 25 ], Ke, Labrie et al. 2015 [ 14 ] Labrie, DeRogatis et al. 2015 [], Ke, Labrie et al. 2015 [ 28 ] Labrie, Montesino et al. 2015 [ 22 ], Montesino, Labrie et al. 2016 [ 30 ], Martel, Labrie et al. 2016 [ 29 ], Archer, Labrie et al. 2017 [ 32 ], Labrie, Archer et al. 2017 [ 23 ] Labrie, Archer et al. 2016 [], Montesino, Labrie et al. 2016 [], Martel, Labrie et al. 2016 [], Archer, Labrie et al. 2017 [], Labrie, Archer et al. 2017 [

ERC-234a Wirksamkeit/Sicherheit Phase III Bestätigung der Wirksamkeit von intravaginalem DHEA bei vaginaler Trockenheit, einem Symptom der vaginalen Atrophie, bei postmenopausalen Frauen Postmenopausale Frauen mit mäßiger bis schwerer vaginaler Trockenheit als störendstem Symptom der VVA 0,0 % (0 mg DHEA): n = 152, 0,25 % (3,25 mg DHEA): n = 148, 0,5 % (6,5 mg DHEA): n = 150 Täglich für 2 Wochen, gefolgt von zweimal wöchentlich für 10 Wochen 12 Wochen Statistisch signifikante Auswirkungen auf den Rückgang des Prozentsatzes (%) der parabasalen Zellen, den Anstieg des Prozentsatzes der oberflächlichen Zellen und den Rückgang des vaginalen pH-Werts Die Verbesserung der vaginalen Trockenheit durch MBS erreichte nach 12 Wochen keine statistische Signifikanz (im Vergleich zu Placebo), nachdem die Behandlung 10 Wochen lang zweiwöchentlich erfolgte, nachdem sie 2 Wochen lang täglich verabreicht worden war (Verlust der Wirksamkeit, als das Dosierungsschema nach 2 Wochen von täglich auf zweimal wöchentlich geändert wurde). Keine biologisch bedeutsame Veränderung des Serum-DHEA und seiner wichtigsten Metaboliten, einschließlich Östradiol und Testosteron 11 ], Portman, Labrie et al. 2015 [ 31 ] Bouchard, Labrie et al. 2015 [], Portman, Labrie et al. 2015 [