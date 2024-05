Die Rolle von kognitiver Verhaltenstherapie bei Insomnie bei Frauen in den Wechseljahren

Es wurde eine Literatursuche zur kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie in den Wechseljahren gemacht. Dazu wurden Ovid Medline und Google Scholar verwendet. Die Schlagwörter „menopause“, „insomnia“ und „cognitive behavioral therapy“ wurden genutzt (Abb.). Da sich die KVT‑I in der zusammenfassenden Analyse der MsFLASH-Studien (Menopausal Strategies: Finding Lasting Answers to Symptoms and Health) bereits als überragende Therapie gegenüber Escitalopram, Yoga, Sport (Aerobic), supplementären Omega-3-Fettsäuren, Östrogenersatztherapie und Venlafaxin erwiesen hat, wurden nur Studien eingeschlossen, welche die KVT‑I mit verhaltenstherapeutischen Interventionen verglichen []. Die verhaltenstherapeutischen Interventionen sind die Schlafrestriktionstherapie (SRT) und die Schlafhygieneaufklärung (SHA), beide Interventionen werden auch im Rahmen der KVT‑I kombiniert angewendet. Eingeschossen wurden ebenfalls Studien, die den Effekt von KVT‑I auf die psychische Gesundheit und Lebensqualität untersucht haben.

Resultate

1 , 10 ‐ 14 ]. Sechs Studien wurden eingeschlossen. Alle eingeschlossenen Studien untersuchten den Effekt der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie bei Frauen in der Perimenopause und nach der Menopause mit Insomniesymptomen. Alle Studien sind randomisiert-kontrollierte klinische Studien. Eingeschlossen wurden Frauen, welche peri- oder postmenopausal waren. Die Probandinnen durften bei allen Studien keine anderen primären Schlafstörungen (z. B. Schlafapnoesyndrom) aufweisen und keine schlafbeeinflussenden Medikamente einnehmen [].

10 ]; Tab. 1 2 Autor Jahr [Ref.] Studiendesign Kohorte Messgeräte Intervention ISI-Score vorher (VI oder SA) ISI-Score-Abnahme (VI oder SA) Nach Intervention PSQI vorher (VI oder SA) PSQI-Abnahme (VI oder SA) Nach Intervention McCurry et al. 2016 10 ] Randomisierte klinische Studie 106 peri- oder postmenopausale Frauen ISI-Score KVT‑I 15,6 (VI = 14,8–16,4) −9,9 (VI = −11,2–−8,7) 8,9 (VI = 8,2–9,2) −4,0 (VI = −5,0–−3,1) PSQI-Score Schlaftagebuch KG 16,8 (VI = 15,8–17,9) −4,7 (VI = −6,1–−3,3) 9,2 (VI = 8,6–10,3) −1,4 (VI = −2,1–−0,7) Drake et al. 2019 11 ] Randomisierte klinische Studie 150 postmenopausale Frauen ISI-Score Schlaftagebuch KVT‑I 14,94 (SA = 3,97) −7,7 (d = 1,43) – – SRT 15,2 (SA = 3,67) −6,56 (d = 1,66) – – SHA 15,36 (SA = 4,36) −1,12 (d = 0,37) – – Farsani et al. 2021 12 ] Randomisierte klinische Studie 46 postmenopausale Frauen ISI-Score KVT‑I 17,95 (SA = 4,37) −10,73 (VI = −12,7–−8,21) 11,50 (SA = 2,24) −7,86 (VI = −9,21–−6,51) PSQI-Score Schlaftagebuch KG 18,00 (SA = 4,24) −0,91 (VI = −1,45–3,28) 11,70 (SA = 2,34) 0,17 (VI = −0,84–1,18) Abdelaziz et al. 2021 1 ] Randomisierte klinische Studie 80 postmenopausale Frauen ISI-Score KVT‑I 13,40 (SA = 4,35) −5,10 (SA = 3,54) 10,50 (SA = 2,73) −3,60 (SA = 2,76) PSQI-Score Schlaftagebuch KG 11,68 (SA = 3,6) −0,48 (SA = 2,03) 9,63 (SA = 2,56) −0,10 (SA = 0,44) Fragebogen Bewertung ISI-Score (Insomnia Severity Score) 0–28 Punkte, je grösser die Punktzahl, desto schlimmer die Insomnie PSQI-Score (Pittsburgh Sleep Quality Index) 0–21 Punkte, je grösser die Punktzahl, desto schlechter die Schlafqualität BDI–ll (depressive Symptome) 0–63 Punkte, je grösser die Punktzahl, desto schlimmer die depressiven Symptome DBAS (maladaptives Denken) > 4 Punkte, irrationale oder dysfunktionale Gedanken gegenüber Schlaf PSAS Somatic (Übererregung) 8–40 Punkte, je höher die Punktzahl, desto grösser die Übererregung vor dem Schlaf FSS (Schläfrigkeit) 9–63 Punkte, je höher die Punktzahl, desto grösser die Schläfrigkeit durch den Tag, > 36 schwere Schläfrigkeit WPAI % Impaired at work (Arbeitsbeeinträchtigung) 0–100 %, je grösser die Prozentzahl, desto grösser die Arbeitsbeeinträchtigung SF-36 Role Limitations, Physical (Widerstandsfähigkeit gegenüber körperlichen Problemen) 0–100 Punkte, je höher die Punktzahl, desto besser die Lebensqualität Bei der Studie von McCurry et al. erhielt die Interventionsgruppe während acht Wochen sechs telefonbasierte KVT-I-Sitzungen. Die Kontrollgruppe wurde allgemein über die Menopause und Frauengesundheit informiert. Die 106 Probandinnen waren zwischen 40 und 65 Jahre alt. Gemessen wurden die Resultate mit dem Insomnie Severity Score (ISI-Score) und dem Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), zusätzlich wurde von den Probandinnen ein Schlaftagebuch geführt ([]; Tab.und).

10 ]. Bei der Interventionsgruppe wurde eine grosse Reduktion im ISI-Score beobachtet. Insgesamt 70 % der Frauen hatten nach der Therapie einen ISI-Score unter 7 Punkten, sprich keine Insomnie konnte mehr festgestellt werden. Der PSQI-Score verminderte sich ebenfalls. Entsprechend wurde die Schlafeffizienz besser und die Schlafverzögerung sowie die Wachepisoden wurden durch die Behandlung verringert. Die Schlafeffizienz zeigt auf, wie viel Prozent der Bettzeit wirklich geschlafen wird. Zudem konnte die allgemeine Schlafqualität der Interventionsgruppe deutlich verbessert werden. In der Kontrollgruppe konnte ebenfalls ein Effekt beobachtet werden, jedoch deutlich kleiner als in der Interventionsgruppe [].

11 ] wurden randomisiert in eine von drei Gruppen eingeteilt. Sie erhielten innert sechs Wochen sechsmal eine KVT‑I, eine Schlafrestriktionstherapie (SRT) innerhalb von zwei Wochen oder für sechs Wochen wöchentlich ein E‑Mail mit der Schlafhygieneaufklärung (SHA). Ebenfalls wurden in dieser Studie der ISI-Score und ein Schlaftagebuch als Messgeräte genutzt ([ 11 ]; Tab. 1 2 Die 150 Probandinnen in der Studie von Drake et al. [] wurden randomisiert in eine von drei Gruppen eingeteilt. Sie erhielten innert sechs Wochen sechsmal eine KVT‑I, eine Schlafrestriktionstherapie (SRT) innerhalb von zwei Wochen oder für sechs Wochen wöchentlich ein E‑Mail mit der Schlafhygieneaufklärung (SHA). Ebenfalls wurden in dieser Studie der ISI-Score und ein Schlaftagebuch als Messgeräte genutzt ([]; Tab.und).

11 ]. Im Vergleich zur Untersuchung vor der Intervention konnte in der KVT-I-Gruppe eine durchschnittliche Reduktion der Insomnie von 7,7 Punkten im ISI-Score beobachtet werden. Zusätzlich wurde von diesen Frauen eine signifikant bessere Schlafqualität dokumentiert. Die totale Schlafzeit verlängerte sich und die nächtlichen Wachepisoden wurden weniger. In der SRT-Gruppe reduzierte sich der ISI-Score um durchschnittlich 6,56 Punkte und die dokumentierte Schlafqualität nahm ebenfalls zu. Die SHA konnte zu keiner signifikanten Verbesserung der Insomnie führen [].

1 , 12 ]. Vergleichbare Resultate wurden auch in zwei arabischen Studien beobachtet, welche den Effekt einer online-basierten und einer gruppentherapeutischen KVT‑I untersuchten. In beiden Studien wurde mit einer passiven Kontrollgruppe (KG) verglichen [].

12 ]; Tab. 1 2 In der Studie von Farsani et al. erhielt die Hälfte der 46 postmenopausalen Frauen sechs gruppentherapeutische KVT-I-Sitzungen in sechs Wochen. Gemessen wurden die Resultate mit dem ISI-Score und PSQI-Score, die Probandinnen führten zusätzlich ein Schlaftagebuch ([]; Tab.und).

12 ]. Der ISI-Score in der KVT-I-Gruppe verringerte sich durchschnittlich um ca. 10 Punkte verglichen mit dem Wert vor der Intervention. Der PSQI-Score konnte ebenfalls signifikant gesenkt werden. Die Schlafdauer konnte durch die KVT‑I verlängert werden und es wurde eine bessere Schlafqualität von den Frauen dokumentiert [].

1 ]. Auch die Hälfte der 80 postmenopausalen Probandinnen in der Studie von Abdelaziz et al. wurde in eine Interventionsgruppe randomisiert. Die Interventionsgruppe erhielt eine KVT‑I, in der sie sechs Online-Module bearbeitete, dazu erhielt sie via Telefon, SMS oder E‑Mail regelmässige Rückmeldungen, auch durfte sie sich auf diesem Weg mit den Therapeuten austauschen und Fragen stellen. Der ISI-Score, PSQI-Score und ein Schlaftagebuch wurden als Messgeräte der Resultate genutzt [].

1 , 12 ]. Eine Reduktion von durchschnittlich 5,10 Punkten im ISI-Score und 3,60 Punkten im PSQI-Score im Vergleich zu vor der Intervention wurde in der Interventionsgruppe beobachtet. Nächtliches Erwachen wurde weniger und die totale Schlafdauer konnte verlängert werden. In beiden Studien konnten in der Kontrollgruppe keine Veränderungen beobachtet werden [].

13 ]. Kalmbach et al. untersuchten mit derselben Kohorte der oben genannten Studie von Drake et al. die Auswirkung der KVT‑I auf depressive Symptome, maladaptives Denken und somatische Übererregung. Verglichen wurde die KVT‑I mit der SRT und der SHA. Gemessen wurden die Resultate mit standardisierten Fragebögen [].

2 3 Autor Jahr [Ref.] Studiendesign Kohorte Messgeräte Intervention Resultate (vor, nach Intervention; Effektstärke d) Resultat (nach 6‑monatigem Follow-up; Effektstärke d) Kalmbach et al. 2019 13 ] Randomisierte, klinische Studie 117 postmenopausale Frauen BDI–ll (depressive Symptome) KVT‑I 8,93 (SA = 4,85), 6,38 (SA = 4,76); d = 0,55 5,24 (SA = 4,88); d = 0,79 SRT 6,77 (SA = 4,15), 5,65 (SA = 4,84); d = 0,31 5,24 (SA = 3,81); d = 0,50 SHA 8,80 (SA = 5,62), 7,95 (SA = 5,93); kein Effekt 7,56 (SA = 5,42); kein Effekt DBAS (maladaptives Denken) KVT‑I 4,28 (SA = 1,32), 2,90 (SA = 1,48); d = 1,05 2,87 (SA = 1,48); d = 0,97 SRT 4,32 (SA = 1,33), 3,68 (SA = 1,21); d = 0,70 3,51 (SA = 1,24); d = 0,84 SHA 4,52 (SA = 1,67), 4,39 (SA = 1,78); kein Effekt 4,33 (SA = 1,35); kein Effekt PSAS Somatic (Übererregung) KVT‑I 19,15 (SA = 6,87), 14,19 (SA = 5,21); d = 0,89 14,00 (SA = 4,83); d = 1,06 SRT 18,91 (SA = 6,62), 16,65 (SA = 5,60); d = 0,61 18,80 (SA = 6,34); kein Effekt SHA 21,46 (SA = 7,87), 17,50 (SA = 7,34); kein Effekt 18,36 (SA = 7,26); kein Effekt Kalmbach et al. 2019 14 ] Randomisierte, klinische Studie 150 postmenopausale Frauen FSS (Schläfrigkeit) KVT‑I 31,78 (SA = 10,89), 28,20 (SA = 10,32); d = 0,43 25,35 (SA = 10,41); d = 0,81 SRT 33,28 (SA = 11,99), 29,90 (SA = 12,08); d = 0,44 28,49 (SA = 10,74); d = 0,48 SHA 32,50 (SA = 11,68), 32,32 (SA = 11,95); kein Effekt 32,31 (SA = 10,95); kein Effekt WPAI % Impaired at work (Arbeitsbeeinträchtigung) KVT‑I 32,56 (SA = 29,62), 17,44 (SA = 21,24); d = 0,56 13,03 (SA = 25,55); d = 0,70 SRT 27,74 (SA = 24,59), 18,53 (SA = 19,56); d = 0,50 12,67 (SA = 15,74); d = 0,84 SHA 28,06 (SA = 27,74), 30,79 (SA = 26,75); kein Effekt 25,16 (SA = 27,79); kein Effekt SF-36 Role Limitations, Physical (Widerstandsfähigkeit gegenüber körperlichen Problemen) KVT‑I 74,50 (SA = 32,53), 79,00 (SA = 32,48); kein Effekt 89,53 (SA = 22,65); d = 0,48 SRT 73,47 (SA = 36,59), 86,73 (SA = 28,46); d = 0,35 87,79 (SA = 27,48); d = 0,52 SHA 64,00 (SA = 34,32), 67,00 (SA = 35,87); kein Effekt 73,86 (SA = 33,22); d = 0,33 Zur Auswertung der Resultate wurde jeweils eine Varianzanalyse zwischen der Baseline-Messung und der Messung direkt nach der Behandlung oder dem sechsmonatigen Follow-up gemacht (Tab.und).

p = 0,12). Bei der Nachkontrolle nach sechs Monaten konnte bei beiden Gruppen eine weitere Reduktion der Symptome festgestellt werden. Maladaptives Denken konnte in der KVT-I-Gruppe und der SRT-Gruppe verbessert werden, wobei die KVT-I-Gruppe die stärkeren Verbesserungen zeigte. Eine langfristige Verbesserung der somatischen Übererregung konnte nur bei der KVT-I-Gruppe beobachtet werden. In der SHA-Gruppe konnte keine Verbesserung in allen Symptomen beobachtet werden [ 13 ]. In der SRT-Gruppe wurde eine kleine Reduktion und in der KVT-I-Gruppe eine mittlere Reduktion der depressiven Symptome dokumentiert, obwohl keine signifikante Interaktion von Behandlung und Zeit gezeigt werden konnte (= 0,12). Bei der Nachkontrolle nach sechs Monaten konnte bei beiden Gruppen eine weitere Reduktion der Symptome festgestellt werden. Maladaptives Denken konnte in der KVT-I-Gruppe und der SRT-Gruppe verbessert werden, wobei die KVT-I-Gruppe die stärkeren Verbesserungen zeigte. Eine langfristige Verbesserung der somatischen Übererregung konnte nur bei der KVT-I-Gruppe beobachtet werden. In der SHA-Gruppe konnte keine Verbesserung in allen Symptomen beobachtet werden [].

2 3 14 ]). Ebenfalls mit der Kohorte von Drake et al. wurden von Kalmbach et al. die Auswirkungen der KVT‑I auf die Funktionsfähigkeit am Tag, die Arbeitsleistung und die Lebensqualität bei Frauen nach der Menopause mit Insomnie untersucht. Auch in dieser Studie wurde die KVT‑I mit der SRT und der SHA verglichen. Als Messgeräte wurden standardisierte Fragebögen genutzt (Tab.und; []).

Zur Auswertung der Resultate wurde jeweils eine Varianzanalyse zwischen der Baseline und nach der Behandlung oder dem sechsmonatigen Follow-up gemacht.