Die richtige Balance

Der Nobelpreis für Medizin ging 2025 an drei Forschende für die Identifikation regulatorischer T-Zellen: Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen herauszufinden, wie das Immunsystem so eingestellt wird, dass es Krankheitserreger möglichst punktgenau erkennt und angreift, ohne dabei zum Überschießen zu neigen. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur eine herausragende wissenschaftliche Leistung, sondern rückt ein Prinzip in den Mittelpunkt, das die gesamte Medizin durchzieht: die Kunst der richtigen Balance. …