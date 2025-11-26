Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Wiener klinisches Magazin

Die richtige Balance

Immuntoleranz, Antibiotikaprophylaxe und Lebenskunst

  • 01.12.2025
  • Editorial
Erschienen in:
Verfasst von
Dr. Isabella Bartmann
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin | Ausgabe 5-6/2025

Auszug

Der Nobelpreis für Medizin ging 2025 an drei Forschende für die Identifikation regulatorischer T-Zellen: Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen herauszufinden, wie das Immunsystem so eingestellt wird, dass es Krankheitserreger möglichst punktgenau erkennt und angreift, ohne dabei zum Überschießen zu neigen. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur eine herausragende wissenschaftliche Leistung, sondern rückt ein Prinzip in den Mittelpunkt, das die gesamte Medizin durchzieht: die Kunst der richtigen Balance. …
Nächster Artikel Panorama
Titel
Die richtige Balance
Immuntoleranz, Antibiotikaprophylaxe und Lebenskunst
Verfasst von
Dr. Isabella Bartmann
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin / Ausgabe 5-6/2025
Print ISSN: 1869-1757
Elektronische ISSN: 1613-7817
DOI
https://doi.org/10.1007/s00740-025-00576-0

Weitere Artikel der Ausgabe 5-6/2025

Erratum zu: Trikuspidalklappeninsuffizienz – State of the Art

  • Open Access
  • Erratum

Ultraschallgezielte periphere Nervenblockaden in der Schmerzmedizin

  • Originalie

Antibiotikaprophylaxe – Update 2025

  • Open Access
  • Originalie

Künstliche Intelligenz als Entscheidungshilfe in der Medizin

  • Originalie

Herzklappenerkrankungen bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern

Erratum zu: Das Second-Victim-Phänomen

  • Erratum