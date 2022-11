Die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen und deren Behandlungsmöglichkeiten im Drei-Länder-Vergleich (Ö, D, CH) unter Berücksichtigung der Veränderungen durch die COVID-19-Pandemie

Eine Studie mit Schweizer Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 18 Jahren [] zeigt ein etwas anderes Bild als die österreichischen und deutschen Studien. Während das Wohlbefinden der Schweizer Kinder und Jugendlichen in der ersten Coronawelle im April/Mai 2020 beeinträchtigt war, erholte sich laut Schweizer Daten das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen im weiteren Verlauf der Pandemie. Die Autor:innen führten die Ergebnisse darauf zurück, dass die Schulen in der Schweiz während der ersten Coronawelle geschlossen und alle Kinder und Jugendlichen im Homeschooling waren, während die Schweizer Schulen während aller folgenden Wellen offen blieben [].

In Deutschland haben Ravens-Sieberer und Kolleg:innen in der Coronazeit die längsschnittliche, repräsentative COPSY-Studie („rona undche“) durchgeführt und die Daten aus der Coronazeit mit den Prä-Corona-Daten der BELLA-Studie verglichen. Vor der COVID-19-Pandemie wiesen 15 % der deutschen Kinder und Jugendlichen eine niedrige gesundheitsbezogene Lebensqualität auf. Dieser Prozentsatz stieg in der Pandemie stark an (Mai/Juni 2020: 40 %; Dezember 2020/Januar 2021: 48 %; September/Oktober 2021: 35 %). Auch die Gesamtprävalenz psychischer Gesundheitsprobleme stieg von 18 % vor der Pandemie auf 29 % zu Erhebungszeitpunkt 1, 31 % zu Erhebungszeitpunkt 2 und 28 % zu Erhebungszeitpunkt 3. Angstzustände und depressive Symptome nahmen zu. Kinder und Jugendliche mit niedriger elterlicher Bildung, beengten Wohnverhältnissen, Migrationshintergrund und psychischen Problemen der Eltern wiesen ein erhöhtes Risiko für Beeinträchtigungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der psychischen Gesundheit während der COVID-19 Pandemie auf [].

In der „Tiroler COVID-19-Kinderstudie“ gaben die Eltern im Dezember 2021 sowohl für die Kindergarten- als auch die Grundschulkinder mehr internalisierende Probleme und posttraumatische Stresssymptome an als die Eltern zu Beginn der Pandemie im März 2020. Subjektives Bedrohungserleben und ökonomische Schwierigkeiten waren die besten Prädiktoren für eine verschlechterte psychische Gesundheit der Kinder []. Der psychischen Gesundheit der österreichischen Jugendlichen (mittleres Alter: 16,3 Jahre, Standardabweichung: 1,4 Jahre) nahmen sich Dale et al. [] an. Im September bis November 2021 wiesen 62 % der österreichischen Mädchen und 38 % der österreichischen Jungen klinisch relevante depressive Symptome auf. 49 % der Mädchen und 29 % der Jungen hatten klinisch relevante Ängste und 28 % der Mädchen und 17 % der Jungen waren von Schlaflosigkeit betroffen. Die Prävalenz von Suizidgedanken innerhalb der letzten zwei Wochen betrug 47 % bei den Mädchen und 32 % bei den Jungen []. In einer „Gesund & Leben“-Umfrage mit österreichischen Schulärzt:innen gaben mehr als 81 % der Ärzt:innen an, dass sich der allgemeine Gesundheitszustand der Schüler:innen in der COVID-19 Pandemie verschlechtert hat. Sämtliche Schulärzt:innen sagten unisono, dass die psychische Belastung aufgrund der COVID-19 Pandemie bei den Schüler:innen zugenommen hat, 78 % meinten sogar „stark“ oder „sehr stark“ []. Der Anstieg des Mental-Health-Bedarfes zeigte sich auch an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall i. T.: Während es im Jahr 2020 keine Veränderung in der Gesamtanzahl der Akutaufnahmen im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab, stiegen die Akutaufnahmen im Jahr 2021 um 40 %. Die akute Suizidalität nahm 2021 um 48 % zu [].

Mit der COVID-19-Pandemie hat sich die Situation der Kinder und Jugendlichen noch verschärft. Schmidt et al. [] führten im Frühling 2020 eine repräsentative Studie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (0–19 Jahre) aus Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz durch. Zwischen 2,2 % und 9,9 % der Kinder und Jugendlichen wiesen emotionale Probleme und Verhaltensprobleme auf. 15,3 bis 43 % berichteten, dass diese Probleme während der Pandemie angestiegen sind. Während bei Kindergartenkindern (1–6 Jahre) der größte Anstieg bei oppositionell-defensivem Verhalten zu verzeichnen war, gaben die Jugendlichen den größten Anstieg bei emotionalen Problemen an [].

In der Schweiz gibt es einzelne nicht-repräsentative Studien zu Prävalenzen psychischer Erkrankungen vor allem bei spezifischen Personengruppen, z. B. bei delinquenten Jugendlichen. Es gibt keine aktuellen national repräsentativen Zahlen zur Prävalenz psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Es existieren lediglich Referenzwerte der im Kanton Zürich durchgeführten ZESCAP-Studie („Zurich Epidemiological Study of Child and Adolescent Psychopathology“) von 1994 sowie der darauf aufbauenden Längsschnittstudie ZAPPS („Zürcher Adoleszenten-Psychologie- und Psychopathologie-Studie“), wo zwischen 1994 und 2004/05 Daten erhoben wurden. Die Studien zeigen, dass 22,5 % der Kinder und Jugendlichen im Kanton Zürich in den sechs Monaten vor der Befragung von einer psychischen Erkrankung betroffen waren [].

Die HBSC-Studie in der Schweiz kam zum Ergebnis, dass der Großteil der befragten Schüler:innen über eine hohe Lebenszufriedenheit verfügt. Jungen schätzten ihre Lebensqualität tendenziell etwas höher ein als Mädchen. Während Schweizer Jungen in der HBSC-Studie von 2014 über die verschiedenen Altersgruppen hinweg ein vergleichbares Ausmaß an Stress angaben, nahm bei Schweizer Mädchen der Stress im Jugendalter zu [].

Neben der HBSC-Studie gibt es in Deutschland die BELLA-Studie („fragung zum seeischen Wohbefinden und Verhlten“), die Teil der KiGGS-Studie („Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“) ist, und insbesondere psychische Gesundheit und Wohlbefinden erfasst. Die BELLA-Basiserhebung fand zwischen 2003 und 2006 statt, darauf folgten Welle 1 (2004–2007), Welle 2 (2005–2008), Welle 3 (2009–2011) und Welle 4 (2014–2017). An der Basiserhebung nahmen 2863 Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 17 Jahren teil. 14,5 % der untersuchten Teilnehmer:innen wiesen nach dem „Strenghts and Difficulties Questionnaire“ (SDQ) mindestens eine psychische Störung auf. Auch hier berichteten weniger als die Hälfte der Kinder eine entsprechende Behandlung zu bekommen []. Im Jahr 2020 wurden Ergebnisse eines elfjährigen Beobachtungzeitraums publiziert. 3492 Personen im Alter von sieben bis 31 Jahren nahmen daran teil. Das Wohlbefinden wurde von jüngeren und männlichen Teilnehmern besser eingeschätzt als von älteren und weiblichen. Psychische Probleme in jungen Jahren sagten auch Beeinträchtigungen nach elf Jahren voraus. Laut dieser Studie befand sich nur eines von vier Kindern mit Behandlungsbedarf in psychiatrischer Behandlung [].

Nur ca. 50 % der untersuchten Kinder und Jugendlichen mit einer psychischen Störung erhielten auch eine entsprechende Behandlung, was im Umkehrschluss bedeutet, dass knapp 50 % unbehandelt blieben – obwohl sich 18,1 % eine Behandlung wünschten []. Bei weiteren 12,7 % wurden zudem nicht die vollständigen Kriterien einer psychischen Störung erfüllt, aber es bestanden deutliche Symptome. Kaum jemand aus dieser Subgruppe gab an irgendeine Form von Unterstützung zu bekommen []. Zudem zeigte ein großer Anteil der österreichischen Jugendlichen ein Risiko für eine Essstörung, knapp 31 % der Mädchen und 15 % der Jungen [].

Zunächst wurden mittels Screeningfragebögen internalisierende und externalisierende Störungen erhoben, bevor in einem weiteren Schritt klinisch-psychologische Interviews zu DSM‑5 Störungen durchgeführt wurden. Die Punktprävalenz für eine psychische Störung lag in der MHAT-Studie bei 23,9 % und es wurde eine Lebenszeitprävalenz von 35,8 % ermittelt. Am häufigsten traten Angststörungen gefolgt von Störungen der neuronalen oder psychischen Entwicklung (inklusive Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und Ticstörungen) und depressiven Störungen auf. Auch ein Geschlechtsunterschied wurde ersichtlich. So fanden die Autor:innen bei Mädchen häufiger internalisierende Störungen, bei Jungen hingegen häufiger Störungen der neuronalen oder psychischen Entwicklung und Verhaltensstörungen.

Darüber hinaus hat sich in Österreich die „Mental Health in Austrian Teenagers“-Studie (MHAT) mit der Epidemiologie im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. 3477 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren nahmen daran teil. Ein Großteil des Samples wurde dabei über Schulen (5., 7., 9. und 11. Klasse) in allen Bundesländern rekrutiert. Gleichzeitig wurden aber auch Jugendliche, die den Bildungsbereich verlassen haben und ohne Beschäftigungsverhältnis waren, und Jugendliche in stationärer kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung eingeschlossen.

Die „Health Behaviour in School-aged Children“-Studie (HBSC) ist die größte Studie zur Kinder- und Jugendgesundheit in Europa. Sie erhebt im Vier-Jahres-Rhythmus Daten zu Gesundheit, Gesundheitsverhalten und Einflussfaktoren auf die Gesundheit von Schüler:innen aus den Sekundarstufen 1 und 2. Die Studie erfasst die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten der österreichischen Schüler:innen im Alter von 11, 13, 15 und 17 Jahren. Für die Messung der psychischen Gesundheit wurden die Variablen Lebenszufriedenheit, psychische Beschwerden und emotionales Wohlbefinden herangezogen. Die durchschnittliche Lebenszufriedenheit der österreichischen Schüler:innen vor der COVID-19-Pandemie betrug 7,8 auf einer Skala von 0 bis 10. Der Mittelwert für das emotionale Wohlbefinden lag in der HBSC-Studie 2018 bei 49,5 für Mädchen und 58,0 für Burschen. Ungefähr 24 % der Mädchen und 12 % der Burschen lagen unter dem genannten Schwellenwert und zeigten somit Anzeichen für eine depressive Verstimmung [].

Das Wissen um die Prävalenz und Inzidenz von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter ist besonders wichtig zur Planung von Behandlungseinrichtungen []. An dieser Stelle sollen die wichtigsten epidemiologischen Studien der drei Länder Österreich, Deutschland und Schweiz vergleichend dargestellt und ein Bezug zum jeweiligen Versorgungssystem hergestellt werden. Die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung ist durch eine hohe Komplexität (multiprofessionell), durch unterschiedliche Settings wie ambulant, stationär, teilstationär und aufsuchend bei unterschiedlichen Kostenträgern und unterschiedlich ausgerichteten gesundheitspolitischen Zielen gekennzeichnet. Bei schweren psychiatrischen Erkrankungen sowie bei akuter Eigen- und Fremdgefährdung ist das derzeit vorherrschende Modell eine spezialisierte (akut-)stationäre Behandlung. Jedoch bestehen Kapazitätsengpässe – die sich durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich verstärkt haben – aufgrund von fehlenden Behandlungsplätzen und einer geografisch sehr unterschiedlichen Versorgungslage, was im Folgenden aufgezeigt werden soll. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche immer wieder nicht zeitnah und leitliniengerecht behandelt und ihre psychische Gesundheit nicht entsprechend wiederhergestellt werden kann.

Die europäischen Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollen eine bessere und bedeutungsvolle Zukunft für die Kinder und Jugendlichen in Europa. Mit ihrer Strategie von der 64. Tagung des Regionalkomitees für Europa 2014 „In Kinder investieren: Strategie der Europäischen Region zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (2015–2020)“ wollen sie eine Basis für gesunde und glückliche Personen schaffen, die einen wichtigen Beitrag zu ihrer eigenen (psychischen) Gesundheit und zu einer starken Gesellschaft leisten [].

2020 gab es in der Schweiz insgesamt 717 Kinder- und Jugendpsychiater:innen []. Außerhalb des institutionellen Settings bieten niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater:innen und psychologische Psychotherapeut:innen psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung für Kinder und Jugendliche an. Alle stationär angestellten Psychiater:innen im KJP-Bereich berichteten, dass sie mangels Kapazität Patient:innen abweisen mussten. Bei den ambulanten und intermediären Angeboten waren es 64 % der Ärzt:innen, die von Überweisungen aus Kapazitätsmangel berichteten. Die Stellen von Fachärzt:innen im KJP-Bereich bleiben in der Schweiz teilweise über drei Monate vakant. Dieser Mangel an Kinder- und Jugendpsychiater:innen zeigte sich unabhängig von Region und Setting [].

Laut einer Hochrechnung gab es über 29.000 ambulante institutionelle Behandlungen. 67 % der Institutionen führten eine Warteliste, wobei bei 10 % der Institutionen über drei Monate auf einen Behandlungstermin gewartet werden musste. Nur vier von 23 Kantonen gaben an, über eine gute Abdeckung der stationären KJP zu verfügen und zehn Kantone gaben an, über eine gute Abdeckung ambulanter KJP zu verfügen. Vier Kantone berichteten von einem großen Mangel an Psychiater:innen (inklusive Kinder- und Jugendpsychiater:innen) [].

Das schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) berichtete 2017 in einem Dossier, dass im Bereich der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen zwischen 2006 und 2016 wenig empirische Literatur publiziert wurde. Mehrere Berichte zur Versorgungssituation wiesen deutlich auf eine Unterversorgung in der KJPP, sowohl für den institutionellen als auch für den privaten Sektor, hin.

Als das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen“ (Psych VVG) am 01.01.2017 in Kraft trat, wurde damit zudem die Grundlage geschaffen, um alternativ zur stationären Behandlung intensives Hometreatment als Krankenhausbehandlung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche regelhaft anzubieten. Es wurde hierfür der § 39 des SGB V um den Zusatz ergänzt: „Versicherte haben Anspruch auf stationsäquivalente Behandlung durch ein nach § 108 zugelassenes Krankenhaus, wenn die Aufnahme oder die Behandlung im häuslichen Umfeld nach Prüfung durch das Krankenhaus erforderlich ist, weil das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre oder ambulante Behandlung einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht werden kann. Die stationsäquivalente Behandlung umfasst dabei eine psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld durch mobile ärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams. Sie entspricht hinsichtlich der Inhalte sowie der Flexibilität und Komplexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung.“ Seitdem sind in Deutschland inzwischen an ca. zehn Standorten zusätzlich mobile Behandlungsteams entstanden, Tendenz steigend, mit jeweils 5–10 Behandlungsplätzen, welche multiprofessionell unter der Leitung eines/einer Fachärzt:in für KJP aufsuchende Behandlung im häuslichen Umfeld der psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen unter Einbezug der Eltern anbieten [].

Trotz dieser sehr guten Ausstattung an stationären aber auch ambulanten Behandlungsplätzen zeigte sich in der BELLA-Studie, dass weniger als die Hälfte der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen sich in einer kinder- und jugendpsychiatrischen/-psychotherapeutischen Behandlung befanden [].

Im Jahr 2014 waren 1018 Kinder- und Jugendpsychiater:innen deutschlandweit tätig []. In den Krankenhäusern arbeiteten 2019 1070 Kinder- und Jugendpsychiater:innen, davon waren 205 leitende Ärzt:innen für KJP, 498 arbeiteten als Oberärzt:innen. 367 Assistenzärzt:innen befanden sich in Ausbildung zur/zum Kinder- und Jugendpsychiater:in [].

Ambulant werden einerseits in aller Regel an den Krankenhäusern niederfrequente diagnostische bzw. vor- und nachstationäre Behandlungstermine in den Institutsambulanzen abgehalten, andererseits gewährleisten niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater:innen, approbierte Kinder- und Jugendlichenpsycholog:innen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen die ambulante Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen.

Auch an tagesklinischen Plätzen war in Deutschland ein deutlicher Zuwachs in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen (2004: 1454 Plätze – 2020 : 3895 Plätze = +168 %). Dies führte allerdings nicht im erwarteten Ausmaß zur Entlastung vollstationärer Kapazitäten, stattdessen scheinen durch die teilstationären Betten offenbar insgesamt mehr Kinder und Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten erreicht zu werden. Im Jahr 2020 wurden in 157 Tageskliniken (TK) 24.632 Patient:innen teilstationär aufgenommen [].

Wie in einem Artikel von Signorini et al. 2017 [] beschrieben, hat Deutschland mit 64 Betten pro 100.000 Einwohner:innen unter 18 Jahren die höchste Anzahl an Betten für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Das statistische Bundesamt in Deutschland veröffentlicht jährlich die Grunddaten der Krankenhäuser. Demnach waren 2020 an 143 Fachkrankenhäusern oder Fachabteilungen für KJP 6699 Betten für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen vorbehalten. Eine Auslastung der aufgestellten Betten bestand zu 78,2 %. Insgesamt 56.943 Kinder und Jugendliche wurden 2020 stationär aufgenommen und mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 33,7 Tagen stationär behandelt.

Eine weitere Problematik besteht nach Fliedl et al. [] in der Personalentwicklung von Fachärzt:innen für KJP bzw. KJPP. Von den Autor:innen wird auf Basis der derzeitigen jährlichen Abschlüsse sowie der zu erwartenden Abgänge durch Pensionierungen eine stagnierende Zahl von Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medzin (KJPP) prognostiziert []. Das bedeutet, dass eine dünne Personaldecke dem notwendigen Ausbau von Versorgungsstrukturen noch zusätzlich entgegensteht.

Zusammenfassend bestehen in Österreich also in allen Versorgungsbereichen (stationär/tagesstationär, Ambulanz, Fachärzt:innen im niedergelassenen Bereich, Hometreatment) nach wie vor große Defizite.

Als dritte Säule der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung gelten niedergelassene Fachärzt:innen, die in Praxen, teils mit Kassenverträgen, teils als Wahlärzt:innen tätig sind. Hier besteht nach Fliedl et al. [] österreichweit bevölkerungsbezogen ein Bedarf von 111 vollzeitäquivalenten Kassenstellen zur Minimalversorgung. Von diesen waren 2019 32 Stellen besetzt. Als vierte Säule sind moderne, aufsuchende Behandlungskonzepte wie das Hometreatment, das in Deutschland seit mehreren Jahren erfolgreich und evidenzbasiert durchgeführt wird, unbedingt umzusetzten und die dementsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Der stationäre Bereich wird durch ambulante Angebote ergänzt. Diese können einerseits in Form von Ambulanzen bzw. Ambulatorien, andererseits durch niedergelassene Fachärzt:innen erfolgen. Fliedl et al. [] geben als zu erreichende Versorgungsdichte ein Ambulatorium pro 250.000 Einwohner:innen an, d. h. einen Gesamtbedarf von 36 Ambulatorien für Österreich. Derzeit liegt die Gesamtzahl der verfügbaren Ambulanzen bzw. Ambulatorien in Österreich bei 22. Auch hier zeigen sich große regionale Unterschiede zwischen Regionen ausreichender Versorgung (Salzburg, Vorarlberg) und unterversorgten Bundesländern wie Oberösterreich oder Wien. Die Autor:innen betonen die schwierige Vergleichbarkeit dieser Angebote aufgrund von stark unterschiedlicher Ausstattung und Personalressourcen und damit verbundener Versorgungskapazität [].

Die GÖG („Gesundheit Österreich GmbH“) veröffentliche zuletzt 2016 das Papier „Integrierte psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen“ []. Die stationäre und ambulante medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird im „Österreichischen Strukturplan Gesundheit“ (ÖSG) in der Letztfassung von 2017 geregelt []. Der ÖSG gilt als das zentrale Planungsinstrument des österreichischen Gesundheitswesens und ist Bestandteil der laufenden „Zielsteuerung Gesundheit“. Das Dokument wurde zuletzt vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) herausgegeben und steht über das „Rechtsinformationssystem des Bundes“ (RIS; ris.bka.gv.at) zum Download zur Verfügung. Für Abteilungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) sind darin Bedarfsrichtwerte in Form von sogenannten „Bettenmessziffern“ sowie in Form von Erreichbarkeitskriterien festgelegt. Als Bettenmessziffer (BMZ) wird die Zahl von Behandlungsplätzen pro 1000 Einwohner:innen definiert, die zu einer ausreichenden Versorgung notwendig ist. Im Fall der KJP wurden im ÖSG folgende Richtwerte definiert: BMZ von 0,11 (geltend für alle intramuralen Angebote, also vollstationäre sowie tagesstationäre Plätze), Erreichbarkeit innerhalb von 60 min sowie eine minimale Bettenzahl von 30. Im ÖSG ist die real erreichte BMZ für 2018 mit 0,05 angegeben. Damit standen in Österreich 2018 weniger als die Hälfte der für eine ausreichende Versorgung notwendigen voll- bzw. teilstationären Plätze zur Verfügung []. Fliedl et al. [] betonen, dass sich die reale BMZ seither durch einen Ausbau der Kapazitäten auf zuletzt 0,06 erhöht haben dürfte. Zugleich betonen die Autor:innen, dass große regionale Unterschiede bestehen: Die anzustrebende BMZ von 0,11 sei in Vorarlberg und Salzburg nahezu erreicht, in der Steiermark und Wien aber mit 0,04 bzw. 0,05 unter der Hälfte des zu erreichenden Wertes. Die Autor:innen geben an, dass insgesamt österreichweit bei einer BMZ von 0,11 890 voll- bzw. tagesstationäre Plätze zur Verfügung stehen müssten, wovon real im Jahr 2019 lediglich 520 Behandlungsplätze umgesetzt waren [].

Tab.gibt parallel zur österreichischen Versorgungssituation einen Überblick über die Versorgungssituation in den deutschen Bundesländern. Auch in Deutschland variiert die BMZ zwischen den einzelnen Bundesländern (0,06 bis 0,16). Im Vergleich zu der BMZ für Österreich von 0,05 (siehe Tab.) ist die BMZ für Deutschland mit 0,08 (siehe Tab.) fast doppelt so hoch.

Die BMZ in Österreich variiert zwischen den einzelnen Versorgungsregionen. In Vorarlberg liegt die BMZ bei 0,09, während sie in der Steiermark (inklusive südliches Burgenland) bei lediglich 0,03 liegt. Demgegenüber stehen die Empfehlungen im ÖSG, der eine BMZ von 0,07–0,13 fordert []. Mit Stand 06/2022 hatte keine der österreichischen Versorgungsregionen, die im ÖSG empfohlenen Minimalwerte erreicht.

In Tab.ist die aktuelle Versorgungssituation in Österreich mit Stand 06/22 entsprechend einer von der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (ÖGKJP) durchgeführten Befragung dargestellt []. Hierbei sind nur die Betten an kinderpsychiatrischen Primariaten berücksichtigt – psychosomatische Betten an pädiatrischen Primariaten fehlen.

Diskussion

Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen werden auch als sogenannte „neue Morbidität“ bezeichnet, die eine hohe Krankheitslast zeigen und zur Chronifizierung neigen. Insbesondere früh auftretende Entwicklungs- und psychische Störungen weisen transgenerationale Effekte auf und gehören zu den stärksten Prädiktoren für lebenslange Teilhabebeeinträchtigungen. In Zeiten von Pandemie und weiterer gesellschaftlicher Belastungen wie dem Ukraine-Krieg hat sich die Situation der psychischen Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen weiter verschärft.

In der vorliegenden Arbeit wurden die psychische Gesundheit bzw. die Prävalenz psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter vor und während der Pandemie anhand der vorhandenen Studien in Österreich, Deutschland und der Schweiz beleuchtet. In einem nächsten Schritt wurden die bestehenden Versorgungsstrukturen in den drei Ländern dargestellt sowie die Versorgungssituation in Österreich und Deutschland verglichen. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlungsbedarf in Österreich aufzuzeigen.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgungssituation in Österreich – auch im Vergleich zu den beiden deutschsprachigen Nachbarländern Deutschland und Schweiz (siehe z. B. BMZ von 0,05 in Österreich versus BMZ von 0,08 in Deutschland) – prekär ist. Auch im ambulanten und teilstationären Setting sowie im Hometreatment schneidet Österreich im Vergleich deutlich schlechter ab. Zurzeit ist aufgrund des Fehlens in vielen Strukturen eine qualitativ hochwertige und differenzierte Versorgung punktuell, nicht aber strukturell, möglich. Die Abstimmung der Versorgungsstrukturen auf Versorgungsebene muss daher in Zukunft Grundlage der flächendeckenden Versorgungsplanung des ÖSG sein. Hier müssen die Prinzipien der Wohnortnähe, der Qualität und der Übergänge zwischen den Versorgungseinrichtungen gleichermaßen berücksichtigt werden (best point of care).

A) Kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung 13 ]. Für die österreichische kinder- und jugendpsychiatrische Versorgungssituation fordern die Autor:innen ausgehend von der vorliegenden Analyse: Ausbau der kassenfinanzierten Niederlassungen von Fachärzt:innen für KJP Ausbau der kassenfinanzierten Psychotherapie für Kinder und Jugendliche Ausbau der tagesklinischen Versorgung 3 ] geforderten Bedarfsrichtwerte Anhebung der BMZ auf die im ÖSG [] geforderten Bedarfsrichtwerte Implementierung neuer Versorgungsmodelle wie Hometreatment als stationsersetzende, wohnortnahe Behandlungsform Partizipation und Mitbestimmung der Patient:innen und ihrer Familien bei der Auswahl des Settings Aufbau kooperativer Strukturen mit benachbarten Fächern (Pädiatrie, Psychiatrie) Aufbau kooperativer Strukturen mit den Systemen der Kinder- und Jugendhilfe, der Justiz sowie des Bildungssystems 2020 hat der Marburger Bund als perspektivische Strategie ein Positionspapier zur Zukunft der deutschen Krankenhausversorgung aus ärztlicher Sicht veröffentlicht, wo eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern gefordert wird []. Für die österreichische kinder- und jugendpsychiatrische Versorgungssituation fordern die Autor:innen ausgehend von der vorliegenden Analyse:

Ausgehend von den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit scheint es den Autor:innen dringend notwendig in Österreich in die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu investieren, zumal die Pandemie die schon vorher bestehenden psychischen Auffälligkeiten und Versorgungsdefizite wie durch ein Brennglas drastisch verschärft hat. An folgenden Punkten sollte angesetzt werden: