Die pflegerische Schlüsselrolle im PAD-Management

Die Behandlung von Schmerz, Agitation und Delir (=Pain Agition Delirium, PAD) gehört zu den größten Herausforderungen auf Intensivstationen. Pflegende nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein, da sie Patient:innen kontinuierlich betreuen, Veränderungen frühzeitig erkennen und adäquate Interventionen einleiten. Der Einsatz validierter Assessmentinstrumente ermöglicht eine objektive Einschätzung und unterstützt sowohl medikamentöse als auch nichtmedikamentöse Maßnahmen. Besondere Bedeutung hat das ABCDEF-Bundle, das ein strukturiertes Vorgehen ermöglicht und durch Erweiterungen patient:innenzentrierter wird. Ein strukturiertes PAD-Management trägt wesentlich zur Prävention von Komplikationen und zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei.