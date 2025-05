Die Perspektive der CAR-T-Zelltherapie in der Behandlung von Gliomen

Die Entwicklungen in der CAR-T-Zelltherapie stellen eines der innovativsten Forschungsfelder innerhalb der Onkologie dar und sind in der Therapie hämatologischer Tumoren bereits in der Klinik angekommen. Gliome gehören leider zu jenen Tumoren, bei denen sämtliche immunonkologische Ansätze, inkl. CAR-T-Zelltherapie, am wenigsten erfolgreich sind. Es ist aber zu erwarten, dass die CAR-T-Zelltherapie in wenigen Jahren weiter an Präzision und Effektivität zunehmen wird, woraus sich möglicherweise auch für die Therapie primärer Hirntumore eine Anwendungsmöglichkeit ableiten lassen wird. Die Herausforderungen der CAR-T-Zelltherapie bei primären Hirntumoren liegen, neben der prinzipiellen Klärung der Applikation mit Überwindung der Blut-Hirn-Schranke (intravenös/intrathekal/intratumoral), dabei in der mangelnden Präsenz/Persistenz und Aktivität von CAR-T-Zellen im Tumorgewebe, in der spezifischen Tumorheterogenität vor allem der Gliome, dem ausgeprägten immunsuppressiven Umfeld und dem noch nicht ausreichenden Verständnis der potenziellen ZNS-Toxizitäten. Der Entwicklung neuer spezifischer Tumorantigene und spezifischeren und ausdauernderen CAR-Ts wird in Zukunft bei Hirntumoren möglicherweise eine große Bedeutung zukommen.