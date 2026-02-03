Die Patientenperspektive bei juveniler idiopathischer Arthritis: Was sind eigentlich unsere Ziele?

Die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) stellt die häufigste rheumatische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter dar. Während die medizinische Versorgung traditionell stark auf objektive Parameter wie CRP, BSG und bildgebende Befunde fokussiert ist, zeigt sich in Gesprächen mit Betroffenen, dass diese Perspektive die tatsächlichen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten nur unzureichend abbildet. Am Beispiel der MTX-Therapie verdeutlicht sich die Diskrepanz zwischen Laborwerten und subjektiver Belastung: Übelkeit, Kopfschmerzen und psychosoziale Einschränkungen können trotz stabiler Befunde erheblich sein und die Therapietreue beeinträchtigen. Auch Eltern betroffener Kinder formulieren zusätzliche Bedürfnisse wie Aufklärung, psychische Unterstützung und alltagsnahe Lösungsstrategien.

Die Gespräche zeigen, dass Patienten häufig Therapieziele wie Alltagstauglichkeit, soziale Teilhabe, Reduktion der Nebenwirkungen und langfristiges Absetzen von Medikamenten höher gewichten als die ärztlich primär angestrebte Remission. Daraus ergibt sich ein klarer Auftrag für die zukünftige Versorgung: eine konsequentere Umsetzung der partizipativen Entscheidungsfindung („shared decision-making“), die Entwicklung patientenorientierter Parameter, eine verbesserte Studienlage zu patientenseitigen Perspektiven sowie strukturierte Schulungsangebote für Betroffene und deren Angehörige.