Die Novelle der Ärzteausbildungsordnung zur Weiterbehandlung durch Kinder- und Jugendpsychiater:innen über die Volljährigkeit hinaus: Eine qualitative Analyse von Einstellungen und klinischer Realität

sich [alle] fürchten vor dem Ansturm - der in meinem Fall aber nicht gekommen ist

Die fehlende Transparenz während der Entwicklungsphase der Novelle und ein Mangel an Eingebundenheit stellte somit den ersten Kritikpunkt vieler befragten KJPs hinsichtlich der Kommunikationsweise dar. Der zweite wesentliche Kritikpunkt lag in der damit verbundenen fehlenden Vorlaufzeit, also dem sofortigen Inkrafttreten der Novelle. Diesbezüglich wurde von niedergelassenen KJPs betont, dass eine Vorlaufzeit für eine gute Steuerung der eigenen Behandlungskapazitäten notwendig gewesen wäre. Eine Befragte berichtet beispielsweise davon, dass sie am Tag nach der Verkündigung von zehn ehemaligen Patient:innen angerufen worden sei, die dann zum Teil auch vehement einen Termin eingefordert hätten. Die Sorge vor einem übermäßigen Andrang war dabei auch bei jenen KJPs präsent, die später keine bedeutende Zunahme an Anfragen verzeichneten, denn zum Zeitpunkt der Verkündigung der Novelle mussten „“ (IP 14). Das Fehlen einer Vorlaufzeit war besonders deswegen so problematisch, weil das kinder- und jugendpsychiatrische Versorgungssystem in Österreich ohnedies an einem akuten Mangel an KJPs leidet []. Das zeigt sich auch im niedergelassenen Bereich. So sind laut einer Studie von Koubek et al. [] aus dem Jahr 2022 etwa zwei Drittel der kassenärztlichen Stellen unbesetzt. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass die befragten KJPs durch ihre hohe Auslastung praktisch keine Flexibilität für die Aufnahme zusätzlicher Patient:innen hätten, welche jedoch ihrerseits aufgrund der Novelle diesbezüglich Hoffnung geschöpft hätten und in weiterer Folge enttäuscht wurden. Die unmittelbare Umsetzung der Novelle habe dadurch bei einigen Patient:innen zu einer frustrierenden Absageerfahrung geführt.