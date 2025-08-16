Die molekularen Gesichter des Glioblastoms

Die molekulare Charakterisierung des Glioblastoms hat das Verständnis dieser Tumorentität grundlegend verändert und neue therapeutische Möglichkeiten eröffnet. Zahlreiche genetische Alterationen – darunter Veränderungen in EGFR, NF1, PIK3CA, CDKN2A/B, RB1 sowie BRAF p.V600E (insbesondere bei epithelioiden Subtypen) – lassen sich regelmäßig nachweisen. Während die BRAF p.V600E -Mutation einen validierten zielgerichteten Therapieansatz mittels BRAF/MEK-Inhibition ermöglicht, ist der klinische Nutzen anderer zielgerichteter Substanzen bislang vorwiegend experimentell. Molekulare Diagnostik wird insbesondere bei Patient:innen ohne verbleibende Standardtherapie empfohlen, um die Einschlussfähigkeit in klinische Studien oder Registerprogramme zu evaluieren. Hierbei hat sich die panelbasierte Next-Generation-Sequenzierung (NGS) als bevorzugter diagnostischer Ansatz etabliert, da viele relevante Aberrationen selten und häufig wechselseitig exklusiv auftreten. Die Implementierung von NGS in der klinischen Routine ist bei Glioblastomen breit durchführbar. Ein substanzieller Anteil der Patient:innen weist molekulare Veränderungen mit potenzieller therapeutischer Relevanz auf. Unterschiede in der Mutationslandschaft zwischen primären und rezidivierten Tumoren verdeutlichen die Notwendigkeit einer wiederholten molekularen Analyse im Krankheitsverlauf. Trotz dieser Fortschritte bleibt das Glioblastom eine Erkrankung mit hohem therapeutischem Bedarf. Präzisionsonkologische Ansätze zeigen insbesondere in Tumoren mit onkogenen Treibern Wirksamkeit und sind bislang nur in molekular definierten Subgruppen klinisch etabliert. Weitere prospektive Studien sind erforderlich, um die klinische Relevanz molekularer Zielstrukturen zu validieren und präzisionsmedizinische Behandlungspfade zu implementieren.