Die linksventrikuläre Herzarbeit und die ventrikuloarterielle Kopplung

Die linksventrikuläre Druck-Volumen-Beziehung ist ein Kernkonzept der Herzphysiologie, das durch das nichtlineare Verhalten des Herzens gekennzeichnet ist, bei dem eine erhöhte Vorlast zu einer größeren Kontraktionskraft führt. Die endsystolische Druck-Volumen-Beziehung (ESPVR) definiert die maximale Kontraktilität des Ventrikels. Ihre Steigung, die endsystolische Elastanz (Ees), dient als lastunabhängiger Marker für die Kontraktilität.