Die Kindermedizin im Wandel

Der Grund für die große Zahl von Ratgebern war, dass Ärzte mit ihren Ratschlägen versuchten, die außerordentlich hohe Kinder- und Säuglingssterblichkeit einzudämmen. Tatsächlich überlebten etwa ein Drittel der Kinder das erste Lebensjahr nicht und fast die Hälfte starb vor Erreichen der Pubertät. Die Reduktion der Kindersterblichkeit, aber auch die Bildung der Kinder und ihrer Familien wurden im Zeitalter der Aufklärung als zentrale gesellschaftliche Primate formuliert, weil man den Kindern als zukünftige Träger der Gesellschaft eine wichtige Bedeutung zuwies. Neben Jean Jacques Rousseau (mit seinem pädagogischen Hauptwerk Émile oder Über die Erziehung ) und John Locke (mit seinem bedeutsamen Buch Some thoughts concerning education ) formulierte auch die Kinderheilkunde detaillierte Erziehungskonzepte, die die Gesundheit und Entwicklung von Kindern verbessern sollten. So ging beispielsweise der französische Arzt Pierre Brouzet von einer Wechselwirkung zwischen der geistigen, moralischen und körperlichen Entwicklung des Kindes aus und prägte den Ausdruck „éducation medicinale“. Die Pädagogisierung der Kinderheilkunde war im 18. Jahrhundert also weit verbreitet.

Die Biologisierung der Pädiatrie feierte in den letzten 150 Jahren außerordentlich große Erfolge. So sank die Säuglings- und Kindersterblichkeit innerhalb von 100 Jahren von fast 25 % auf unter 1 %. Neben der Entwicklung von effektiven Therapien (z. B. Antibiotika) und den Fortschritten in der spezialisierten Pädiatrie (z. B. in der Neonatologie, Onkologie oder Kardiologie) trugen vor allem die von den Kinderärzten stark geförderte Hygienebewegung sowie die generell besseren Lebensbedingungen und der steigende Wohlstand der Gesellschaft zum Rückgang der Kindersterblichkeit bei.

A two year old goes to Hospital

Die ausschließlich biologische Ausrichtung der Kindermedizin führte dazu, dass Kinderärzte zu Experten von körperlichen Störungen wurden und psychische wie auch umweltbedingte Prozesse im pädiatrischen Denken weitgehend vernachlässigt wurden. Tatsächlich wurden in den Lehrbüchern der Pädiatrie in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts Entwicklungsprozesse und psychischen Störungen meist auf neurophysiologische und genetische Ursachen reduziert. Kinderärzte basierten ihre Ratschläge in dieser Zeit fast ausschließlich auf der naturwissenschaftlich begründeten Gesundheitsfürsorge (d. h. Hygiene, Sauberkeitsentwicklung, Ernährung etc.) und blendeten Fragen rund um die Entwicklung und Erziehung des Kindes aus. Mit der Biologisierung der Pädiatrie stellte sich um 1900 eine Haltung zum Kind ein, die weitgehend von Ordnung und Regulierung geprägt war. So sollte der Säugling bereits unmittelbar nach der Geburt zu Gehorsam angehalten werden. Er galt gemeinhin als berechnend und herrschsüchtig. Disziplin und Ordnung waren unmissverständliche Forderungen der Hygienebewegung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dabei wurden in den Kinderkliniken die Hygieneregeln ganz besonders restriktiv durchgesetzt. So wurden Besuche der Eltern bei ihren Kindern nur sehr beschränkt erlaubt. Die strengen Besuchszeitregelungen wurden erst gelockert, als der britische Kinderpsychiater John Bowlby zeigte, dass längere Unterbrechungen in der Mutter-Kind-Beziehung schwerwiegende Folgen für die kindliche Entwicklung haben können. Er drehte 1953 zusammen mit James Robertson den berühmten Film A two year old goes to Hospital , eine Geschichte über ein hospitalisiertes Mädchen, das unter der langen Trennung der Eltern und Bezugspersonen litt. Bowlbys Bindungstheorie besagt, dass sich das Kind an Personen bindet, die ihm vertraut sind. Es zeigt eine angeborene Bereitschaft, Nähe und Zuwendung zu den Bezugspersonen zu suchen. Deren Anwesenheit gibt ihm Sicherheit. Wenn sich die Bezugsperson vom Kind entfernt, so reagiert es mit Nachlaufen und Verlassenheitsängsten. Die Besuchszeitregelungen wurden deshalb in den meisten Spitälern in den 1970er-Jahren angepasst und Eltern dauernd zu ihrem Kind zugelassen. Innerhalb weniger Jahre wuchs ein psychologisches Verständnis für das Kind und es zeigte sich eine fundamentale Wandlung im Menschenbild der Pädiatrie. Es wurde klar, dass ein Kind neben Regelmäßigkeit, Sicherheit und Beständigkeit auch liebevolle Zuwendung und Geborgenheit braucht.

Der Wandel in der Pädiatrie seit 1980

Der wissenschaftliche Fortschritt der letzten Jahrzehnte hat auch in der Pädiatrie nicht haltgemacht. Die diagnostischen und therapeutischen Verfahren wurden kontinuierlich weiterentwickelt. Besondere Entwicklungen in Genetik, Molekularbiologie, Kardiologie, Bildgebung und Informationstechnologie, Krebstherapien, moderne medikamentöse Behandlungen, minimal-invasive Chirurgie und komplexe herzchirurgische Techniken haben die Sterblichkeit und die Morbidität von zahlreichen Kinderkrankheiten weiter gesenkt. Allerdings hat der medizinische Fortschritt auch zu einer Veränderung des Krankheitsspektrums in der Kinder- und Jugendmedizin geführt. So haben besonders chronische Erkrankungen zugenommen. Kinder, die noch vor einigen Jahren an den Folgen einer Krankheit (z. B. an Krebs, einem Herzleiden, einer lmmunschwäche oder einer Frühgeburtlichkeit) verstorben sind, überleben heute dank der medizinischen Entwicklungen, bedürfen aber einer konstanten Behandlung und Begleitung. Etwa jedes zehnte Kind leidet heute an einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung. Außerdem haben Entwicklungs- und Verhaltensstörungen in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Gemäß Studien leiden etwa 20 % der Kinder und Jugendlichen an Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Angst- oder Stimmungsstörungen und Substanzmissbrauch. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der starken Zunahme von psychologischen und pädagogischen Themen in der pädiatrischen Praxis wider. Dabei kommen Eltern sehr oft mit dem konkreten Wunsch nach einer Beratung in die Praxis. Untersuchungen zeigen, dass in 70 % aller Konsultationen – inklusive Vorsorgeuntersuchungen, in denen die antizipierende Beratung ein wesentlicher Aspekt ist – die Eltern von Kinderärztinnen und Kinderärzten beraten werden. Etwa ein Viertel aller Bezugspersonen kommen sogar mit dem ausschließlichen Wunsch nach einer Beratung zur Kinderärztin. Die Beratungsthemen sind ausgesprochen vielfältig und umfassen praktisch alle Lebensbereiche des Kindes und Jugendlichen.

Beratungsthemen in der kinderärztlichen Praxis (ohne Beratungen in den Vorsorgeuntersuchungen, Daten aus der Zürcher Praxisstudie 2010). Fragen zum Impfen

Ernährung/Essverhalten

Fragen zu Medikamenten

Schulprobleme

Entwicklungs- und Verhaltensprobleme

Erziehungsfragen

Familiäre Probleme

Einschulung

Wachstum

Allergien

Schlafverhalten

Fragen zu Versicherungen

Zähne

Bewegungsverhalten

Reiseberatung

Sprachentwicklung

Sauberkeitsentwicklung

Jugendprobleme

Umgang mit Medien

Stillen

Spielverhalten

Unfallverhütung