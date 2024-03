Die Geschichte der Psychosomatik in Österreich

Zusammenfassung

Die Psychosomatik entwickelte sich nach der Wiederentdeckung der Psychoanalyse in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Österreich langsam weiter. Leitfigur dieser Zeit war Erwin Ringel, Pionier der Suizidprävention und erster Ordinarius für Psychosomatik an der psychiatrischen Universitätsklinik in Wien. Die allgemeinverständliche Ausdrucksweise und Laienpublikationen machte die neue Denke populär. Erwin Ringel wollte die Psychosomatik als Prinzip jedes medizinischen Fachs und nicht als eine neue Fachrichtung installieren. So richtig sein Ansatz war, so sehr behinderte er die Entwicklung dieses Fachs, weil es lange keinen „Platz“ im Kanon der Sonderfächer fand. In der Pädiatrie richtete Hans Zimprich am Karolinen-Kinderspital in Wien eine psychosomatische Station ein: Junge, begeisterte Ärztinnen und Ärzte wurden psychosomatisch handelnde Pädiater. Das Team wurde von einer Psychoanalytikerin und einem Psychiater ergänzt. Wir machten erste Schritte, starteten mit Kindern, die an Enuresis nocturna litten, die damals mit Imipramin, einem trizyklischen Antidepressivum (Imipramin [Tofranil®] kann schon bei normaler Dosierung kardiotoxisch sein; 1980 wurde empfohlen, es bei der an sich harmlosen Störung Enuresis noct. hoch zu dosieren) mit hoher Toxizität und/oder mit Klingelmatratze versorgt wurden. Das war gefährlich und half nicht. Das für Österreich Neue, die psychodynamische Denkweise, eroberte viele Gebiete der Medizin und setzte Psychodynamik an die Stelle von klassischer Psychiatrie. Niederschwelligkeit und inmitten der klassischen Pädiatrie sein – das war der Traum.