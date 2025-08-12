Die Frage nach dem „Common Ground“ im psychodynamisch-psychoanalytischen Cluster

Traumreise

Die Fallvignette beschreibt eine psychodynamische Behandlung im fünften Jahr, in der die Traumarbeit im Zentrum steht. Richard ist 36 Jahre alt und kam mit psychotherapeutischer Vorerfahrung, in der die Therapeutin seinen Wünschen nach Ungetrenntheit nachgab, was dazu führte, dass er von mir immer wieder eine ähnliche Haltung einforderte. Seine Symptomatik bestand damals aus Panikattacken und Zwängen, die er mit magischen Gedanken besetzte. Aus seiner Geschichte gibt es zwei ihn bestimmende Erfahrungen. Er kam mit einer Kraniosynostose zur Welt und wurde mit sechs Monaten operiert, was mit einem längeren stationären Aufenthalt verbunden war und der Mutter große Sorgen bereitete. Die Mutter leidet seit seiner Kindheit an einer schweren Depression, die immer wieder stationär behandelt werden muss, und hat mehrere suizidale Gesten gesetzt, bei denen der Patient sie zweimal aufgefunden und gerettet hat.

Gemeinsame Erfahrung ist der Motor für Entwicklung und damit mehr Lebendigkeit

Diese von Schuldgefühlen durchflutete Beziehung zur Mutter wiederholte er in seiner damaligen Partnerschaft und auch in der therapeutischen Beziehung. Seinen Angriffen auf meine Haltung standhaltend, entwickelte er ein Verständnis dafür, dass ich ihm als Gegenüber hilfreicher sein konnte und er nahm die Erfahrung von Getrenntheit in sich auf, was zu einer Veränderung in seiner Partnerschaft und letztlich zu einer Trennung führte. Auch beruflich vollzog er eine Trennung. Wenig erstaunlich arbeitete er als Körpertherapeut in einem Anstellungsverhältnis, was er in eine selbstständige Tätigkeit umwandelte. Die Panikattacken wichen zwei unterschiedlich intensiven Phasen von depressiven Zuständen, die Zwänge blieben zur Absicherung seiner Ängste. In unserer gemeinsamen Traumarbeit zeigte sich nun eine gespaltene Übertragung und es wurde eine Zwischenleiblichkeit spürbar, in der das beschädigte mütterliche Objekt in mich hineingezwängt wurde und gleichzeitig eine romantisch-idealisierte homoerotische Atmosphäre entstand.

Der zweite depressive Zustand dauerte ein halbes Jahr und brachte alle Formen menschlichen Erlebens mit sich. Auch die Traumerinnerung war beeinträchtigt und damit die Entwicklung in einem neuen zeitlichen Modus. Ein erfahrener Psychiater, auch psychodynamisch interessiert, unterstützte medikamentös und half, die Arbeitsfähigkeit von Richard zu erhalten und einen stationären Aufenthalt zu vermeiden. Diese gemeinsame Erfahrung war für uns beide nachhaltig und er erwachte aus dem depressiven Zustand mit Dankbarkeit und einem neuen Gefühl von Lebendigkeit. Diese gemeinsame Traumreise, es wurden bisher ungefähr 370 Träume bearbeitet, war möglich, weil wir uns darauf verständigen konnten, dass Träume Bedeutung für uns generieren, und dass Bedeutung unserem Leben Sinn verleiht. In seinem letzten Traum – wir sind dabei, die Therapie abzuschließen – tötet er einen majestätischen Hirsch und ich deutete ihm: „Der Hirsch ist tot, es lebe der Hirsch“. Seine männliche Identität, bei einem erfolgreichen, aber abwesenden Vater, ist vielleicht sein letztes Anliegen in der Therapie und für seine Zukunft.