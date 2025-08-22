Die Elektrotherapie

Niederfrequenztherapie bezeichnet die direkte Anwendung von elektrischer Energie in Form von elektrischem Strom bzw. elektrischen Reizen mit einer Frequenz von 0 bis 1000 Hz zu Heilzwecken. Im Rahmen der Niederfrequenztherapie wird zunächst die sog. konstante Galvanisation (Plattengalvanisation, Zellenbad, galvanisches Vollbad oder Stangerbad und Iontophorese), also eine Gleichstromanwendung ohne Frequenz dargestellt.

Weiters zählt zur Niederfrequenztherapie u. a. die Reizstrom- oder Impulsstromtherapie (Impulsgalvanisation, Exponentialstrom, Frequenzmodulation, Schwellstrom, Bernardsche Ströme oder diadynamische Ströme etc.).

Beim Zellenbad (hydroelektrisches Teilbad) erfolgt der Einsatz von Wasserwannen (Zellen) mit Elektroden als Ein- oder Zweizellenbad , das heißt die Kombination mit einer großen Plattenelektrode als segmentale Gegenelektrode bei einer Wassertemperatur von etwa 35 bis 37 Grad oder als Vierzellenbad mit Wannen für alle vier Extremitäten mit auf- bzw. absteigender Polung, u. a. zum Einsatz bei Polyneuropathien.

Beim hydroelektrischen oder hydrogalvanischen Vollbad (Stangerbad) werden Kunststoffwannen mit Elektroden an den Wänden und der Möglichkeit der Längs- oder Querdurchflutung verwendet. Die typische Indikation ist der Morbus Bechterew.

Iontophorese kann zu Hautverätzungen und bei sehr großen Elektroden und langen Behandlungszeiten auch zu systemischen Effekten des Pharmakons führen. Kontraindikationen sind u. a. Überempfindlichkeiten bzw. Allergien gegen das verwendete Pharmakon sowie die allgemeinen Kontraindikationen der konstanten Galvanisation.

bezeichnet die Einbringung ionisierter Wirkstoffe, das heißt Salze von Medikamenten (wie Lokalanästhetika, nichtsteroidale Antiphlogistika, Kortikosteroide, Morphin, Vinca-Alkaloide, Hyaluronidase, Histamin, Azetylcholin etc.) mithilfe von Gleichstrom. Positiv geladene Ionen werden dabei von der Anode und negativ geladene von der Kathode aus appliziert. Dies ermöglicht den Transport von „geladenen Medikamenten“ als Ionentransport durch die unverletzte Haut mit kombinierten Effekten …

Erregbarkeitsdämpfung erfolgt etwa bei Migräne, Muskelverspannungen, Neuralgien etc. Wegen der Gefahr von Verätzungen dürfen sich keine Metalle (Implantate) und metallische Fremdkörper (Splitter, Projektile etc.) im Behandlungsareal befinden. Weitere Kontraindikationen sind u. a. Hauterkrankungen und -verletzungen im Behandlungsareal, Herzschrittmacher und andere elektronische Implantate im Behandlungsareal, bösartige Tumoren und deren Metastasen im Behandlungsareal, akute infektiöse und eitrige Prozesse, Blutungen oder Blutungsgefahr, sowie Hautareale nach Strahlentherapie. Bei der Plattengalvanisation decken die Elektroden (Platten aus Bleiblech, Zinnblech, Silikongummi, Metallfolien mit Gelbelag, speziellen Harzen, die der Körperform anzupassen sind) das Behandlungsareal großflächig ab.

Konstante Galvanisation ist die Anwendung von konstantem Gleichstrom (galvanischer Strom) zu Heilzwecken, ohne sichtbare Erregung der Muskulatur mit analgetischer Wirkung, die wahrscheinlich über durch Ionenverschiebung hervorgerufene Konzentrationsänderungen zustande kommt (unter der Anode schmerzdämpfende Wirkung). Die konstante Galvanisation wirkt in erster Linie peripher, das heißt am Ausgangspunkt des Schmerzes analgetisch. Die Erregbarkeit des Zentralnervensystems steigernde Effekte hat man besonders bei aufsteigender Galvanisation (Anlage der Kathode zentral, der Anode peripher); die Erregbarkeit des Zentralnervensystems dämpfende Effekte wiederum bei absteigender Galvanisation (Anlage der Anode zentral, der Kathode peripher). Gefäßerweiternde Effekte der konstanten Galvanisation mit galvanischem Erythem unter der Elektrode können einige Stunden anhalten. Trophik-fördernde Effekte erklären sich durch positive Wirkungen auf Durchblutung und Stoffwechsel.

Reizstrom- oder Impulsstromtherapie

Die Reizstromtherapie (mit unterbrochenem Gleichstrom) beschreibt analgesierende Stromformen, die Muskelkontraktionen hervorrufen. Hierzu gehören Impulsgalvanisation, Exponentialstrom, Schwellstrom und Bernardsche Ströme oder auch diadynamische Ströme. Reizstrom wird teilweise in der physikalischen Diagnostik und häufig in der physikalischen Therapie angewandt. Die Impulsströme können als Einzelimpulse (z. B. Exponentialstrom, zur Stimulation denervierter Muskulatur) oder als Impulsserien (z. B. Schwellstrom, zur Stimulation innervierter Muskulatur, neuromuskuläre Elektrostimulation [NMES]) appliziert werden.

Impulsgalvanisation , die Applikation von gepulstem Gleichstrom zu Heilzwecken, hat muskeldetonisierende, analgesierende (neben peripheren analgetischen Effekten wirkt sie auch auf segmentaler Ebene durch Beeinflussung von Schmerzbahnen) sowie durchblutungsfördernde Effekte. Die Impulsgalvanisation 30/50 (IG 30/50) kommt vor allem bei Durchblutungsstörungen der Extremitäten zum Einsatz. Die Impulsgalvanisation 50/70 (IG 50/70) ist vor allem bei muskulär bedingten Schmerzen wie Muskel-Hartspann, Zervikalgien, Dorsalgien, Lumbalgien bzw. Lumboischialgien indiziert.

Die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) dient der Schmerztherapie. Diese elektrophysikalische Reizstromtherapie erfolgt mit mono- oder meist biphasischen (Wechselstrom‑)Rechteckimpulsen niedriger Frequenz (ca. 2–4 Hz, Low-frequency-TENS ) oder hoher Frequenz (ca. 80–100 Hz, High-frequency-TENS ). Diese Stromformen können als konstante Impulsfolge von Rechtecknadelimpulsen oder als unterbrochene Impulsfolgen (Burst-TENS) über Elektroden auf die Hautoberfläche appliziert werden mit dem Therapieziel der Beeinflussung von Schmerzafferenzen (u. a. Verringerung oder Verhinderung im Sinne einer Blockade der Schmerzweiterleitung zum Gehirn und Erhöhung der Schmerzschwelle). Mit Frequenzen von 70 bis 100 Hz (High-frequency-TENS) sollen einerseits (durch Reizung rasch leitender A‑Delta-Fasern) entsprechend der Gate-Control-Theory körpereigene Hemmmechanismen für die Schmerzfasern im Rückenmark aktiviert werden und andererseits absteigende hemmende Nervenbahnen angeregt und die Endorphinfreisetzung auf Hinterhornebene gesteigert werden. Mit Frequenzen um 2–4 Hz, also Low-frequency-TENS sollen die Aktivitäten afferenter, langsam leitender C‑Fasern im gleichen Segment vermindert und endogene Endorphinsysteme aktiviert werden.

Indikationen sind Schmerzsyndrome des Bewegungs- und Stützapparats wie Tendomyopathien, wie z. B. Tennisarm, Golfellenbogen, Achillodynie, Fersensporn, Arthrosen und degenerative Wirbelsäulensyndrome, Neuralgien, Radikulopathien (wie z. B. nach Bandscheibenvorfall), Mononeuropathien (wie z. B. Karpaltunnelsyndrom), Polyneuropathien, Kiefergelenkdysfunktionen, Stumpf- und Phantomschmerz, postoperative Schmerzen sowie gynäkologische Schmerzsyndrome wie Pelvic Pain.

Anzeige

Die Schmerztherapie mit TENS ist auch als Heimtherapie sehr gebräuchlich und effizient rezeptierbar. TENS der Lendenwirbelsäule ist z. B. auch in der Spätschwangerschaft, in der Lumbalgien sehr häufig sind, als Alternative zur medikamentösen Therapie sicher einsetzbar. Kontraindikationen der TENS sind jene der Niederfrequenztherapie, wie u. a. Herzschrittmacher (PM) im Behandlungsfeld, implantierter Kardioverter-Defibrillator (ICD) und andere moderne elektronische Implantate im Behandlungsfeld, nicht oder schlecht eingestellte Anfallserkrankungen, Fieber, akute und eitrige Entzündungen, Tuberkulose, Hautläsionen im Elektrodenbereich, direkt über dem schwangeren Uterus bzw. über Akupunkturpunkten, die zur Geburtseinleitung verwendet werden können, lokal über Varizen, frischen Thrombosen oder über Thrombophlebitiden, gravierende Sensibilitätsstörungen, floride Hauterkrankungen, Psoriasis wegen der Gefahr der Provokation eines Schubs, Blutungsneigung bzw. Antikoagulation, mangelnde Compliance etc.

Exponentialstrombehandlung ist die Applikation langer Dreieckimpulse zu Heilzwecken mit selektiver Reizung und Stimulation peripher gelähmter Muskulatur zur Prophylaxe bzw. Verhinderung einer degenerativen Atrophie. Die Behandlung führt zur Reinnervation, Trophikverbesserung und Durchblutungssteigerung. Durch die speziellen Dreieckimpulse wird primär die akkommodationsgestörte, peripher gelähmte Muskulatur stimuliert mit direkter Aktivierung der betroffenen und ohne Kontraktion der normal innervierten Muskulatur. Die Exponentialstrombehandlung erfolgt im Idealfall zweimal pro Tag, institutionell oder als Heimtherapie.

„Schwellstrom“ oder neuromuskuläre Elektrostimulation normal innervierter Skelettmuskulatur ist eine Muskelkräftigungsmethode durch elektrische Stimulation der motorischen Nervenfasern und der motorischen Endplatte mit Applikation über den verschmächtigten bzw. atrophierten Muskeln. Damit können – je nach Frequenz – Kraft, mit höherer Stimulationsfrequenz, und/oder Ausdauer, mit niedriger Stimulationsfrequenz, stimuliert und trainiert werden. Schwellstrom ersetzt bei Gesunden kein aktives Muskeltraining, kann aber unterstützend zur Muskelkräftigung eingesetzt werden.

Als Indikationen gelten Muskelkräftigung bei immobilisierten Patient:innen, wie etwa postoperativ oder auf Intensivstationen, oder bei Patienten, die aktiv nicht trainieren dürfen, z. B. aufgrund höhergradiger Herzinsuffizienz, sowie bei Schmerzen aufgrund zu schwacher Rückenmuskulatur, aber auch zur Durchblutungssteigerung bei peripheren Durchblutungsstörungen.

Anzeige

Bernardsche Ströme bzw. diadynamische Ströme bestehen aus einzelnen Gleichstromimpulsen und einer konstanten Galvanisation und entstehen durch Veränderung von sinusförmigem Wechselstrom mit zusätzlicher Applikation einer konstanten Galvanisation in unterschwelliger Dosierung. Hierzu gehören u. a. die „Monophase fixe, Diphase fixe, modulé en courtes periodes, modulé en longues periodes“ und „rhythme syncope“. Ihre Indikationen sind u. a. Schmerzlinderung, Resorptionsförderung nach Weichteiltrauma, muskuläre Detonisierung und Dämpfung des Sympatikotonus.

Die funktionelle Elektrostimulation (FES) und Neuromodulation dienen der gezielten Verbesserung der Bewegungsfunktion bei Querschnittlähmung. Im Rahmen der Betreuung dieser Patient:innen können Methoden der funktionellen Elektrostimulation (FES) und Neuromodulation zur gezielten Verbesserung von Bewegungsfunktionen angeboten werden. Im multidisziplinären Team aus Spezialist:innen der Physikalischen Medizin, Neurologie, Sportphysiologie und Ingenieurswissenschaften können detaillierte individuelle Funktionsprofile erhoben und wirksame therapeutische Maßnahmen geplant und in ihrer Anwendung überwacht werden.

Das Rückenmark sendet auch ohne Steuerung durch das Gehirn motorische Signale aus, die in Bewegungen umgesetzt werden können, was auch bei einer Querschnittlähmung zum Tragen kommt. Verantwortlich dafür sind Nervenverbände distal der Läsion, die Signale nach bestimmten Mustern bis hin zu rhythmischen Bewegungen in den Beinen erzeugen können. Dies kann in automatisierten Bewegungsabläufen ebenso wirksam werden wie unterhalb einer Rückenmarkverletzung, in als Spasmen bezeichneten ungewollten Bewegungen. Wie ausgeprägt solche veränderten Bewegungsmuster sind, hängt maßgeblich von noch verbliebenen bzw. verlorenen Nervenbahnen über der Verletzungsstelle ab. Diese Veränderungen sind sehr individuell ausgeprägt. Testverfahren wie das Brain Motor Control Assessment ermöglichen über nichtinvasive elektrische Stimulation nervaler Strukturen am Rückenmark eine genaue Analyse von Restfunktionen und bewegungsstörender Spastik und damit eine wesentlich verbesserte Planung und begleitende Kontrolle von Maßnahmen zur Bewegungsrehabilitation. Zusätzlich kann diese Stimulation über Elektroden an der Hautoberfläche für gezielte Bewegungsunterstützung und Beeinflussung der Spastik eingesetzt werden. Abhängig vom Verletzungsausmaß kann das zu wesentlichen Verbesserungen in den Bewegungsfunktionen und insgesamt zu einer verbesserten Lebensqualität bei Querschnittlähmung führen.