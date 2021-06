Zurück zum Zitat O’Keeffe, S., Martin, P., Target, M., & Midgley, N. (2019). ‘I Just stopped going’: a mixed methods investigation into types of therapy dropout in adolescents with depression. Frontiers in psychology. https://​doi.​org/​10.​3389/​fpsyg.​2019.​00075. CrossRefPubMedPubMedCentral