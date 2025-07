Die Bedeutung differenzierter Behandlungsangebote im Transitionsalter

Einleitung

1 ]. Eine allgemeingültige Altersgrenze lässt sich auch deswegen nicht bestimmen, weil verschiedene Einflüsse – darunter politische, gesellschaftliche und lebensstilbedingte Faktoren – die Entwicklungsphasen eines Individuums mitbestimmen und verschieben können. Dies zeigt sich auch am Wandel der Definition des Begriffs der „Emerging Adulthood“, die als letzte Stufe vor dem endgültigen Erwachsenenalter betrachtet werden kann. Unter Adoleszenz wird jene Lebensphase verstanden, die in der Pubertät anfängt und mit dem Abschluss der Entwicklung zum reifen Erwachsenen endet. Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Zeitraum zwischen 10 und 19 Jahren festlegt, wird in den meisten Ländern eher eine Spanne von 14 bis 29 Jahren als üblich angesehen []. Eine allgemeingültige Altersgrenze lässt sich auch deswegen nicht bestimmen, weil verschiedene Einflüsse – darunter politische, gesellschaftliche und lebensstilbedingte Faktoren – die Entwicklungsphasen eines Individuums mitbestimmen und verschieben können. Dies zeigt sich auch am Wandel der Definition des Begriffs der „Emerging Adulthood“, die als letzte Stufe vor dem endgültigen Erwachsenenalter betrachtet werden kann.

2 ‐ 4 ], der nun die Phase der „Established Adulthood“ nachgestellt wird [ 5 , 6 ]. Die Lebensphasen der Adoleszenz und „Emerging Adulthood“, die auch von einer neurobiologischen Entwicklung begleitet werden [ 7 , 8 ], sind durch eine Vielzahl an Entwicklungsaufgaben geprägt, die für die Reifung zum Erwachsenenalter entscheidend sind. Während diese Entwicklungsphase anfänglich in der Altersspanne zwischen 18 und 25 Jahren verortet wurde, hat sich in der gegenwärtigen wissenschaftlichen Literatur die ausgedehnte Zeitspanne von 18 bis 29 Jahren durchgesetzt [], der nun die Phase der „Established Adulthood“ nachgestellt wird []. Die Lebensphasen der Adoleszenz und „Emerging Adulthood“, die auch von einer neurobiologischen Entwicklung begleitet werden [], sind durch eine Vielzahl an Entwicklungsaufgaben geprägt, die für die Reifung zum Erwachsenenalter entscheidend sind.

3 , 9 ]. Obwohl diese bereits für gesunde Individuen oft eine große Herausforderung darstellen, werden sie durch das Vorhandensein psychischer Erkrankungen deutlich erschwert. Patient:innen mit Aufenthalten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) werden auch im Erwachsenenalter häufiger hospitalisiert [ 10 ], weshalb besonders in diesem Lebensabschnitt eine passgenaue Behandlung psychisch erkrankter Menschen wichtig ist. Diese wird jedoch durch die in vielen Ländern erfolgte Aufteilung der Psychiatrie in KJP sowie Erwachsenenpsychiatrie (EP) erschwert. Zu den Herausforderungen in diesem Alter zählen beispielsweise die Erlangung emotionaler und ökonomischer Unabhängigkeit, die Identitätsentwicklung, die Berufswahl, der Aufbau neuer, reiferer Beziehungen und die Übernahme von Verantwortung []. Obwohl diese bereits für gesunde Individuen oft eine große Herausforderung darstellen, werden sie durch das Vorhandensein psychischer Erkrankungen deutlich erschwert. Patient:innen mit Aufenthalten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) werden auch im Erwachsenenalter häufiger hospitalisiert [], weshalb besonders in diesem Lebensabschnitt eine passgenaue Behandlung psychisch erkrankter Menschen wichtig ist. Diese wird jedoch durch die in vielen Ländern erfolgte Aufteilung der Psychiatrie in KJP sowie Erwachsenenpsychiatrie (EP) erschwert.

11 ‐ 13 ]. Die Versorgungsrealität in KJP und EP wird dieser Altersgruppe oft nicht gerecht, so empfinden manche 16- und 17-Jährige das Angebot in der KJP als zu kindlich, während wiederum viele gerade volljährig gewordene Patient:innen in Settings mit deutlich höherem Durchschnittsalter nur wenig Anknüpfungspunkte vorfinden. Zahlreiche Studien belegen, dass der abrupte Wechsel zwischen den psychiatrischen Bereichen häufig zu Behandlungsabbrüchen führt []. Die Versorgungsrealität in KJP und EP wird dieser Altersgruppe oft nicht gerecht, so empfinden manche 16- und 17-Jährige das Angebot in der KJP als zu kindlich, während wiederum viele gerade volljährig gewordene Patient:innen in Settings mit deutlich höherem Durchschnittsalter nur wenig Anknüpfungspunkte vorfinden.

14 , 15 ]. Auch darüber hinaus lassen sich international verschiedene Initiativen und Forschungsbemühungen beobachten: Die Transition von Patient:innen mit ADHS [ 16 , 17 ] und Autismus-Spektrum-Störung [ 18 , 19 ] von der KJP in die EP wird aktuell wissenschaftlich intensiv untersucht. In Australien wurde mit dem „Headspace-Projekt“ ein Konzept speziell für junge Menschen mit früh auftretenden Psychosen etabliert, das niedrigschwellige und altersgerechte Interventionen anbietet [ 20 ]. In Kanada bietet das „Youth Wellness Hubs Ontario-Projekt“ einen Ansatz zur Integration niedrigschwelliger Versorgungsangebote für junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren [ 21 ]. Aktuell gibt es Bestrebungen, diese Lücke zu schließen, indem spezialisierte Angebote für diese Patient:innengruppe geschaffen werden: In Deutschland wurde eine „Task-Force Transitionspsychiatrie“ gegründet und mit der Aufgabe betraut, Versorgungslücken zu identifizieren und Strategien zu deren Schließung zu erarbeiten []. Auch darüber hinaus lassen sich international verschiedene Initiativen und Forschungsbemühungen beobachten: Die Transition von Patient:innen mit ADHS [] und Autismus-Spektrum-Störung [] von der KJP in die EP wird aktuell wissenschaftlich intensiv untersucht. In Australien wurde mit dem „Headspace-Projekt“ ein Konzept speziell für junge Menschen mit früh auftretenden Psychosen etabliert, das niedrigschwellige und altersgerechte Interventionen anbietet []. In Kanada bietet das „Youth Wellness Hubs Ontario-Projekt“ einen Ansatz zur Integration niedrigschwelliger Versorgungsangebote für junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren [].

22 ]. Weiters wurden in Österreich mit der Einführung des Ausbildungsmoduls „Adoleszentenpsychiatrie“ sowie der Gesetzesnovelle der ärztlichen Ausbildungsordnung 2024 [ 23 ], die eine Weiterbetreuung von Jugendlichen über das Erreichen des Volljährigkeitsalters hinaus ermöglicht, wichtige Grundlagen für eine verbesserte Transitionspsychiatrie geschaffen. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass die gesetzliche Novelle zwar auf fachliche Zustimmung stößt, ihre praktische Relevanz in der klinischen Tätigkeit bislang jedoch durch bestehende Ressourcenengpässe im KJP-Bereich eingeschränkt ist [ 24 ]. In Wien wurden rezent an der Klinik Floridsdorf, sowie bereits 2017 an der Klinik Hietzing, transitionspsychiatrische Stationen geschaffen, welche spezialisiert auf 16- bis 25-Jährige ausgerichtet sind und sich auch auf Konzepte der deutschen Taskforce berufen. In Österreich hat der PSD (Psychosozialer Dienst) der Stadt Wien im Versorgungsplan 2030 einen Ausbau des transitionspsychiatrischen Angebots in Aussicht gestellt []. Weiters wurden in Österreich mit der Einführung des Ausbildungsmoduls „Adoleszentenpsychiatrie“ sowie der Gesetzesnovelle der ärztlichen Ausbildungsordnung 2024 [], die eine Weiterbetreuung von Jugendlichen über das Erreichen des Volljährigkeitsalters hinaus ermöglicht, wichtige Grundlagen für eine verbesserte Transitionspsychiatrie geschaffen. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass die gesetzliche Novelle zwar auf fachliche Zustimmung stößt, ihre praktische Relevanz in der klinischen Tätigkeit bislang jedoch durch bestehende Ressourcenengpässe im KJP-Bereich eingeschränkt ist []. In Wien wurden rezent an der Klinik Floridsdorf, sowie bereits 2017 an der Klinik Hietzing, transitionspsychiatrische Stationen geschaffen, welche spezialisiert auf 16- bis 25-Jährige ausgerichtet sind und sich auch auf Konzepte der deutschen Taskforce berufen.

Die Klinik Hietzing bietet darüber hinaus, ebenso wie die Tirol Kliniken, eine spezialisierte Tagesklinik für Patient:innen dieser Altersgruppe an. Eine noch zu klärende Frage betrifft den entstehenden „doppelten Übergang“. Damit ist gemeint, dass der ohnehin als problematisch wahrgenommene Systemübergang durch zwei ebensolche ersetzt würde. Dem ist entgegenzuhalten, dass aktuelle transitionspsychiatrische Konzepte durchaus Räume für die Unterstützung der Jugendlichen hinsichtlich der Orientierung in der nunmehr für sie veränderten Versorgungslandschaft bieten. Auch ist anzumerken, dass möglicherweise die Anzahl der Übergänge von geringerer Bedeutung ist als die entwicklungsspezifische Passung dieser – zwei bedarfsgerechte Transitionen können sinnvoller sein als eine, die ausgerechnet in einer Phase stattfindet, in der viele kurz vor der Matura oder dem Abschluss ihrer Ausbildung stehen. Nachfolgend wird das psychiatrische Versorgungssystem des UK Tulln vorgestellt, das einen alternativen Ansatz zur transitionspsychiatrischen Station entwickelt hat.