Die Bedeutung der Ethik in einer zunehmend technisierten Medizin

Einleitung

Mit der zunehmenden Einbindung von künstlicher Intelligenz (KI) in die medizinische Praxis hat die Technisierung der Medizin einen weiteren Schub erhalten. Ein Beispiel ist die Unterstützung bei der Diagnostik durch „machine learning“ (ML). Die Stärke von ML liegt in der Mustererkennung, die durch Tausende digital vorliegende Beispiele trainiert wurde und laufend verbessert wird. Für alles, was bereits in digitaler Form vorhanden ist, können diese Programme besonders gut eingesetzt werden. Für die Gynäkologie betrifft dies z. B. alle radiologischen Diagnoseverfahren. Warum sollte sich jemand von diesem automatisierten Erfahrungsschatz in der Diagnose nicht unterstützen lassen oder sich gar gänzlich darauf verlassen? Verringert dies nicht zugleich die Last der Verantwortung? Die Entwicklung dieser Techniken hat gerade erst vielversprechend begonnen und der Schub durch KI dürfte noch lange Zeit anhalten.

Dieser Schub gilt gleichfalls für damit zusammenhängende ethische Herausforderungen. Wer trägt beispielsweise die Verantwortung, wenn in der Diagnostik dennoch etwas schiefläuft? Wenn ein Karzinom übersehen wird, kann dies letale Folgen haben. Der Zweck humanmedizinischen Handelns liegt in der Gesundheit und dem Wohl der Patientinnen und Patienten. Damit geht es in der Medizin zwangsläufig um Ethik und Moral, weil hier Menschen andere Menschen behandeln und sich Fragen nach Leidvermeidung und -minderung, Würde und Respekt, Freiheit und Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Gleichheit, Vertrauen und Verantwortung gleichsam aufdrängen. Ob und in welchem Ausmaß dies nun technisch unterstützt geschieht, bleibt für die grundlegende Bedeutung der Ethik für die Medizin zunächst unwesentlich. Inwiefern sie wichtig wird, ändert sich jedoch mit zunehmender Technisierung. In meinem Beitrag wird es nach einem Abschnitt, der sich Grundlegendem widmet, um neue Herausforderungen der Medizin durch KI gehen, insbesondere in Hinblick auf Verantwortung.

