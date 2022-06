Die Abschiebung der Verantwortung

Erschienen in:

Auszug Schaden und Leid entstehen nicht nur aus böser Absicht, sind deshalb aber nicht weniger schädlich oder leidvoll. Bedenklich wird es, wenn die Beteiligten sehenden Auges in schädlichen Strukturen verharren und mit Verweis auf Autoritäten oder hierarchisch Übergeordnete ihre eigene Verantwortung abgeben. In der Geschichte hat dies in den unterschiedlichsten Kulturen immer wieder zu gewaltigen Katastrophen geführt – Katastrophen für bestimmte Bevölkerungsgruppen und Katastrophen der Menschlichkeit. …