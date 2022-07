Die 10 Gebote gegen Blockversager bei peripheren Nervenblockaden

Erschienen in: Anästhesie Nachrichten

Auszug Die Entwicklung und Implementierung der Ultraschall-gezielten Regionalanästhesie seit den 90er-Jahren stellt vermutlich die wichtigste und praxisrelevanteste Innovation in unserem Fachgebiet in den letzten Jahrzehnten dar. Durch die sonografische Darstellung der Nerven, der Nadel, der Verteilung des Lokalanästhetikums sowie benachbarter Strukturen wie der Gefäße oder der Pleura stiegen die Erfolgsquoten der peripheren Blockaden im Vergleich zum Nervenstimulator sogar unter Reduktion der erforderlichen Lokalanästhetika-Mengen deutlich an. …