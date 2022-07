Probiotische Arzneimittel sind mehr als Nahrungsergänzungen

In Österreich stehen bakterielle Infektionen auf Platz eins der übertragbaren Krankheiten. So wurden beispielsweise in den ersten drei Quartalen 2021 6.537 Fälle meldepflichtiger bakterieller Infektionen des Verdauungstraktes registriert1. Salmonellen, Campylobacter, E. Coli, Staphylokokken, Clostridien und Shigellen gehören zu den wichtigsten Erregern.