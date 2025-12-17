Diagnostische Herausforderungen des Korsakow-Syndroms: Ein Fallbericht

Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung der differenzialdiagnostischen Abklärung von alkoholassoziierten Folgeerkrankungen bei Patient:innen mit Alkoholkonsumstörung – insbesondere bei zugleich bestehender Mangelernährung sowie neuropsychiatrischer Symptomatik []. Weiters hebt der vorliegende Fallbericht den Stellenwert frühzeitiger Interventionen und neurorehabilitativer Maßnahmen hervor, um lebensbedrohliche Komplikationen zu reduzieren und Folgeschäden so gering wie möglich zu halten [].

Das osmotische Demyeliniserungssyndrom (ODS) kann infolge einer zu raschen Korrektur einer chronischen Hyponatriämie auftreten. Die Magnetresonanztomographie gilt als der Goldstandard in der Diagnostik des ODS []. Basierend auf der S1-Leitlinie sollte bei der Korrektur einer Hyponatriämie, besonders bei Risikopatient:innen mit Alkoholkonsumstörung oder Mangelernährung, eine maximale Anhebung des Serum-Natriumspiegels von 6– 12 mmol/l innerhalb von 24 h nicht überschritten werden, um das Risiko eines osmotischen Demyelinisierungssyndroms zu minimieren []. Chronischer Alkoholkonsum und Alkoholentzug gelten als Komorbiditäten, die das Risiko für ein osmotisches Demyelinisierungssyndrom erhöhen []. Das klinische Bild des ODS ist variabel und umfasst Symptome einer Enzephalopathie, darunter Bewusstseinsstörungen, Delirium sowie Antriebs‑, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, wobei auch asymptomatische oder oligosymptomatische Verläufe möglich sind []. Wenngleich keine exakten epidemiologischen Daten zum ODS existieren, beschreiben MRT-basierte Studien eine Inzidenz von 0,3 % bis 1,1 %, wobei unter Hochrisikopatient:innen Inzidenzen von 29 % beschrieben wurden [].

Die diagnostische Abklärung der WE und des KS gestalten sich aufgrund des heterogenen klinischen Erscheinungsbildes oft schwierig [] – vor allem, da initial eine gewisse Ähnlichkeit in der Symptomatik zu einem Delir [] oder einem osmotischem Demyelinisierungssyndrom (früher: pontine Myelinolyse) bestehen [] und diese Syndrome ebenso im Kontext von Alkoholkonsumstörung auftreten können [].

Bei Ausbleiben der Thiaminsubstitution kann sich ein KS entwickeln. Die Diagnose dieser schwerwiegenden neuropsychiatrischen Störung wird in Ermangelung spezifischer und unmittelbar verfügbarer Labor- und Bildgebungsmarker primär klinisch gestellt []. Das KS ist durch eine schwerwiegende antero- und/oder retrograden Amnesie bei erhaltenem Kurzzeitgedächtnis [] gekennzeichnet und häufig von Konfabulationen begleitet, bei denen Betroffene unbewusst Gedächtnislücken mit fiktiven Inhalten füllen []. Zusätzlich können eine zeitliche und örtliche Desorientierung [], Verwirrung [] sowie Defizite in exekutiven Funktionen auftreten [].

Die Prävalenz der WE in der weltweiten Allgemeinbevölkerung wird auf 0,4 bis 2,8 % geschätzt [], wobei die klassische Symptomtrias aus Verwirrtheit, Ataxie und Ophthalmoplegie [] nur bei 16–33 % der betroffenen Patient:innen vorliegt []. Bereits das Auftreten eines dieser Symptome, insbesondere bei gleichzeitigem Vorliegen von bekannten Risikofaktoren (wie Alkoholkonsumstörungen), sollte den Verdacht auf eine WE begründen und eine sofortige Thiamin-Gabe sowie weitere Diagnostik veranlassen []. Eine adäquate Thiaminsubstitution stellt die entscheidende therapeutische Maßnahme bei der Behandlung der WE und kann, bei rechtzeitiger Durchführung, zu einer vollständigen Remission führen und die Progression zum KS verhindern []. Obwohl die Substitution von Thiamin in den Leitlinien vorgesehen ist, wird sie in der klinischen Praxis immer noch nicht durchgehend durchgeführt []. Dies liegt zum Teil daran, dass die Evidenzlage zu Dauer und Dosierung noch limitiert ist und daher klare Empfehlungen zu Dosierung, Frequenz, Verabreichungsweg oder Dauer der Thiaminbehandlung fehlen [].

Alkohol ist, insbesondere in Europa, ein bedeutender Risikofaktor für Morbidität und Mortalität []. Laut WHO leiden weltweit schätzungsweise 7 % der Bevölkerung ab 15. Lebensjahr – also etwa 400 Mio. Menschen, an einer Alkoholkonsumstörung (entsprechend der Einteilung nach DSM‑5 [englisch: „], die sowohl schädlichen Gebrauch als auch Abhängigkeit umfasst und damit über die Terminologie der ICD-10 hinausgeht). Davon erfüllen über 200 Mio. Menschen (3,7 % der Weltbevölkerung ab dem 15. Lebensjahr) die Kriterien einer Alkoholabhängigkeit []. Alkohol hat erhebliche Auswirkungen auf den Körper und beeinträchtigt sowohl die Resorption als auch den Metabolismus von Thiamin (Vitamin B1) []. Thiamin ist ein wasserlösliches Vitamin, welches als essenzielles Coenzym eine wesentliche Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel, insbesondere im Gehirns, spielt []. Ein Mangel an Thiamin kann potenziell tödliche Folgen haben und kann ursächlich für die Wernicke Enzephalopathie (WE) – ein Zustand mit potenziell tödlichem Verlauf – und das Korsakow-Syndrom (KS) sein. Beide Erkrankungsbilder sind in Europa primär mit einer Alkoholkonsumstörung assoziiert [].

Kasuistik

Internistischer Verlauf Ein 59-jähriger Patient wurde aufgrund von progredienter Schwäche und Schwindel nach einer einwöchigen Episode von Diarrhö und Emesis akut mit der Rettung an der Univ.-Klinik für Notfallmedizin der Medizinischen Universität Wien vorgestellt. Die Exfrau des Patienten hatte den Patienten in deutlich reduziertem Allgemeinzustand in seiner Wohnung vorgefunden und einen Schlaganfall vermutet. Zuletzt hatte sie ihn eine Woche zuvor in orientiertem Zustand und, abgesehen von Diarrhö, klinisch beschwerdefrei gesehen. In den Folgetagen habe er, während der regelmäßig stattgefundenen telefonischen Kontakte, zunehmend verwirrt imponiert. Bei dem Patienten war eine Alkoholabhängigkeit vorbekannt.

In der Univ.-Klinik für Notfallmedizin präsentierte sich der Patient kachektisch, ikterisch und zeitlich, örtlich sowie situativ desorientiert. Neben dem reduzierten Allgemein- und Ernährungszustand zeigte sich eine metabolische Entgleisung im Sinne einer Hyponatriämie (125 mmol/l; Referenzbereich [Ref.]: 136–145 mmol/L), einer eingeschränkten Nierenfunktion (GFR 22 ml/min; Ref.: > 55 ml/min, BUN 80 mg/dl; Ref.: 6–20 mg/dl) sowie einer Serumlaktatauslenkung (3 mmol/l; Ref.: 0,5–2,2 mmol/l). Trotz klinischem Ikterus zeigte sich laborchemisch kein erhöhtes Bilirubin (0,72 mg/dl; Ref.: 0–1,2 mg/dl), sondern lediglich eine γ‑GT-Erhöhung (96 U/l; Ref.: < 40 U/l) und eine erniedrigte Cholinesterase (2,55 kU/l; Ref.: 5,32–12,92 kU/l). Zudem wurden bereits auf der Univ.-Klinik für Notfallmedizin laborchemisch erhöhte Pankreasenzyme (Alpha-Amylase 368 U/L; Ref.: 28–100 U/L; Lipase 583 U/L; Ref.: 13–60 U/L) festgestellt – vereinbar mit einer alkoholinduzierten Pankreatitis sowie einem akuten (prärenalen) Nierenversagen.

1 Thiaminsubstitution Empfohlenes Substitutionsshema Anmerkung Akuttherapie (i.v.) 100 mg Thiamin i.v. in 100 ml NaCl 0,9 %, dreimal täglich über 5 Tage Frühzeitig und hochdosiert Akuttherapie (p.o.) 100 mg Thiamin p.o., dreimal täglich über 7 Tage Bei Kontraindikation gegen i.v.-Gabe oder auf Patientenwunsch Erhaltungstherapie 100 mg Thiamin p.o. täglich Dauerhafte orale Substitution empfohlen Die beobachtete Desorientierung wurde im Kontext der metabolischen Entgleisung als Zeichen eines Delirs interpretiert. Ein präsentierter Halte- und Intentionstremor wurde einem Alkoholentzugssyndrom zugeschrieben. Die klinische neurologische Abklärung ergab zunächst keine weiteren Auffälligkeiten. Zur weiteren Betreuung wurde der Patient an der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Univ.-Klinik für Innere Medizin III der Medizinischen Universität Wien (MUW) am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien (AKH Wien) aufgenommen. Dort zeigte sich ein Harnwegsinfekt mit Leukozyturie, der in diesem Zusammenhang als zusätzlicher Risikofaktor für eine delirante Symptomatik gesehen und entsprechend behandelt wurde. Der Behandlungsverlauf des Patienten umfasste neben der intravenösen Flüssigkeitsgabe auch eine antibiotische Therapie mit Cefotaxim. In weiterer Folge konnte eine internistische Stabilisierung erreicht werden. Aufgrund der bekannten Alkoholabhängigkeit erhielt der Patient, entsprechend den Leitlinien, hochdosiert Thiamin (Thiaminsubstitution mit 100 mg i.v. in 100 ml NaCl 0,9 %, dreimal täglich über 5 Tage) (Tab.). Zusätzlich wurde im Rahmen des Alkoholentzugs zur Kupierung der Beschwerden Oxazepam etabliert. Anhaltende kognitive Verlangsamung, eine auffällige Dysarthrie sowie wiederholte sturzbedingte Verletzungen führten zu der Etablierung von Melperon zur symptomatischen Therapie bei Alkoholentzugsdelir (in Österreich für die Behandlung des Alkoholentzugsdelirs zugelassen). Im Verlauf erfolgte die Verlegung des Patienten zur Fortsetzung des medikamentös gestützten Alkoholentzug auf die klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Psychiatrischer Verlauf Bei Übernahme zeigte der Patient bei Erhebung von Anamnese und Status deutliche Gedächtnislücken – sowohl hinsichtlich der Umstände seiner Einweisung als auch bezüglich des Verlaufs des Krankenhausaufenthaltes. Er war zeitlich und örtlich kontinuierlich nur partiell orientiert (keine korrekte Datumsangabe bei gleichzeitig korrekter Monats- und Jahresangabe; korrekte allgemeine Ortsangabe: Krankenhaus, Name des Krankenhauses nicht korrekt angegeben). Psychopathologisch ergaben sich bis auf diese kognitiven Defizite keine weiteren Auffälligkeiten. Neurologisch hingegen bestanden bei Übernahme eine Dysarthrie sowie eine Gangataxie als Hinweis auf eine zerebelläre Dysfunktion. Zudem zeigte sich beidseits eine leichte Bradydiadochokinese sowie ein Endstellnystagmus bei der Prüfung der Okulomotorik. Weitere neurologische Auffälligkeiten konnten nicht festgestellt werden. Zwar präsentierte sich der Patient mit Defiziten in der Gedächtniskonsolidierung, diese waren jedoch nur partiell vorhanden.

Die Alkoholanamnese ergab einen langjährigen täglichen Konsum von durchschnittlich 10–15 Bier à 500 ml entsprechend einer Menge von mindestens 200–300 g reinen Alkohols täglich, sowie zusätzlich hochprozentigen Alkohol in unbestimmter Menge, wobei der Patient angab mit dem Konsum bereits frühmorgendlich zu beginnen. Wiederholte stationäre Entzugsbehandlungen hatten in der Vergangenheit stattgefunden, von denen eine zu einer sechsmonatigen Abstinenz geführt hatte, während zwei aufgrund eines frühzeitigen erneuten Konsums abgebrochen wurden. Lebenszeitlich wurden epileptische Geschehen sowie entzugsdelirante Zustandsbilder negiert. Der Patient lebte zu dem Zeitpunkt der Aufnahme in das Spital in einem stabilen sozialen Umfeld, das ihn sowohl finanziell als auch in alltäglichen Angelegenheiten unterstützte.

27 ]) an der Univ.-Klinik für Notfallmedizin der Medizinischen Universität Wien, wurde in der differenzialdiagnostischen Überlegung zwischen dem osmotischen Demyelinisierungssyndrom (ODS; früher: pontine Myelinolyse) oder ein KS erwogen. Aufgrund der relativ milden kognitiven Beeinträchtigung ging man allerdings von der Diagnose eines alkoholbedingten ODS ausgegangen (Tab. 2 3 Aufgrund der Initialsymptomatik mit Mangelernährung, Hypovolämie mit Hyponatriämie bei Diarrhö, Dysarthrie, Dysphagie, Orientierungsstörung sowie der Elektrolytsubstitution und der Cefotaximgabe (cave: Natriumreiches Präparat []) an der Univ.-Klinik für Notfallmedizin der Medizinischen Universität Wien, wurde in der differenzialdiagnostischen Überlegung zwischen dem osmotischen Demyelinisierungssyndrom (ODS; früher: pontine Myelinolyse) oder ein KS erwogen. Aufgrund der relativ milden kognitiven Beeinträchtigung ging man allerdings von der Diagnose eines alkoholbedingten ODS ausgegangen (Tab.und).

4 1 Symptomkategorie Korsakow-Syndrom (einschließlich möglicher Residualsymptome nach Wernicke-Enzephalopathie) Symptomkategorie Osmotisches Demyelinisierungssyndrom Gedächtnis Gedächtnis 21 ] Unspezifische Gedächtnisstörung, in der Literatur nicht näher beschrieben [ Episodisches Gedächtnis 14 ], retrograde Amnesie [ 14 ], Konfabulationen [ 6 , 13 ] (Insbesondere) anterograde Amnesie [], retrograde Amnesie [], Konfabulationen [ Kontext‑/Quellengedächtnis 14 ] Zeitlich-räumliche Einbettung stark gestört [ Semantisches Gedächtnis (Altgedächtnis) 14 ] Alte Fakten meist erhalten, aber Neulernen von Konzepten beeinträchtigt [ Autobiografisches sem. Gedächtnis (Altgedächtnis) 14 ] z. B. Adresse in der Kindheit meist erhalten, spätere biografische Fakten teils verloren [ Bewusstseinsstörung/Enzephalopathie 11 , 14 ] Zeitliche und örtliche Desorientierung, Verwirrung [ Bewusstseinsstörung/Enzephalopathie 21 ] Vigilanzstörung, Delir, Koma [ Exekutive/frontale Dysfunktion 7 , 11 ] Beeinträchtigung von Planungs‑, Organisations‑, Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten [ Exekutive/frontale Dysfunktion 21 ] Problemlösen, Handlungsplanung, Antrieb, Impulskontrolle, Konzentrationsstörungen [ Affekt und Verhalten 14 ] Apathie, emotionale Instabilität, Frontalhirn-Disinhibition, depressive Symptome [ Affekt und Verhalten 21 ] Apathie, Lethargie, Depressive Symptome, Manische Symptome, Katatonie, Mutismus, Antriebsstörung, Impulskontrollstörung, emotionale Regulation [ Bewegungsstörung Residualsymptom nach Wernicke-Enzephalopathie möglich: Gangataxie [ 11 ] Bewegungsstörung (extrapyramidal-motorische) 21 ] Akinetisch-rigide Symptome, Tremor, Dystonie, Chorea, Ataxie, Myoklonus, Opsoklonus, Gangstörungen [ Motorik/Pyramidenbahn 21 ] Paresen, Areflexie [ Hirnstammsyndrom Residualsymptom nach Wernicke-Enzephalopathie möglich: Augenmotilitätsstörung, Nystagmus [ 4 ] Hirnstammsyndrom 21 ] Locked-in-Syndrom, Dysarthrie, Dysphagie, Augenmotilitätsstörung [ Krankheitsbild Vorstufe Therapeutischer Ansatz Präventive Therapieempfehlung Anmerkung Korsakow-Syndrom Wernicke-Enzephalopathie Prävention durch Thiaminsubstitution Thiaminsubstitution: 100 mg Thiamin i.v. in 100 ml NaCl 0,9 %, dreimal täglich über 5 Tage, danach dauerhafte orale Substitution empfohlen (100 mg Thiamin p.o. täglich) Frühzeitig und hochdosiert substituieren Osmotisches Demyelinisierungssyndrom Hyponatriämie Prävention durch langsame Na-Korrektur Natriumkorrekturrate: Erhöhung des Serum-Natriumspiegels maximal um 6 mmol/l innerhalb von 24 h Langsam bis zu einem Serum-Natriumspiegel von 130 mmol/l ausgleichen Die zerebrale Magnetresonanztomographie (cMRT) zeigte eine hochgradige Atrophie der Corpora mamillaria. Dieser Befund sprach in Zusammenschau mit der klinischen Präsentation für ein KS, wenngleich die relativ milde neuropsychiatrische Symptomatik dies zunächst nicht als primäre Verdachtsdiagnose erscheinen ließ. Weiters fanden sich im cMRT alkoholassoziierte strukturelle Hirnveränderungen mit supra- und infratentorieller Atrophie, zerebellärer Beteiligung sowie mikroangiopathischen Läsionen im Sinne einer Leukenzephalopathie Grad II nach Fazekas und lakunären Infarkten (Tab., Abb.).

Abb. 1 T1-gewichtete axiale zerebrale Magnetresonanztomographie-Aufnahme zeigt deutliche Atrophie der Copora mamillaria Bild vergrößern Stadium Radiologische Zeichen im MRT Frühstadium (Wernicke – Enzephalopathie) Signalalterationen (Hyperintensitäten) im limbischen System (Thalami, Mammillarkörper, Fornices, periventrikuläres Grau) Chronisches Stadium (Korsakow-Syndrom) Deutlich stärkere Atrophie der Mammillarkörper und Thalami , kortikale Volumenminderung, Erweiterung der Sulci und Ventrikelerweiterung (Selten noch Signalveränderungen nachweisbar) Während des stationären Aufenthalts ließ sich eine undulierend ausgeprägte (zumeist milde) Merkfähigkeitsstörung mit anterograder und retrograder Teilamnesie feststellen, erkennbar am intermittierenden Nichterkennen seiner Kinder und der Angabe einer nicht mehr aktuellen Wohnadresse. Zudem bestand weiterhin nur eine Teilorientierung zu Zeit und Ort, sodass die Thiamin-Substitution initial auf 600 mg/d gesteigert wurde. Eine ergänzende neuropsychologische Testung ergab bei durchschnittlicher kristalliner Intelligenz ein heterogenes Leistungsprofil mit Beeinträchtigungen des verbalen und nonverbalen Gedächtnisses, der Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie der mentalen Flexibilität, während Exekutivfunktionen und verbale Flüssigkeit unauffällig waren. Die Merkfähigkeitsstörungen führten zu Unterstützungsbedarf bei Körperpflege, An- und Auskleiden sowie der Nahrungsaufnahme. Im Verlauf zeigten sich durch neurorehabilitative Maßnahmen, einschließlich kognitivem Training, Physiotherapie sowie re-orientierenden Maßnahmen kognitive Verbesserungen in Alltagskompetenzen, eine moderate Regredienz der Dysarthrie sowie eine Verbesserung der Orientierung. Nach Organisation einer umfassenden ambulanten Unterstützung in pflegerischen, sozialen und alltagsbezogenen Bereichen konnte der Patient ins häusliche Umfeld entlassen werden. In einer erneuten ambulanten Begutachtung zwei Monate nach Entlassung konnte eine zunehmende Verbesserung des Zustandes beobachtet werden.