Diagnostik und Therapie des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)

Umso wichtiger erscheint es der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), die zur Verfügung stehende wissenschaftliche Evidenz zu Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie des CRPS mit der in der Fachgesellschaft gebündelten Eminenz zu kombinieren, um daraus Empfehlungen für die klinische Praxis abzuleiten.

Das komplexe regionale Schmerzsyndrom („complex regional pain syndrome“, CRPS) trägt nicht zufällig das Adjektiv komplex in seinem Namen. Vieles zur Krankheitsentstehung und zum Krankheitsverlauf ist noch nicht vollständig verstanden. Auch hinsichtlich der Therapieoptionen ist die Evidenz zum Teil dünn, oft symptomorientiert oder rein analgetisch.

Derliegt zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr [], CRPS kann aber auch bei Kindern und älteren Menschen auftreten.

Frauen sind signifikant häufiger betroffen als Männer (etwa 2‑ bis 5‑mal häufiger), insbesondere postmenopausale Frauen.

1–2 % nach Frakturen (häufigstes Trauma ist die distale Radiusfraktur)

2–15 % nach Verletzungen der Arme und Beine , v. a. an Händen und Füßen (2:1)

Es gibt keine verlässlichen Daten zur Anzahl der CRPS-Patient:innen in Österreich. Eine direkte Übertragung publizierter Inzidenzzahlen aus anderen Ländern ist nur eingeschränkt möglich, da sowohl regionale Unterschiede als auch methodische Faktoren (z. B. diagnostische Kriterien, Erfassungsstrategien) eine Rolle spielen können. Internationale Studien schätzen die jährliche Inzidenz auf 5 bis 26 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner []. Unter der Annahme einer vergleichbaren Größenordnung ergibt sich für Österreich eine grobe Abschätzung von etwa 450 bis 2300 Neuerkrankungen pro Jahr. Dabei ist von einer relevanten Dunkelziffer auszugehen, da CRPS häufig verzögert oder nicht eindeutig diagnostiziert wird.

Der Begriff multifaktoriell dient der Abgrenzung von nozizeptiven und neuropathischen Schmerzen. Der ebenfalls verwendete Begriff „noziplastisch“ beschreibt eine potenziell reversible hypersensitive zentralnervöse Reizverarbeitung ohne Gewebe‑/Nervenschädigung [].

2019 wurde der Begriff CRPS in die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme () übernommen, mit dem Inkrafttreten derim Jahr 2022 [] wird CRPS nicht mehr als Erkrankung des Skelettsystems bzw. des autonomen Nervensystems geführt, sondern als]. Dies basiert auf der Erkenntnis, dass CRPS nicht länger als primär autonome Störung klassifiziert wird, sondern als „chronischer primärer Schmerz“. CRPS wird somit als eigenständige Krankheit betrachtet, anstatt sie nur als Symptom anderen Krankheiten zu sehen.

Diesem Positionspapier liegt die CRPS-Begriffsdefinition der Deutschen S1-Leitlinie von 2018 zugrunde:].

„Unter einem CRPS versteht man ein Schmerzsyndrom nach Trauma einer Extremität, bei dem die Schmerzen im Vergleich zum erwarteten Heilungsverlauf unangemessen stark sind und bei dem sich Störungen der Sensorik, Motorik, des vegetativen Nervensystems und der Gewebetrophik finden. Die Symptome sind nicht mehr auf direkte Traumafolgen zurückzuführen, müssen deshalb außerhalb (in der Regel distal) der Traumastelle auftreten und dürfen sich nicht auf das Innervationsgebiet eines peripheren Nervs oder einer Nervenwurzel (cave Plexusläsion) beschränken. Einzelne Akren können ausgespart sein. Bei isoliertem Befall großer Gelenke ohne akrale Beteiligung sollte die Diagnose CRPS nur mit größter Zurückhaltung in Betracht gezogen werden.“

Fast 100 Jahre später wurde die Erkrankung von der International Association for the Study of Pain (IASP) auf deren Jahresmeeting in Orlando 1994 als „complex regional pain syndrome“ (CRPS) erstbeschrieben.

Bereits 1899 beschrieb der Hamburger Chirurg Ernst Albert von Sudeck eine Erkrankung, die in Folge von Verletzungen, typischerweise an Händen oder Füßen, auftritt und sich durch anhaltende, unverhältnismäßige Schmerzen, Schwellungen, Rötungen und eine Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen auszeichnet. Das Krankheitsbild dieser in der Folge als Morbus Sudeck bezeichneten Erkrankung ist in seiner Pathophysiologie nach wie vor nicht vollständig geklärt, wird jedoch mit fehlregulierten entzündlichen, neuroimmunen und autonomen Mechanismen in Zusammenhang gebracht, die typischerweise nach einem Trauma auftreten. Die anfänglichen Symptome sind dabei häufig unspezifisch und werden nicht immer als mögliche Warnsignale für den weiteren Krankheitsverlauf erkannt.

Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass auch das adaptive Immunsystem am CRPS beteiligt ist, insbesondere durch die Bildung von Autoantikörpern []. Diese könnten Strukturen an afferenten Fasern – v. a. an C‑ und Aδ-Fasern – beeinflussen und so zu einer neurogenen Entzündungsreaktion beitragen []. Denkbar ist außerdem, dass Autoantikörper nach einem Trauma vorübergehend die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im zentralen Nervensystem mit neuronalen oder glialen Zielstrukturen interagieren []. Wie diese Mechanismen im Detail ablaufen, ist bisher allerdings nicht ganz geklärt.

Eine anhaltende periphere Aktivität kann zu einer erhöhten Glutamatverfügbarkeit, einer verstärkten Aktivität von NMDA-Rezeptoren sowie zu einer reduzierten Wirkung inhibitorischer GABAerger und glyzinerger Transmission im Rückenmark führen, wodurch die Erregbarkeit spinaler Projektionsneurone steigt []. Zusätzlich wirken neuroinflammatorische Prozesse im Rückenmark und Gehirn pathophysiologisch verstärkend. Mikroglia und Astrozyten sind bei CRPS aktiviert [], indem sie proinflammatorische Mediatoren freisetzen, die die nozizeptive Verarbeitung weiter intensivieren und anhaltend erhöhte Schmerzen begünstigen können []. Bildgebende Befunde zeigen darüber hinaus eine veränderte Integration sensorischer, affektiver und autonomer Signale in supraspinalen Arealen, was Schmerzverstärkung, motorische Symptome und eine gestörte Körperwahrnehmung fördern kann []. Die im Verlauf abnehmende Bedeutung peripherer Entzündungsmechanismen könnte erklären, weshalb klassische antiinflammatorische Therapien beim primär kalten CRPS oft nur eingeschränkt wirksam sind.

Im Verlauf oder bereits zu Beginn, insbesondere bei Typ II, kann sich ein primär kaltes CRPS manifestieren. Die betroffene Extremität wirkt kühler, blass oder livide verfärbt, häufig steif und trophisch verändert. Klinisch treten verstärkt Kälteempfindlichkeit, Dystrophie und ausgeprägte Allodynie auf. Eine Verstärkung neuronaler Signale in spinalen und trigeminalen nozizeptiven Neuronen kann zu einer ausgeprägten Schmerzüberempfindlichkeit beitragen []. Man geht davon aus, dass diese sogenannten zentralen Sensitivierungsvorgänge v. a. beim primär kalten und chronischen CRPS eine wichtige Rolle spielen [].

Zusätzlich zeigt sich bei vielen Betroffenen im Verlauf eine Abnahme der intraepidermalen Nervenfaserdichte, besonders betroffen sind die dünnen A‑delta- und C‑Fasern []. Diese Befunde weisen auf weiter gefasste neuropathologische Veränderungen in der kutanen Innervation hin und widersprechen der älteren Annahme einer generellen Hyperinnervation bei CRPS. Interessanterweise findet man dieses Phänomen auch bei Patientinnen und Patienten mit CRPS I, also ohne dokumentierte Nervenverletzung. Ob diese Veränderungen direkt durch das ursprüngliche Trauma ausgelöst werden oder sekundär im Verlauf der Erkrankung entstehen, ist bislang nicht geklärt. Ebenso bleibt offen, in welchem Ausmaß die veränderte Hautinnervation zu den typischen CRPS-Symptomen wie Schmerz, Temperatur- und Durchblutungsstörungen oder trophischen Veränderungen beiträgt.

Gleichzeitig können aktivierte nozizeptive Afferenzen über Axonreflexe Substanz P und CGRP freisetzen. Diese Neuropeptide verstärken Vasodilatation, Proteinextravasation und immunzelluläre Aktivierungsprozesse und tragen damit wesentlich zur Erwärmung der Extremität bei []. Eine reduzierte sympathische Vasokonstriktion erhöht den vasodilatatorischen Einfluss zusätzlich, wodurch die für die akute Phase typische Hyperämie entsteht []. Diese immunologischen und neurogenen Prozesse bedingen gemeinsam eine ausgeprägte periphere Sensibilisierung, die den klinischen Phänotyp des primär warmen CRPS prägt.

Das primär warme CRPS tritt häufig in den ersten Monaten nach dem auslösenden Ereignis auf. Typische Merkmale sind Rötung, Schwellung und eine erhöhte Temperatur der betroffenen Extremität. Periphere Mechanismen dominieren das Geschehen: Nach dem Trauma werden Mastzellen, Makrophagen, neutrophile Granulozyten und weitere Zellen des angeborenen Immunsystems aktiviert und setzen Mediatoren frei, die die Erregbarkeit sensibler Nervenfasern steigern können []. Studien zeigten beispielsweise eine erhöhte Produktion der Zytokine TNF‑α und Interleukin‑6 in der Haut der betroffenen Extremität im Vergleich zur nichtbetroffenen, was mit einer verstärkten Keratinozytenproliferation und einer vermehrten Mastzellansammlung einhergeht []. Diese Veränderungen fördern lokale Entzündungsprozesse und tragen wesentlich zur Sensibilisierung der peripheren Nervenfasern bei.

Klassischerweise wird zwischen CRPS Typ I und Typ II unterschieden, je nachdem, ob eine nachweisbare Nervenschädigung vorliegt oder nicht. Zusätzlich hat sich eine Einteilung nach der Hauttemperatur der betroffenen Extremität etabliert. Bei einem primär kalten CRPS ist die Haut deutlich kühler als die Gegenseite, was bei etwa 30 % der Patient:innen beobachtet wird []. Häufiger zeigt sich zu Beginn jedoch ein primär warmes CRPS, bei dem die Haut wärmer und gerötet erscheint []. Diese Subtypen spiegeln unterschiedliche pathophysiologische Schwerpunkte wider, ohne dass sie zwingend aufeinanderfolgende Stadien darstellen.

Dieses Positionspapier kann die komplexen pathophysiologischen Mechanismen des CRPS nicht vollständig abbilden; für eine vertiefte Darstellung verweisen wir auf publizierte, sorgfältig ausgearbeitete Übersichtsarbeiten []. Der folgende Abschnitt (inklusive Abb.) bietet einen kompakten Überblick.

4 3. Diagnostik

2 Abb. 2 1 ] Flussdiagramm Diagnostik [ Bild vergrößern Die Diagnose „CRPS“ ist eine klinische Diagnose. Entsprechend stellen eine sorgfältige Anamneseerhebung sowie die klinische und neurologische Untersuchung zentrale Schritte der Diagnosefindung dar (Flussdiagramm siehe Abb.). Leitsymptom ist ein im Verhältnis zum auslösenden Ereignis disproportional starker, regionaler Schmerz. Begleitend treten sensible, motorische, autonome und trophische Störungen auf.

3 ]. Ein charakteristisches Merkmal des CRPS ist die Ausbreitung der Symptome, die in der Regel nahezu die gesamte distale Extremität betreffen. Hände sind dabei häufiger betroffen als Füße. Typischerweise zeigt sich eine „handschuhartige“ bzw. „strumpfartige“ Verteilung, unabhängig von Innervationsgebieten oder Dermatomen. In seltenen Fällen wurden auch CRPS-Verläufe mit Beteiligung des Gesichts oder des Körperstamms beschrieben [].

31 ]. Als „Red Flag“ nach Radiusfraktur gilt ein persistierender Schmerz mit einer Intensität von ≥ 5 auf der numerischen Ratingskala eine Woche nach der Fraktur [ 32 ]. Die Diagnosestellung sollte in einem klaren zeitlichen Zusammenhang mit dem auslösenden Trauma erfolgen. Als sinnvoller Zeitraum gelten etwa zwei bis drei Monate, innerhalb derer die diagnostischen Kriterien erfüllt sein müssen. Diagnosen, die ausschließlich auf einer persistierenden Schmerzsymptomatik beruhen und erst lange Zeit nach dem Trauma gestellt werden, sind nicht selten als Verlegenheitsdiagnosen zu werten []. Als „Red Flag“ nach Radiusfraktur gilt ein persistierender Schmerz mit einer Intensität von ≥ 5 auf der numerischen Ratingskala eine Woche nach der Fraktur [].

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Budapest-Kriterien – 1994 im Rahmen einer Konsensus-Konferenz der IASP (International Association for the Study of Pain) definiert – Goldstandard in der Diagnostik des CRPS. Diese teilen das Krankheitsbild in drei Stadien ein: Stadium I: Entzündung: Beginn 1–7 Wochen nach dem Trauma, Dauer 2–3 Monate

Stadium II: Dystrophie: Beginn nach einigen Wochen, Dauer unterschiedlich

Stadium III: Atrophie: Beginn nach einigen Monaten mit 1–2 Jahren, Dauer bis zum Endzustand Lange Zeit waren die– 1994 im Rahmen einer Konsensus-Konferenz der IASP (International Association for the Study of Pain) definiert – Goldstandard in der Diagnostik des CRPS. Diese teilen das Krankheitsbild in drei Stadien ein:

Valencia-Kriterien publiziert [ 33 ]. Die Einteilung erfolgt demnach anhand der Symptome in zwei Phasen: Frühe, akute Phase

Persistierende, chronische Phase Aufgrund kontroversieller Diskussionen über diese Phaseneinteilung wurden die Budapest-Kriterien 2021 überarbeitet und das Ergebnis daraus alspubliziert []. Die Einteilung erfolgt demnach anhand der Symptome in zwei Phasen:

34 ]. Bei rund 70 % der CRPS-Patient:innen zeigt sich initial eine „primär warme“ klinische Präsentation (mit warmer, entzündlich veränderter Haut). Etwa 30 % der Patient:innen durchlaufen keine ausgeprägte akute Phase. Die „primär kalte“ klinische Präsentation (mit kalter, livider Haut) ist mit einer deutlich schlechteren Prognose assoziiert [].

1 3 ]). 1) Anhaltender Schmerz , der disproportional zu einem auslösenden Ereignis ist 2) Patient:innen berichten über jeweils mindestens ein Symptom aus drei der vier folgenden Kategorien in der Anamnese : a) Sensorisch*: Hyperästhesie: gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Reizen, ausgenommen der speziellen Sinne Allodynie: Schmerzen, die durch geringfügige physiologische Reize ausgelöst werden, die normalerweise keine Schmerzen verursachen Hyperalgesie: verstärkter Schmerz, hervorgerufen durch einen normalerweise schmerzhaften Reiz b) Vasomotorisch: Asymmetrie der Hauttemperatur, Veränderung bzw. Asymmetrie der Hautfarbe c) Sudomotorisch: Veränderung bzw. Asymmetrie des lokalen Schwitzens; Ödem d) Motorisch/trophisch: reduzierter Bewegungsumfang, Bewegungsstörungen (Schwäche, Dystonie, Tremor); trophische Störungen (Haar- oder Nagelwachstum, Haut) 3) Bei den Patient:innen muss zum Zeitpunkt der Untersuchung mindestens ein Zeichen aus zwei der vier folgenden Kategorien vorliegen: a) Sensorisch: Hyperalgesie auf spitze Reize (z. B. Zahnstocher); Allodynie (bei leichter Berührung/Pinselstrich; Schmerz bei tiefem Druck auf Gelenke/Knochen/Muskeln, Bewegung von Gelenken) b) Vasomotorisch: Asymmetrie der Hauttemperatur, Veränderung bzw. Asymmetrie der Hautfarbe c) Sudomotorisch: Veränderung bzw. Asymmetrie des lokalen Schwitzens; Ödem d) Motorisch/trophisch: reduzierter Bewegungsumfang, Bewegungsstörungen (Schwäche, Dystonie, Tremor); trophische Störungen (Haar- oder Nagelwachstum, Haut) 4) Die Symptomatik wird nicht besser durch eine andere Erkrankung erklärt In den Budapest-Kriterien wird ein vierstufiges System als klinische Diagnosekriterien eines CRPS beschrieben (Tab.; []).

1 5 Die Diagnose CRPS erfordert eine große Sorgfalt! Ein besonderes Augenmerk sollte immer auf Punkt 4 in Tab.gelegt werden. Um diesen beantworten zu können, müssen Differenzialdiagnosen, die ein CRPS vortäuschen können, ausgeschlossen sein (siehe dazu auch Tab.).

3 , 32 ]. Aktuelle Leitlinien empfehlen die Erfassung von affektiven und Körperwahrnehmungsstörungen, insbesondere von posttraumatischen Stresssymptomen, Aufmerksamkeitsstörungen, Berührungs- und Bewegungsangst. Die meisten Patient:innen weisen Störungen der Körperwahrnehmung und Beschwerdeverarbeitung auf [].

1 , 35 ]. Sämtliche Symptome sollten bei jeder formalen Diagnosestellung systematisch erfragt werden, da CRPS-Zeichen und -Symptome zeitlich schwanken können. Die vollständigen diagnostischen Kriterien müssen laut Leitlinien für jede betroffene Extremität separat angewendet werden [].

1 ]). In der S1-Leitlinie werden auch standardisierte diagnostische Tests definiert, u. a. der Pinprick-Test für Hyperalgesie bzw. verschiedene Stimuli für Allodynie (z. B. Berührung, Druck, Temperatur; []).

2 3 , 36 ]. Allodynie (statisch/dynamisch) Schmerz bei leichter Bewegung/Berührung/Druck (z. B. Luftzug, Pinsel, Finger [unter 100 g/cm2 bzw. 500 g]) Schmerz bei Vibration (z. B. Stimmgabel auf Knochenvorsprung), Kälte, Wärme Hyperalgesie Periartikuläre Druckhyperalgesie distal der Verletzungs‑/Operationslokalisation Einzelner spitzer Reiz (Pin-Prick) wird stärker/länger wahrgenommen Störungen der Körperwahrnehmung/Interozeption Aufmerksamkeit: angestrengte, überwachsame Fokussierung oder Ausblenden („Neglect“/Dissoziation) Gestalt, Größe, Gewicht, Lage, Stellung, Lateralität, Symmetrie, körperliche Integration („ownership“), z. B. Gliedmaße wie abgetrennt, fremd, tot („wie aus Holz“, „wie ein Leichenteil“) Bedeutungszuschreibung bzw. affektive Bewertung, z. B. bedrohliche, eklige oder verhasste Gliedmaße; Cave: Amputationswunsch (Funktionelle) Störungen der Willkürmotorik Schonhaltung, Verlangsamung, Minder- oder Nichtbewegung Reduzierte Kontroll- und Ansteuerungsfähigkeit („Agency“) Schwäche, Feinmotorik‑, Koordinations- oder Bewegungsstörungen Teils mehrere Störungstypen an derselben Gliedmaße, z. B. Myoklonien oder Tremor (mit „Entrainment“, d. h. unbewusste Synchronisierung mit rhythmischen Bewegungen der nichtbetroffenen Gliedmaße); Dystonie (meist fixiert in Flexion/Supination) Zunahme bei Manipulation, Abnahme bei Ablenkung, keine Abnahme durch sensorische Tricks („gestes antagonistes“) Trophische, vaso- und sudomotorische Störungen Nichteindrückbares Ödem (wenn möglich: Umfangmessungen) Hautfarbe meist rötlich-livide, im Verlauf eher wächsern-bleich (Hautpflege?) Hauttemperatur ca. 1–2 Grad Unterschied zur kontralateralen Seite Haarwachstum: meist vermehrte dicke, dunkle, manchmal verringerte, feinere Haare (Rasur?) Nagelwachstum: meist härtere, brüchige, stärker oder schwächer wachsende Nägel (Nagelpflege?) Verstärktes, im Verlauf teils reduziertes Schwitzen Trophische oder Druckläsionen der Haut (selten: Differenzialdiagnose Selbstbeibringung – d. h. artifizielle Störungen) Ausbreitungs‑/Generalisierungstendenz Teils Ausbreitungstendenz nach proximal bzw. auf andere Gliedmaßen Weitere Schmerzlokalisationen; kontralateral und generalisiert verringerte Schmerzschwelle/Körperschema- und Körperbildstörung Lärm‑, Licht‑, Geruchs‑, Berührungsempfindlichkeit, teils mit autonomem Arousal Kreislaufregulationsstörungen, erhöhte Herzfrequenz, reduzierte Herzfrequenzvariabilität Schwierigkeiten bei Wasserlassen und Verdauung Affektive, kognitive, allgemeine Beschwerden sowie Verhaltensänderungen Angst, v. a. vor Berührung, Bewegung und Progredienz Vermeidung von Sinnesreizen durch Kleidung, Wind, Bewegung, andere Menschen etc. Traumafolgebeschwerden (Hilflosigkeit, Wiedererleben, Dissoziation, Depersonalisation, Vermeidungsverhalten, Hypervigilanz/„hyperarousal“) Stimmungsschwankungen, Depressivität, Alexithymie (verminderte Wahrnehmung von Gefühlen bei sich selbst und anderen), Rückzug Fatigue, Schlafstörungen oder kognitive Störungen In Tab.sind die erweiterten klinischen Untersuchungsbefunde für CRPS aufgelistet [].

Obwohl in den Diagnosekriterien nicht zwingend gefordert, sollte die Hauttemperatur mit geeigneten Instrumenten objektiv erfasst werden, alle anderen Symptome werden klinisch beurteilt.

37 ]. Ein Wert von ≥ 4 in einem Selbstauskunfts-Fragebogen, der Aufmerksamkeitsphänomene gegenüber der betroffenen Extremität abfragt, weist mit einer Spezifizität von 75 % bei einer Sensitivität von 40 % auf das Vorliegen eines CRPS hin [].

Mit zunehmender Krankheitsdauer wird die Abgrenzung gegenüber Veränderungen infolge chronischen Nicht- oder Mindergebrauchs anderer Ursache zunehmend schwieriger. Eine standardisierte Bilddokumentation der betroffenen Extremität in allen Krankheitsstadien kann die Verlaufsbeurteilung unterstützen.

apparative Diagnostik kann ebenfalls zur Bestätigung der klinischen Diagnose CRPS verwendet werden: 38 ]. Die qualitative Auswertung eines 3‑Phasen-Knochenszintigramms (bandenförmige gelenknahe Anreicherungen) mit Technetium-99m-Diphosphonat weist zwar nur eine Sensitivität von ca. 30–50 % auf, zeigt allerdings mit bis zu 100 % eine sehr hohe Spezifität [].

39 ], wenn das positive Ergebnis in einer unabhängigen Untersuchung repliziert ist. Die Messung des Osteoblastenaktivitätsmarkers Osteoprotegerin im Serum kann möglicherweise die 3‑Phasen-Knochenszintigraphie ersetzen oder ergänzen [], wenn das positive Ergebnis in einer unabhängigen Untersuchung repliziert ist.

Die Temperaturmessung dient zur objektiven Erfassung von Durchblutungsstörungen und kann eine Sympathikusblockade als therapeutischen Ansatz rechtfertigen, da diese über eine Beeinflussung des autonomen Nervensystems eine Temperaturverbesserung in der betroffenen Gliedmaße bewirkt, indem sie die (oft gestörte) Durchblutung normalisiert. Die Blockade kann die Hauttemperatur erhöhen und somit die vegetative Dysregulation korrigieren. Die diagnostische Zuverlässigkeit ist jedoch limitiert. Nach erfolgter Sympathikusblockade soll die Temperatur der betroffenen Extremität auf die Normaltemperatur ansteigen bzw. drei Grad über dem Ausgangswert liegen, der gemessen wurde.

40 ] oder durch eine Langzeitmessung (über 7 h) [ 41 ] sind zwar nicht beweisend, aber ebenfalls geeignet, die Diagnose CRPS zu unterstützen. Spezifischer sind rechts-links-asynchrone Schwankungen und Oszillationen der Hauttemperatur, die sich aber nur durch die kontinuierliche Langzeitmessung nachweisen lassen [ 41 ]. Temperaturunterschiede von > 1–2 °C der Hauttemperatur im Seitenvergleich in einer wiederholten Messung [] oder durch eine Langzeitmessung (über 7 h) [] sind zwar nicht beweisend, aber ebenfalls geeignet, die Diagnose CRPS zu unterstützen. Spezifischer sind rechts-links-asynchrone Schwankungen und Oszillationen der Hauttemperatur, die sich aber nur durch die kontinuierliche Langzeitmessung nachweisen lassen [].

42 ]. Zur Verlaufskontrolle des CRPS sind Röntgenaufnahmen oder Computertomographien jedoch nicht indiziert, da eine große Verwechslungsgefahr mit einer Inaktivitätsosteoporose besteht. Die Magnetresonanztomographie wird oft aus differenzialdiagnostischen Gründen durchgeführt, ist wegen ihrer sehr geringen Spezifität für die Diagnosestellung eines CRPS aber nicht geeignet [ 43 ]. Vor allem sind Knochenödeme, z. B. „bone bruises“, nicht geeignet, die Diagnose CRPS zu sichern. In der konventionellen Röntgenaufnahme zeigen circa 50 % der Patient:innen nach vier bis acht Wochen generalisierte, kleinfleckige, osteoporotische, gelenknahe Veränderungen. Die Aufnahmen sollten im Seitenvergleich durchgeführt werden, um die Sensitivität zu erhöhen []. Zur Verlaufskontrolle des CRPS sind Röntgenaufnahmen oder Computertomographien jedoch nicht indiziert, da eine große Verwechslungsgefahr mit einer Inaktivitätsosteoporose besteht. Die Magnetresonanztomographie wird oft aus differenzialdiagnostischen Gründen durchgeführt, ist wegen ihrer sehr geringen Spezifität für die Diagnosestellung eines CRPS aber nicht geeignet []. Vor allem sind Knochenödeme, z. B. „bone bruises“, nicht geeignet, die Diagnose CRPS zu sichern. Einekann ebenfalls zur Bestätigung der klinischen Diagnose CRPS verwendet werden:

3 Sensitivität* (%) Spezifität** (%) Röntgenuntersuchung (nur im chronischen Stadium) 73 57 Knochenszintigraphie (nur im akuten Stadium) 97 86 Quantitative sensorische Testung (QST) Hoch Niedrig Temperaturunterschiede (während der sympathischen Blockade) 76 93 MRT (Haut, Gelenke, …) 97 17 Tab.zeigt die Sensitivität und Spezifität diagnostischer Tests bei CRPS. Die Knochenszintigraphie weist nur im akuten Stadium eine hohe Sensitivität und Spezifität aus, gefolgt von einer Untersuchung mit einer Infrarotkamera, mit der die Hauttemperatur gemessen werden kann.

4.1 Risikofaktoren und Red Flags 44 , 45 ] sowie operative Eingriffe im Rahmen distaler Radiusfrakturen, insbesondere bei zusätzlichem Vorliegen rheumatoider Erkrankungen. Auch offene Repositionen und eine mögliche Beteiligung der Ulna sind mit einem erhöhten Risiko assoziiert. Demgegenüber scheinen ein höheres Alter, psychiatrisch-psychologische Komorbiditäten sowie die Versorgung mittels eines Fixateur externe das Risiko – zumindest statistisch signifikant – nicht zu erhöhen [ 44 ]. Weitere Kontextfaktoren, die berücksichtigt werden sollten, sind operative Eingriffe an der Schulter, insbesondere subakromiale Eingriffe mittels offener Operationstechniken [ 46 ], sowie die präoperative klinische Ausgangssituation. Auch ein postoperativer Schmerzscore von > 5 über mehr als drei Tage sowie ein vorangegangenes Quetschungstrauma gelten als relevante Warnzeichen [ 47 ]. Zu den etablierten Risikofaktoren für die Entwicklung eines CRPS zählen das weibliche Geschlecht [] sowie operative Eingriffe im Rahmen distaler Radiusfrakturen, insbesondere bei zusätzlichem Vorliegen rheumatoider Erkrankungen. Auch offene Repositionen und eine mögliche Beteiligung der Ulna sind mit einem erhöhten Risiko assoziiert. Demgegenüber scheinen ein höheres Alter, psychiatrisch-psychologische Komorbiditäten sowie die Versorgung mittels eines Fixateur externe das Risiko – zumindest statistisch signifikant – nicht zu erhöhen []. Weitere Kontextfaktoren, die berücksichtigt werden sollten, sind operative Eingriffe an der Schulter, insbesondere subakromiale Eingriffe mittels offener Operationstechniken [], sowie die präoperative klinische Ausgangssituation. Auch ein postoperativer Schmerzscore von > 5 über mehr als drei Tage sowie ein vorangegangenes Quetschungstrauma gelten als relevante Warnzeichen []. 3 ]. Eine zusammenfassende Übersicht möglicher Risikofaktoren findet sich bei Melf-Marzi et al. in Tab. 4 3 ]. Weibliches Geschlecht (v. a. postmenopausal) Frauen mittleren Alters erleiden 3‑mal häufiger Frakturen im Vergleich zu Männern Schwere Verletzungen (v. a. Quetschungen, dislozierte, gelenknahe bzw. intraartikuläre Frakturen, insbes. distale Radiusfrakturen) Sprunggelenkverletzungen, Nervenverletzungen, lange Anästhesie- bzw. Ischämiephasen, manipulative Behandlungen wie sekundäre Nachreposition, eingeschränkte Beweglichkeit und Funktionseinschränkungen, prolongierte Ruhigstellung Initiale bzw. direkt postoperativ hohe Schmerzintensität , sensorische Störungen und erniedrigte Hauttemperatur Zum Beispiel anhaltende Schmerzen NRS ≥ 5 mehr als drei Tage nach konservativ behandelter distaler Radiusfraktur Chronische bzw. weitverbreitete Schmerzen und Hypersensitivität U. a. Migräne, Fibromyalgie, Rücken- bzw. Zyklusschmerzen, Neuropathien, Osteoporose, Arthrose, rheumatoide Arthritis, Asthma/Allergien Hohes Angstniveau, Depression , Passivität, Vermeidung, Katastrophisieren bzw. manifeste angst- und trauma-/stressassoziierte Erkrankungen Kritische Lebensereignisse, Kompensationswünsche und Rechtsstreitigkeiten Zusätzlich werden weitere, bislang weniger gut untersuchte, jedoch potenziell relevante Risikofaktoren diskutiert. Dazu zählen schwere Verletzungen, längere Ruhigstellung, eine hohe initiale oder unmittelbar postoperative Schmerzintensität, Sensibilitätsstörungen, niedrige Hauttemperatur, vorbestehende chronische Schmerzen sowie psychologische Faktoren wie hohes Angstniveau, Depressivität, Vermeidungstendenz und Schmerzkatastrophisierung []. Eine zusammenfassende Übersicht möglicher Risikofaktoren findet sich bei Melf-Marzi et al. in Tab.]. 48 ]. Ein akutes Extremitätentrauma heilt üblicherweise in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen ab, die physiologische lokale Entzündungsreaktion geht zurück. Bei unkomplizierten, konservativ behandelnden Handgelenk- und Unterarmfrakturen sind Schmerzen mit einer Intensität von > 5 auf der numerischen Ratingskala (NRS) während der ersten posttraumatischen Woche starke Prädiktoren für die Entwicklung eines CRPS []. Unabhängig von ihrer Rolle bei der Entstehung eines CRPS sollten alle Patient:innen auf das Vorliegen posttraumatischer Belastungssymptome sowie generalisierter Angstsymptome hin untersucht werden. Diese Faktoren sind mit einem ungünstigeren Therapieverlauf assoziiert und besitzen einen negativen prädiktiven Wert für die Prognose.