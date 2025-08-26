Diagnostik und Therapie des endogenen Hypercortisolismus (Cushing-Syndrom)
Die Rolle von CRH und Vasopressin im Sinus-petrosus-Sampling – Fehlerquellen und Optimierungsansätze
- Open Access
- 25.08.2025
- Originalien
DOWNLOAD
SUCHEN
Zusammenfassung
Das Cushing-Syndrom ist selten, aber klinisch signifikant und führt zu erheblicher Morbidität und Mortalität, wenn es nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Die genaue Unterscheidung zwischen hypophysärer und ektoper Produktion des adrenocorticotropen Hormons (ACTH) ist entscheidend für die richtige Behandlung. Sind die MRT-Befunde unklar, bleibt Sinus-petrosus-inferior-Sampling („inferior petrosal sinus sampling“, IPSS) die verlässlichste Methode zur Lokalisierung der ACTH-Quelle. Die pharmakologische Stimulation, meist mit ovinem Corticotropin-Releasing-Hormon (oCRH), verbessert die diagnostische Genauigkeit erheblich. Doch anhaltende Lieferengpässe bei oCRH führen zu vermehrtem Einsatz unstimulierter IPSS-Verfahren, was die Zuverlässigkeit der Diagnose mindert und das Risiko falsch-negativer Ergebnisse erhöht. Daher gewinnen alternative Stimulanzien wie Desmopressin und rekombinantes humanes CRH (hCRH) an Bedeutung. Studien zeigen, dass Desmopressin zuverlässig einen zentral-peripheren ACTH-Gradienten erzeugt, besonders bei Hypophysenmikroadenomen, und eine kostengünstige, weit verfügbare Alternative bietet. Erste Daten zu hCRH sind ebenfalls vielversprechend. Folglich kann das IPSS ohne pharmakologische Stimulation nicht mehr empfohlen werden. Allgemeinmediziner spielen eine Schlüsselrolle bei der Früherkennung des Cushing-Syndroms und sollten bei Verdacht rechtzeitig an einen endokrinen Spezialisten überweisen. Die Qualität der Diagnostik lässt sich nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Einsatz validierter, leicht verfügbarer Alternativen dauerhaft sichern.
Hinweise
QR-Code scannen & Beitrag online lesen
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Hintergrund
Das Cushing-Syndrom ist eine seltene Endokrinopathie (Inzidenz mit 1–3 Neuerkrankungen pro einer Million Einwohner jährlich) mit schlechter Prognose, falls nicht rasch adäquat diagnostiziert und therapiert wird [1, 2]. Da die klinischen Symptome oft unspezifisch sind [3], führt meist nur eine gezielte Anamnese und klinische Untersuchung zu der Verdachtsdiagnose. Zur labormäßigen Diagnosesicherung wird ein dreistufiges Prinzip angewendet: 1. Screening-Tests für eine Hypercortisolismus, 2. ACTH(adrenocorticotropes Hormon)-Abhängigkeit evaluieren und 3. bilateralesSinus-petrosus-inferior-Sampling („bilateral inferior petrosal sinus sampling“, BIPSS) zur Unterscheidung von ektoper vs. hypophysärer Quelle des ACTH-abhängigen Hypercortisolismus.
Aufgrund eines Lieferengpasses seit Sommer 2020 – die produzierende Pharmaindustrie stellte die Produktion des ovinen Corticotropin-Releasing-Hormons (oCRH) ein – konnte der BIPSS nicht mehr wie üblich mit oCRH durchgeführt werden und Alternativen waren gefragt [4]. Eine davon ist die Applikation von Desmopressin im Zusammenhang mit einem BIPSS [5]. Als weitere Option steht an gewissen Zentren humanes CRH (hCRH) zur Verfügung, das in ersten größeren Studien eine gute diagnostische Genauigkeit zeigt [6]. Zusätzlich ist nach neueren französischen Daten auch die quantitative Analyse der Cortisolurie von Bedeutung: Diese Daten belegen, dass bei einer Cortisolurie von > 10× der oberen Normwerts von einer ektopen Ätiologie ausgegangen werden kann und in diesen Fällen keinen BIPSS erforderlich ist [7].
Anzeige
Dieser Übersichtsartikel stellt die neueste Evidenz der Abklärung des Hypercortisolismus zusammen mit einem speziellen Fokus auf alternative Methoden zur Klärung der Differenzialdiagnose des ACTH abhängigen Hypercortisolismus (ektop versus hypophysär). Zusätzlich werden mögliche Fehlerquellen des BIPSS zusammengefasst.
Klinisches Bild
Das klinische Erscheinungsbild des Cushing-Syndroms ist vielgestaltig und unspezifisch, was häufig zu einer verzögerten Diagnosestellung beiträgt. Die Differenzialdiagnose eines Hypercortisolismus muss bei zentraler Adipositas, arterieller Hypertonie, Osteoporose, gestörter Glukosetoleranz oder manifestem Diabetes mellitus mit psychiatrischen Auffälligkeiten wie Depression bis hin zu Psychosen, Angststörungen oder kognitiven Defiziten in Erwägung gezogen werden [8]. Spezifisch für einen Hypercortisolismus sind die Zeichen der proximalen Myopathie und die Hautveränderungen (Pergamenthaut mit Hämatomen), welche beim Patienten mit einem metabolischen Syndrom üblicherweise nicht vorkommen [9].
Weiterführenden Abklärungen
Bei klinischem Verdacht müssen rasch die biochemischen Abklärungen erfolgen und teilweise auch wiederholt werden bei nicht schlüssigen Befunden. Die weiterführende diagnostische Abklärung eines endogenen Cushing-Syndroms erfolgt stufenweise (Tab. 1). Screeningtests wie das Mitternachts-Speichelcortisol, der 1‑mg-Dexamethason-Kurztest und die Messung des freien Cortisols im 24-Stunden-Urin werden empfohlen [8, 10]. Dabei nutzen diese Screeningtests die fehlende Zirkadianität der Cortisolsekretion (Mitternachts-Speichelcortsiol), die fehlende Supprimierbarkeit (Dexamethason-Hemmtest) und die insgesamt erhöhte Cortisolproduktion (24-h-Cortisolurie) beim endogenen Hypercortisolismus diagnostisch aus. Wenn bei entsprechendem klinischem Verdacht zwei dieser Tests positiv sind, kann man von einem endogenen Hypercortisolismus- oder Cushing’ Syndrom sprechen [8]. Die zweite Stufe der Abklärung beinhaltet die gleichzeitige Bestimmung von Cortisol und ACTH. Das Resultat dieser Messung legt fest, ob der Hypercortisolismus ACTH-abhängig oder unabhängig ist. Bei einem supprimierten Plasma-ACTH < 5 µg/L handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein ACTH-unabhängiges Cushing-Syndrom [8, 11]. Eine Bildgebung der Nebenniere sollte dementsprechend erfolgen mit Frage nach Nebennieren-Raumforderung (Adenom und selten Karzinom). Ein normales oder erhöhtes ACTH > 15 µg/L weist eher auf ein ACTH-abhängiges Cushing-Syndrom hin [11]. In diesem Fall ist die Differenzialdiagnose eine hypophysäre zentrale Ursache (ACTH produzierendes Adenom) in ca. 4/5 der Fälle, versus eine ektope Ursache (meist bei pulmonalem neuroendokrinem Tumor oder kleinzelligem Bronchuskarzinom) in ca. 1/5 der Fälle [12]. Bei nachgewiesenem ACTH-abhängigem Cushing-Syndrom ist als Nächstes ein kontrastmittelgestütztes MRT der Hypophyse indiziert. Bleibt dieses ohne eindeutigen Befund, was in ca. 20–30 % der MRI der Fall ist [13], müssen weiterführende Tests zur Klärung der Differenzialdiagnose (ektop vs. hypophysär) durchgeführt werden [14]. Hierzu zählen insbesondere der periphere CRH-Stimulationstest [15] oder Desmopressin-Test [16] oder – als Goldstandard – das BIPSS [17, 18]. Beim BIPSS wurde zur Steigerung der diagnostischen Sensitivität in der Vergangenheit oCRH verabreicht [19‐21]. Neuere Daten zeigen, dass bei der Unterscheidung zwischen ektoper und hypophysärer Quelle auch die quantitative 24-h-Cortisolurie hilfreich sein kann. Diese Daten belegen nämlich, dass bei einer Cortisolurie von > 10× der oberen Grenze der Norm von einer ektopen Ätiologie ausgegangen werden kann [7]. Dies ist im Einklang mit der Tatsache, dass die Klinik bei einem ektopen Cushing-Syndrom oft ausgeprägter ist als bei einer hypophysären Ätiologie. Diese Daten suggerieren, dass das invasive BIPSS nur noch in grenzwertigen Situationen durchgeführt werden muss [7].
Tab. 1
Stufenweises Vorgehen bei klinischem Verdacht auf endogenen Hypercortisolismus
1.
Nachweis eines Hypercortisolismus (Screeningtests)
24 h freies Cortisol im Urin
Dexamethason-Suppressionstest
Mitternachts-Speichelcortisol
2.
ACTH-abhängig/ACTH-unabhängig
Random ACTH + Cortisol
3.
ACTH-abhängiger Cushing: DD hypophysärer (M. Cushing) vs. ektoper Hypercortisolismus
Bilaterales Sinus-petrosus-inferior-Sampling (BIPSS) mit CRH- oder Desmopressin-Stimulation
Quantitative 24-h-Cortisolurie (> 10 über der Norm = ektop)
Bilaterales Sinus-petrosus-inferior-Sampling
Das BIPPS bleibt der Goldstandard zur Klärung der Differenzialdiagnose zwischen ektoper und hypophysärer Quelle. Dabei wird die biologische Eigenschaft der Hypopyhsenadenome ausgenutzt, dass sie auf CRH (oder das antidiuretische Hormon – ADH) mit einer Erhöhung von ACTH und Cortisol reagieren, während sich ACTH- und Cortisolkonzentrationen bei ektoper Quelle nicht signifikant verändern nach Stimulation.
Anzeige
Unabhängig vom Stimulus verlangt die Durchführung des BIPSS ein systematisches Vorgehen und sollte nur in Zentren mit der entsprechenden Infrastruktur und Expertise durchgeführt werden: Schon kleine Abweichungen wie seltene Varianten der Sinus-Anatomie oder eine fehlerhafte Katheterplatzierung können zu falsch-negativen Befunden führen [22]. Maßnahmen wie simultane beidseitige Probenentnahme und ergänzende Kontrollen zur Katheterlageüberprüfung mit der gleichzeitigen Prolaktinmessung werden durchgeführt [23], um die Zuverlässigkeit des IPSS weiter zu maximieren.
Das BIPSS ist indiziert, wenn ein endogener ACTH abhängiger Hypercortisolismus biochemisch gesichert ist, das Hypophysen-MRT aber keinen Tumor zeigt oder eine Läsion weniger als 6 mm misst und die Cortisolurie mäßig erhöht ist (< 10× obere Norm) [7]. Auch bei Diskrepanzen zwischen klinisch-laborchemischen Befunden und der Bildgebung kann das BIPSS entscheidende Hinweise liefern. Typischerweise erfolgt die bilaterale, selektive Katheterisierung der Venae petrosae inferiores über die Vena femoralis, um einen seitengetrennten Vergleich der ACTH-Konzentrationen zu ermöglichen. Blutproben werden simultan zentral (aus den Sinus petrosi) und peripher (z. B. aus einer peripheren Vene) entnommen, jeweils vor und nach Gabe eines stimulierenden Medikaments (z. B. CRH oder Desmopressin). Entscheidend für die Beurteilung ist das ACTH-Konzentrationsverhältnis zwischen zentralem und peripherem Blut: Ein basales zentrales/peripheres ACTH-Verhältnis > 2 spricht für eine zentrale (hypophysäre) ACTH-Quelle [16, 24]. Nach Stimulation wird ein zentrales/peripheres Verhältnis > 3 als spezifisch für ein hypophysäres ACTH-Adenom gewertet [25]. So kann mittels BIPSS eine hypophysäre von einer ektopen ACTH-Produktion meist zuverlässig unterschieden werden [26].
Stimulation während des BIPSS: Schlüssel zur diagnostischen Sicherheit
Die pharmakologische Stimulation während des BIPSS maximiert Sensitivität und Spezifität des Verfahrens. Als Stimulus gilt oCRH derzeit als Goldstandard [17]. oCRH wirkt gezielt auf die kortikotropen Hypophysenzellen, die im Falle eines ACTH-produzierenden Adenoms besonders stark auf diese Stimulation ansprechen [27]. Durch die Gabe von oCRH steigt die diagnostische Aussagekraft der IPSS deutlich: Grenzwertige zentrale ACTH-Gradienten lassen sich durch oCRH häufig erst eindeutig erkennen und erhöhen dementsprechend die Sensitivität und zugleich die Spezifität der Untersuchung [20]. So reduziert die Stimulation das Risiko falsch-positiver Befunde (etwa durch unspezifische Basalsekretion) erheblich [28]. Ein zentrales/peripheres ACTH-Verhältnis > 3 nach oCRH-Stimulation gilt als sehr spezifisch für Morbus Cushing, selbst wenn die basalen Werte noch unklar waren [25]. Ohne Stimulation hingegen können subtile Gradienten übersehen werden.
Neben der Wahl des Stimulans spielen auch technische Faktoren eine wichtige Rolle für den Erfolg des BIPSS. Insbesondere asymmetrische venöse Drainagewege können die Lateralisierungsdiagnostik erschweren [29]. Wir konnten aufzeigen, dass durch den Einsatz selektiver Mikrokatheter und die Vermeidung venöser Abstromumlenkungen eine bessere lateralisierende Genauigkeit erreicht werden kann – selbst bei individueller venöser Anatomie ([20, 22]; Abb. 1).
Zusätzlich ist bei der Durchführung des BIPSS die gleichzeitige Messung von Prolaktin im peripheren sowie im petrosalen Blut ein bewährter Qualitätsindikator zur Beurteilung der Katheterposition und Entnahmequalität. Prolaktin wird ebenso wie ACTH in der Adenohypophyse produziert, jedoch unabhängig von CRH reguliert. Ein hoher zentraler/peripherer Prolaktin-Quotient (> 1,8–2,0) spricht für eine korrekte selektive Drainage aus dem Sellagebiet, was essenziell für die valide Interpretation der ACTH-Werte ist [19, 31, 32]. Fehlt ein entsprechender Prolaktin-Gradient, kann dies auf eine fehlerhafte Katheterlage oder venöse Kontamination hinweisen, wodurch falsch-negative Resultate im ACTH-Profil resultieren können. Daher wird empfohlen, Prolaktin routinemäßig bei jedem BIPSS als interne Qualitätskontrolle mitzubestimmen [19].
Lieferengpässe bei oCRH – diagnostische Folgen
In den letzten Jahren traten europaweit immer wieder Lieferengpässe für oCRH auf [4]. Ursachen sind u. a. regulatorische Auflagen, Produktionsschwierigkeiten und das begrenzte kommerzielle Interesse an diesem Nischenprodukt [4, 33]. Für die klinische Praxis hat dies Konsequenzen: Standardisierte BIPSS-Protokolle mit oCRH-Stimulation können in vielen Zentren nur eingeschränkt oder gar nicht durchgeführt werden. In der Folge finden BIPSS-Untersuchungen zum Teil ohne pharmakologische Stimulation statt, was die diagnostische Aussagekraft erheblich vermindert [4]. Jüngste Daten unterstreichen diese Problematik: In einer eigenen retrospektiven Analyse führte ein BIPSS ohne oCRH-Stimulation zu einer Sensitivität von nur 85 % und einer Spezifität von 57 %, verglichen mit 97 % bzw. 71 % unter oCRH-Stimulation. Entsprechend waren auch der positive prädiktive Wert (PPV 90 % vs. 94 %) marginal, der negative prädiktive Wert (NPV 44 % vs. 83 %) hingegen ohne Stimulation deutlich schlechter [4]. Diese Resultate machen deutlich, dass eine BIPSS ohne Stimulation für die zuverlässige Unterscheidung zwischen Morbus Cushing und ektoper ACTH-Produktion nicht ausreicht [4]. Bei fehlender Verfügbarkeit von oCRH sollten stattdessen alternative Stimulanzien eingesetzt werden [33].
Alternativen zu oCRH beim IPSS: Desmopressin und humanes CRH
Angesichts der anhaltenden oCRH-Lieferengpässe stellt sich die Frage nach wirksamen und validierten Alternativen zur Stimulation beim BIPSS [5]. Zwei pharmakologische Stimuli haben sich hierbei als besonders vielversprechend herauskristallisiert: Desmopressin und humanes rekombinantes CRH (hCRH).
Desmopressin
Das synthetische Desmopressin ist ein selektiver V2-Rezeptoragonist, der an Vasopressinrezeptoren bindet, welche in über 90 % der kortikotropen Adenome exprimiert sind [34]. Durch diese Bindung löst Desmopressin in ACTH-produzierenden Hypophysenadenomen eine ACTH-Ausschüttung aus [35]. Eine aktuelle Metaanalyse zeigte, dass ein BIPSS mit Desmopressinstimulation eine vergleichbare diagnostische Genauigkeit erzielt wie mit oCRH [5]. In Anbetracht des oCRH-Engpasses stellt Desmopressin eine sichere, effektive und kostengünstige Alternative in der Differenzialdiagnose des Cushing-Syndroms dar. Beim BIPSS wird Desmopressin üblicherweise in einer Dosierung von 10 µg intravenös (als Bolus) verabreicht. Dies entspricht etwa 2 ½ Ampullen à 4 µg; in der Praxis werden daher drei Ampullen vorbereitet, um die Gesamtdosis von 10 µg zu applizieren. Allerdings muss beachtet werden, dass Desmopressin nicht ausschließlich an hypophysäre ACTH-Tumoren bindet. Etwa 20 % ektoper ACTH-produzierender Tumoren zeigen ebenfalls eine ACTH-Reaktion auf Desmopressin [12]. Diese falsch-positiven Reaktionen erfordern eine sorgfältige Interpretation der BIPSS-Ergebnisse im Kontext von Bildgebung und Klinik, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Insgesamt gilt Desmopressin jedoch als valide und praxistaugliche Alternative zu oCRH in der IPSS-Diagnostik [5]. Dennoch sollte Desmopressin nur in interdisziplinären Teams mit enger Zusammenarbeit von Endokrinologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie in Erwägung gezogen werden. Im Unterschied zu CRH, das sehr gut toleriert wird, kann Desmopressin zu einer transienten Hyponatriämie führen, welche teilweise auch klinisch manifest werden kann mit Kopfschmerzen und/oder Nausea [36].
Anzeige
Humanes CRH
Rekombinantes humanes CRH (hCRH) ist eine alternative Option zur BIPSS-Stimulation. Da hCRH strukturell dem körpereigenen CRH entspricht, bietet es regulatorische Vorteile und ermöglicht eine physiologischere Stimulation als das aus Schafshypothalamus gewonnene oCRH [37]. Erste multizentrische Daten zeigen auch für hCRH eine vielversprechende diagnostische Genauigkeit mit einer Sensitivität von etwa 94 % und Spezifität von 86 % (bei optimierten Schwellenwerten) [38]. Allerdings fehlen bislang größere Studien, die hCRH direkt mit oCRH im BIPSS vergleichen [4]. Die diagnostische Aussagekraft von hCRH lässt sich daher noch nicht abschließend bewerten. In der Praxis kann hCRH aber eine praktikable Alternative darstellen.
Die vergleichende Übersicht in Tab. 2 zeigt, dass oCRH trotz eingeschränkter Verfügbarkeit aufgrund seiner hohen Spezifität und exzellenten Evidenzlage der bevorzugte Stimulus beim BIPSS bleibt, während Desmopressin als gut verfügbares und zunehmend etabliertes Mittel vor allem bei hypophysärer ACTH-Sekretion eingesetzt wird und hCRH eine weniger gut belegte Alternative bei oCRH-Mangel darstellt.
Tab. 2
Vergleichende Übersicht der Stimulanzien für BIPSS
Stimulans
Spezifität
Verfügbarkeit
Evidenzlage
Primäres Einsatzgebiet
oCRH
Hoch
Eingeschränkt
Sehr gut belegt
Standard bei IPSS
Desmopressin
Hoch
Gut
Zunehmend belegt
Hypophysäre ACTH-Sekretion
hCRH
Moderat
Unterschiedlich
Gering bis moderat
Alternative bei oCRH-Mangel
Potenziale und Grenzen neuer Bildgebungsverfahren
Parallel zu den BIPSS-Weiterentwicklungen werden auch neue nichtinvasive Methoden zur Tumorlokalisation erforscht. Vielversprechende Ansätze liefern vor allem die molekulare Bildgebung und hochauflösende MRT-Techniken. So wurde beispielsweise der kombinierte Einsatz von 11C‑Methionin-PET (MET-PET) und MRT untersucht, um kleine Hypophysenadenome nachzuweisen [39]. Der pathophysiologische Hintergrund hierfür ist der vermehrte Eiweißstoffwechsel der ACTH produzierenden Adenome, welche durch den Tracer in Form der Aminosäure Methionin und an anderen Orten Tyrosin ausgenutzt wird [13]. Ebenso gibt es erste Berichte zur PET-CT mit markiertem CRH (68Ga-CRH), die spezifisch CRH-Rezeptoren visualisieren soll [40]. Beide Verfahren zeigen in kleinen Fallserien befriedigende bis gute Resultate. Allerdings ist die Verfügbarkeit der nötigen Radiotracer und der entsprechenden Infrastruktur (Fusion-MRI-PET) stark eingeschränkt, was ihren breiten Einsatz zurzeit einschränkt. Ein weiterer Fortschritt wurde durch den Einsatz eines MRT mit stärkerem Magnetfeld erzielt (7,0-Tesla-MRT): In Studien konnte mit 7 T-gegenüber der 1,5 T-MRT eine höhere Nachweisrate sehr kleiner hypophysärer Läsionen beim Morbus Cushing erreicht werden [41]. Dieses Verfahren könnten künftig eine wertvolle Ergänzung der nichtinvasiven Diagnostik darstellen. Insgesamt bleiben diese Bildgebungsoptionen jedoch spezialisierten Zentren vorbehalten und ihr Mehrwert gegenüber den etablierten Verfahren ist aufgrund geringer Fallzahlen noch nicht endgültig beurteilbar.
Behandlungsstrategien und Langzeiterfolg
Die primäre Therapie des Cushing Syndroms ist, wenn immer möglich, die Chirurgie, und zwar die Adrenalektomie bei ACTH-unabhängigem Hypercortisolismus, die transnasale, transsphenoidale Adenomexstirpation bei hypophysären Cushing Syndrom (= M. Cushing) sowie die Entfernung der ektopen ACTH-Quelle, falls lokalisiert, und die Chemotherapie bei fortgeschrittener ektoper Quelle (z. B. bronchiales kleinzelliges Karzinom) [42].
Anzeige
Insbesondere die chirurgische Therapie des hypophysären Hypercortisolismus ist anspruchsvoll. In erfahrenen Zentren werden damit initiale Remissionsraten um 80 % erreicht [43]. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine präzise präoperative Lokalisationsdiagnostik [44, 45]. In seltenen Fällen kann intraoperativ trotz eindeutiger BIPSS-Befunde kein Hypophysenadenom identifiziert werden. Eine experimentelle chirurgische Option in dieser Situation ist die selektive laterale Drittel- oder Zweidrittelresektion der Hypophyse auf der Seite der BIPSS-Lateralisation [46, 47]. In unserer Arbeit mit lateraler Eindrittelresektion konnten wir aufzeigen, dass dieses Vorgehen zu einer langanhaltenden Remission (≥ 10 Jahre) bei nur etwa 31 % der Betroffenen führte [46]. Die initiale Remissionsrate nach drei Monaten lag allerdings bei 46 %, was den begrenzten kurzfristigen Erfolg andeutet [46]. Positiv hervorzuheben ist, dass die zusätzliche Morbidität gering war: Nur in etwa 15 % der Fälle traten neue hypophysäre Hormonausfälle auf [46]. Trotz einzelner Erfolgsmeldungen sollte die Indikation zu diesem Vorgehen kritisch überprüft und interdisziplinär diskutiert werden. Wir empfehlen, dass diese Technik nur bei fehlender Tumorsicht und eindeutiger BIPSS-Lateralisation erwogen werden sollte. Sie bleibt somit eine Ausnahmeoption für die seltene, spezielle Konstellationen und erfordert große Erfahrung [48].
Die Adrenalektomie wird, wenn immer möglich, laparoskopisch durchgeführt, während die Operation der ektopen Quelle je nach Lokalisation unterschiedliche invasive chirurgische Methoden benötigt bis hin zur Roboter-Chirurgie [49]. Auch diese Interventionen sollten in einem Zentrum erfolgen, da der Hypercortisolismus mit einem deutlich erhöhten perioperativen Thrombose-Embolie-Risiko vergesellschaftet ist neben der bekannten erhöhten Anfälligkeit für Infekte, Hypertonie und Diabetes. Dies stellt gelegentlich eine periinterventionelle Herausforderung dar und sollte von einem eingespielten interdisziplinären Team organisiert werden [10].
Während der Behandlungserfolg des adrenalen Hypercortisolismus bei benignem histologischem Befund ausgezeichnet ist, ist er bei ektoper Quelle und Ausdehnung unterschiedlich. Bei Morbus Cushing hingegen ist Langzeitverlauf weniger gut, sodass die rezidivfreie Remissionsrate zehn Jahre nach Operation nur noch bei etwa 50–60 % liegt [50]. Deshalb sind endokrinologische Verlaufskontrollen unerlässlich: Dazu gehören neben fokussierter klinischer Evaluation regelmäßige labormäßige Hypercortisolismus-Screeningmethoden wie oben beschrieben. Dieses Vorgehen wird auch in aktuellen Leitlinien empfohlen [51].
Bei persistierendem oder rezidiviertem M. Cushing stehen mehrere sekundäre Therapiemöglichkeiten zur Verfügung: (1) eine Strahlentherapie bzw. stereotaktische Radiochirurgie zur lokalen Tumorkontrolle, (2) medikamentöse Therapien und (3) in Ausnahmefällen die bilaterale Adrenalektomie. Zu den medikamentösen Optionen auf Niveau Nebenniere (Cortisolsynthese-Hemmer) zählen neuerdings Osilodostat und Levoketoconazol neben den altbewährten Medikamenten Metyrapon oder Ketokonazol [52]. Zusätzlich auch Cabergolin mit direkter Wirkung am Adenom oder der Glukokortikoidrezeptor-Antagonist Mifepriston [53]. Die bilaterale Adrenalektomie führt zwar sofort zur definitiven Kontrolle der Hyperkortisolämie, ist aber Ultima Ratio, da sie einen lebenslangen hormonellen Ersatz infolge Nebennierenrindeninsuffizienz erfordert und mit einem Risiko für die Entwicklung eines Nelson-Syndroms in ungefähr 25 % einhergeht (autonomes Wachstum der noch vorhandenen ACTH produzierenden Zellen) [54]. Für eine nachhaltige Versorgung von Patienten mit Cushing-Syndrom ist deshalb die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Endokrinologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie essenziell. Niedergelassene Ärzte spielen hierbei eine Schlüsselrolle für die lebenslängliche Nachsorge inklusive auch der Erkennung eines Rezidivs.
Anzeige
Fazit für die Praxis
In der hausärztlichen Praxis ist die frühe Erkennung des Cushing-Syndroms wichtig. Deshalb empfehlen Leitlinien, bei jungen Patienten mit therapieresistentem Bluthochdruck mit oder ohne Diabetes (metabolisches Syndrom), frühem Osteoporosebeginn oder typischen Symptomen wie Muskelschwäche, Pergamenthaut, Striae und Stammfettleibigkeit einen Hypercortisolismus auszuschließen. Schlussendlich sollten die möglichen Patienten jedoch wegen der diagnostischen Komplexität des endogenen Cushing-Syndroms frühzeitig an spezialisierte endokrinologische Zentren überwiesen werden. Die Diagnostik erfolgt stufenweise durch initiale Screeningtests, durch Evaluation der vorhandenen/nicht vorhandenen ACTH-Abhängigkeit und bei Bedarf Durchführung eines BIPSS. Ein ACTH-abhängiger Befund macht zwingend eine weiterführende Hypophysenbildgebung mittels MRT erforderlich. Bei unklaren Befunden im MRT stellt das BIPSS die verlässlichste Methode dar, um ein ACTH-sezernierendes Adenom von einer ektopen ACTH-Produktion sicher zu unterscheiden. Dabei bestätigen zahlreiche Studien, dass die Sensitivität und Spezifität von BIPSS mit Stimulation deutlich erhöht wird. Hierbei gilt das oCRH im Vergleich zum humanem CRH, bedingt durch eine längere Halbwertszeit und geringere Proteinbindung, als Goldstandard und Referenzstimulus. Seit dem Lieferstopp von oCRH im Juli 2020 ist die diagnostische Verlässlichkeit des BIPSS jedoch deutlich gesunken, weshalb von dessen Durchführung ohne oCRH-Stimulation abgeraten wird. Als Ersatz wird zunehmend das synthetische Vasopressin-Analogon Desmopressin verwendet, da es eine ähnlich hohe diagnostische Genauigkeit wie CRH aufweist. Als weitere Option steht hCRH zur Verfügung, das in ersten größeren Studien eine gute diagnostische Genauigkeit zeigt, jedoch weiterer Validierung bedarf. Schlussendlich scheint auch die Menge des Cortisols im 24-h-Urin zur Differenzialdiagnose M. Cushings vs. ektop beizutragen. Die Behandlung des Cushing-Syndroms erfolgt interdisziplinär und wenn möglich chirurgisch und sollten an einem Zentrum durchgeführt werden.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
L. Andereggen und E. Christ geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
DOWNLOAD