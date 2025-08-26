Diagnostik und Therapie des endogenen Hypercortisolismus (Cushing-Syndrom)

1. Nachweis eines Hypercortisolismus (Screeningtests) 24 h freies Cortisol im Urin Dexamethason-Suppressionstest Mitternachts-Speichelcortisol 2. ACTH-abhängig/ACTH-unabhängig Random ACTH + Cortisol 3. ACTH-abhängiger Cushing: DD hypophysärer (M. Cushing) vs. ektoper Hypercortisolismus Bilaterales Sinus-petrosus-inferior-Sampling (BIPSS) mit CRH- oder Desmopressin-Stimulation Quantitative 24-h-Cortisolurie (> 10 über der Norm = ektop)

Bei klinischem Verdacht müssen rasch die biochemischen Abklärungen erfolgen und teilweise auch wiederholt werden bei nicht schlüssigen Befunden. Die weiterführende diagnostische Abklärung eines endogenen Cushing-Syndroms erfolgt stufenweise (Tab.). Screeningtests wie das Mitternachts-Speichelcortisol, der 1‑mg-Dexamethason-Kurztest und die Messung des freien Cortisols im 24-Stunden-Urin werden empfohlen []. Dabei nutzen diese Screeningtests die fehlende Zirkadianität der Cortisolsekretion (Mitternachts-Speichelcortsiol), die fehlende Supprimierbarkeit (Dexamethason-Hemmtest) und die insgesamt erhöhte Cortisolproduktion (24-h-Cortisolurie) beim endogenen Hypercortisolismus diagnostisch aus. Wenn bei entsprechendem klinischem Verdacht zwei dieser Tests positiv sind, kann man von einem endogenen Hypercortisolismus- oder Cushing’ Syndrom sprechen []. Die zweite Stufe der Abklärung beinhaltet die gleichzeitige Bestimmung von Cortisol und ACTH. Das Resultat dieser Messung legt fest, ob der Hypercortisolismus ACTH-abhängig oder unabhängig ist. Bei einem supprimierten Plasma-ACTH < 5 µg/L handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein ACTH-unabhängiges Cushing-Syndrom []. Eine Bildgebung der Nebenniere sollte dementsprechend erfolgen mit Frage nach Nebennieren-Raumforderung (Adenom und selten Karzinom). Ein normales oder erhöhtes ACTH > 15 µg/L weist eher auf ein ACTH-abhängiges Cushing-Syndrom hin []. In diesem Fall ist die Differenzialdiagnose eine hypophysäre zentrale Ursache (ACTH produzierendes Adenom) in ca. 4/5 der Fälle, versus eine ektope Ursache (meist bei pulmonalem neuroendokrinem Tumor oder kleinzelligem Bronchuskarzinom) in ca. 1/5 der Fälle []. Bei nachgewiesenem ACTH-abhängigem Cushing-Syndrom ist als Nächstes ein kontrastmittelgestütztes MRT der Hypophyse indiziert. Bleibt dieses ohne eindeutigen Befund, was in ca. 20–30 % der MRI der Fall ist [], müssen weiterführende Tests zur Klärung der Differenzialdiagnose (ektop vs. hypophysär) durchgeführt werden []. Hierzu zählen insbesondere der periphere CRH-Stimulationstest [] oder Desmopressin-Test [] oder – als Goldstandard – das BIPSS []. Beim BIPSS wurde zur Steigerung der diagnostischen Sensitivität in der Vergangenheit oCRH verabreicht []. Neuere Daten zeigen, dass bei der Unterscheidung zwischen ektoper und hypophysärer Quelle auch die quantitative 24-h-Cortisolurie hilfreich sein kann. Diese Daten belegen nämlich, dass bei einer Cortisolurie von > 10× der oberen Grenze der Norm von einer ektopen Ätiologie ausgegangen werden kann []. Dies ist im Einklang mit der Tatsache, dass die Klinik bei einem ektopen Cushing-Syndrom oft ausgeprägter ist als bei einer hypophysären Ätiologie. Diese Daten suggerieren, dass das invasive BIPSS nur noch in grenzwertigen Situationen durchgeführt werden muss [].