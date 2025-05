Diagnostik und Therapie der hypothalamischen Adipositas

Zurück zum Zitat Faucher P, Carette C, Jannot AS et al (2022) Five-Year Changes in Weight and Diabetes Status After Bariatric Surgery for Craniopharyngioma-Related Hypothalamic Obesity: a Case-Control Study. OBES SURG 32(7):2321–2331. https://doi.org/10.1007/s11695-022-06079-9CrossRefPubMed