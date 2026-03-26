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Schweizer Gastroenterologie

Die Zukunft ist unter Wasser

Verfasst von
Prof. Dr. med. Peter Bauerfeind
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie

Zusammenfassung

Als Alternative zur endoskopischen Mukosaresektion (EMR) und endoskopischen Submukosadissektion (ESD) in CO2-Umgebung wurden diese Techniken in den letzten Jahren auch unter Wasser angewendet. Die besten Daten dazu gibt es für Neoplasien im Kolon und Duodenum. Es scheint, dass unter Wasser weniger Komplikationen und seltener Rezidive auftreten. Der Nachteil ist, dass es für die Endoskopie bisher keine Standards für Geräte und Geräteeinstellungen sowie die Selektion der Indikationen gibt.
Titel
Die Zukunft ist unter Wasser
Verfasst von
Prof. Dr. med. Peter Bauerfeind
Publikationsdatum
24.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schweizer Gastroenterologie
Print ISSN: 2662-7140
Elektronische ISSN: 2662-7159
DOI
https://doi.org/10.1007/s43472-026-00190-3
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Bildnachweise
Water/© stockphoto-graf / Stock.adobe.com