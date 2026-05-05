Diagnostik bei PCOS

Das polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) ist die häufigste endokrine Erkrankung im reproduktiven Alter der Frau und betrifft etwa 8–13 % der weiblichen Bevölkerung []. Das klinische Erscheinungsbild ist heterogen und umfasst fünf zentrale Bereiche: Endometrium, Reproduktion, Hyperandrogenismus, Metabolismus und psychische Gesundheit []. Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbilds und der Überlappung mit anderen endokrinen Erkrankungen stellt die Diagnostik des PCOS eine klinische Herausforderung dar und erfordert eine strukturierte Herangehensweise.

Die Diagnose des PCOS basiert auf den Rotterdam-Kriterien, die seit 2003 etabliert sind und in aktuellen Leitlinien Anwendung finden []. Demnach liegt ein PCOS vor, wenn mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sind: eine Oligo- oder Anovulation, ein klinischer und/oder biochemischer Hyperandrogenismus sowie eine polyzystische Ovarmorphologie (PCOM) im Ultraschall oder ein erhöhter Anti-Müller-Hormon(AMH)-Spiegel [] (Infobox).

Die sonographische Beurteilung erfolgt mit transvaginalem Ultraschall []. Nach der aktuellen deutschen S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des PCOS“ (2025) ist die Definition der PCOM abhängig von der Sondenfrequenz und umfasst ein Ovarvolumen ≥ 10 ml sowie einen „antral follicle count“ (AFC) von ≥ 20 Follikeln pro Ovar bei Verwendung einer 8 MHz-Sonde bzw. ≥ 12 Follikeln (je 2–9 mm) bei einer 5 MHz-Sonde [].

Die klinische Diagnostik bildet die Grundlage der PCOS-Abklärung und umfasst eine strukturierte Anamnese sowie eine körperliche Untersuchung []. Neben der allgemeinen Anamnese sollten insbesondere die Zyklusanamnese sowie klinische Zeichen eines Hyperandrogenismus systematisch erhoben werden []. Hirsutismus kann anhand des Ferriman-Gallwey-Scores und eine Alopezie anhand des Ludwig-Scores beurteilt werden []. Die Familienanamnese der Patient:in ist relevant, da PCOS familiär gehäuft auftritt und sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Verwandten metabolische oder hormonelle Auffälligkeiten bestehen können [].

Differenzialdiagnostik und Hormonstatus

5 ]. Dazu zählen insbesondere endokrine Erkrankungen wie das adrenogenitale Syndrom (AGS), Schilddrüsenfunktionsstörungen, Hyperprolaktinämie, das Cushing-Syndrom sowie androgenproduzierende Tumoren [ 5 ]. Hierfür ist die Bestimmung eines Hormonstatus erforderlich, idealerweise in der frühen Follikelphase (Zyklustag 1–5; [ 5 ]). Zentral für die Diagnostik des PCOS ist der Ausschluss anderer Ursachen, die ein ähnliches klinisches Bild wie das PCOS hervorrufen können []. Dazu zählen insbesondere endokrine Erkrankungen wie das adrenogenitale Syndrom (AGS), Schilddrüsenfunktionsstörungen, Hyperprolaktinämie, das Cushing-Syndrom sowie androgenproduzierende Tumoren []. Hierfür ist die Bestimmung eines Hormonstatus erforderlich, idealerweise in der frühen Follikelphase (Zyklustag 1–5; []).

3 ]. Die labordiagnostische Abklärung der Hyperandrogenämie umfasst die Bestimmung von Gesamttestosteron, sexualhormonbindendem Globulin (SHBG) sowie die Berechnung des freien Androgenindex (FAI), wobei ein erhöhter FAI (typischerweise > 4–5, laborabhängig) auf einen biochemischen Hyperandrogenismus hinweist [].

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3 ]. Leicht bis moderat erhöhte Werte sind häufig mit einem PCOS vereinbar, während deutlich erhöhte Testosteronspiegel (> 1,5–2,0 ng/ml) oder DHEAS-Werte (> 7 µg/ml) den Verdacht auf einen androgenproduzierenden Tumor nahelegen und eine rasche weiterführende Diagnostik erfordern [ 6 ]. Bei erhöhtem Testosteron sollten ergänzend Androstendion, Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) und 17-Hydroxyprogesteron bestimmt werden []. Leicht bis moderat erhöhte Werte sind häufig mit einem PCOS vereinbar, während deutlich erhöhte Testosteronspiegel (> 1,5–2,0 ng/ml) oder DHEAS-Werte (> 7 µg/ml) den Verdacht auf einen androgenproduzierenden Tumor nahelegen und eine rasche weiterführende Diagnostik erfordern [].