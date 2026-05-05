Diagnostik bei PCOS
- Open Access
- 04.05.2026
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Das polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) ist die häufigste endokrine Erkrankung im reproduktiven Alter der Frau und betrifft etwa 8–13 % der weiblichen Bevölkerung [1]. Das klinische Erscheinungsbild ist heterogen und umfasst fünf zentrale Bereiche: Endometrium, Reproduktion, Hyperandrogenismus, Metabolismus und psychische Gesundheit [2]. Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbilds und der Überlappung mit anderen endokrinen Erkrankungen stellt die Diagnostik des PCOS eine klinische Herausforderung dar und erfordert eine strukturierte Herangehensweise.
Die Diagnose des PCOS basiert auf den Rotterdam-Kriterien, die seit 2003 etabliert sind und in aktuellen Leitlinien Anwendung finden [2]. Demnach liegt ein PCOS vor, wenn mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sind: eine Oligo- oder Anovulation, ein klinischer und/oder biochemischer Hyperandrogenismus sowie eine polyzystische Ovarmorphologie (PCOM) im Ultraschall oder ein erhöhter Anti-Müller-Hormon(AMH)-Spiegel [2] (Infobox).
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Klinische und sonographische Diagnostik
Die klinische Diagnostik bildet die Grundlage der PCOS-Abklärung und umfasst eine strukturierte Anamnese sowie eine körperliche Untersuchung [2, 3]. Neben der allgemeinen Anamnese sollten insbesondere die Zyklusanamnese sowie klinische Zeichen eines Hyperandrogenismus systematisch erhoben werden [2, 3]. Hirsutismus kann anhand des Ferriman-Gallwey-Scores und eine Alopezie anhand des Ludwig-Scores beurteilt werden [2, 3]. Die Familienanamnese der Patient:in ist relevant, da PCOS familiär gehäuft auftritt und sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Verwandten metabolische oder hormonelle Auffälligkeiten bestehen können [4].
Die sonographische Beurteilung erfolgt mit transvaginalem Ultraschall [2, 3]. Nach der aktuellen deutschen S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des PCOS“ (2025) ist die Definition der PCOM abhängig von der Sondenfrequenz und umfasst ein Ovarvolumen ≥ 10 ml sowie einen „antral follicle count“ (AFC) von ≥ 20 Follikeln pro Ovar bei Verwendung einer 8 MHz-Sonde bzw. ≥ 12 Follikeln (je 2–9 mm) bei einer 5 MHz-Sonde [3].
Differenzialdiagnostik und Hormonstatus
Zentral für die Diagnostik des PCOS ist der Ausschluss anderer Ursachen, die ein ähnliches klinisches Bild wie das PCOS hervorrufen können [5]. Dazu zählen insbesondere endokrine Erkrankungen wie das adrenogenitale Syndrom (AGS), Schilddrüsenfunktionsstörungen, Hyperprolaktinämie, das Cushing-Syndrom sowie androgenproduzierende Tumoren [5]. Hierfür ist die Bestimmung eines Hormonstatus erforderlich, idealerweise in der frühen Follikelphase (Zyklustag 1–5; [5]).
Die labordiagnostische Abklärung der Hyperandrogenämie umfasst die Bestimmung von Gesamttestosteron, sexualhormonbindendem Globulin (SHBG) sowie die Berechnung des freien Androgenindex (FAI), wobei ein erhöhter FAI (typischerweise > 4–5, laborabhängig) auf einen biochemischen Hyperandrogenismus hinweist [3].
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Bei erhöhtem Testosteron sollten ergänzend Androstendion, Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) und 17-Hydroxyprogesteron bestimmt werden [3]. Leicht bis moderat erhöhte Werte sind häufig mit einem PCOS vereinbar, während deutlich erhöhte Testosteronspiegel (> 1,5–2,0 ng/ml) oder DHEAS-Werte (> 7 µg/ml) den Verdacht auf einen androgenproduzierenden Tumor nahelegen und eine rasche weiterführende Diagnostik erfordern [6].
Ein erhöhter 17-Hydroxyprogesteron-Wert sollte durch einen Stimulationstest mit adrenokortikotropem Hormon (ACTH) weiter abgeklärt werden, um ein AGS auszuschließen [6]. Bei entsprechendem Verdacht kann zusätzlich eine molekulargenetische Diagnostik erfolgen [6]. Zur Abklärung eines möglichen Cushing-Syndroms wird bei zuvor erhöhten Kortisolwerten ein Dexamethasonhemmtest durchgeführt, wobei eine fehlende Suppression auf einen Hyperkortisolismus hinweist [6]. Ergänzend umfasst die hormonelle Basisdiagnostik die Bestimmung des thyreoideastimulierenden Hormons (TSH), luteinisierenden Hormons (LH), follikelstimulierenden Hormons (FSH), Estradiols sowie Prolaktins, um weitere endokrine Ursachen von Zyklusstörungen zu identifizieren [5].
Rolle des Anti-Müller-Hormons
Der Spiegel des AMH gilt als Marker der ovariellen Follikelreserve und ist bei Patient:innen mit PCOS häufig erhöht [7]. Er korreliert mit dem AFC und kann somit indirekt die PCOM abbilden [7]. Obwohl bislang kein einheitlicher diagnostischer Cut-off-Wert für AMH definiert ist, wird AMH in aktuellen Leitlinien als möglicher Ersatzparameter berücksichtigt und kann zur Diagnosestellung herangezogen werden [2, 3].
In der klinischen Praxis kann AMH insbesondere dann alternativ zur sonographischen Beurteilung eingesetzt werden, wenn ein transvaginaler Ultraschall nicht möglich, nicht gewünscht oder nur eingeschränkt beurteilbar ist [2, 3]. Entscheidend ist, dass entweder die morphologischen Kriterien im Ultraschall oder ein erhöhter AMH-Wert im Gesamtkontext interpretiert werden [2, 3].
Metabolische Diagnostik und Risikoprofil
Der metabolischen Diagnostik kommt bei PCOS-Patient:innen eine zunehmend wichtigere Bedeutung zu, da das PCOS eng mit kardiometabolischen Risikofaktoren assoziiert ist [8, 9]. Beispielsweise geht das PCOS mit einer etwa vierfach erhöhten Prävalenz von Adipositas sowie einem rund dreifach erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes einher [8, 9]. Zudem treten arterielle Hypertonie und kardiovaskuläre Erkrankungen im Durchschnitt drei bis vier Jahre früher auf als bei altersgleichen Frauen ohne PCOS [8, 9].
Entsprechend empfiehlt die deutsche PCOS-Leitlinie, bei allen betroffenen Frauen unabhängig von Alter und Body-Mass-Index (BMI) ein umfassendes Lipidprofil zu bestimmen, einschließlich Gesamtcholesterin, LDL- und HDL-Cholesterin, Triglyzeriden, Non-HDL-Cholesterin sowie Lipoprotein(a), ergänzt durch risikoadaptierte Verlaufskontrollen [3]. Darüber hinaus sollten Blutdruck, Körpergewicht, BMI und Taillenumfang regelmäßig – mindestens einmal jährlich – erhoben werden [3].
Bei Vorliegen von zusätzlichen Risikofaktoren wie Adipositas, Insulinresistenz, Hyperandrogenämie oder metabolischem Syndrom ist zudem eine gezielte Abklärung einer nichtalkoholischen Fettlebererkrankung indiziert [3]. Es sollte beachtet werden, dass persistierend erhöhte Transaminasen einer weiterführenden internistischen Abklärung bedürfen [3]. Umgekehrt sollte bei Patient:innen mit Diabetes mellitus differenzialdiagnostisch an ein PCOS gedacht werden [3].
Familiäre Aspekte
Im Hinblick auf metabolische Störungen zeigt das PCOS eine familiäre Häufung, sodass der Verwandtendiagnostik eine wachsende Relevanz zukommt [4]. Erstgradige Angehörige, insbesondere weibliche Verwandte, weisen häufiger Insulinresistenz, Dyslipidämien und ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes auf [4].
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Darüber hinaus können männliche Verwandte metabolische Auffälligkeiten wie Adipositas, Insulinresistenz oder ein metabolisches Syndrom zeigen [4]. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, bei Diagnosestellung eines PCOS erstgradige Verwandte in den Blick zu nehmen und insbesondere hinsichtlich metabolischer Risikofaktoren durch eine hausärztliche oder internistische Praxis evaluieren zu lassen [2].
Psychische Gesundheit und Lebensqualität
Auch die psychische Gesundheit sollte im Rahmen der Diagnostik des PCOS berücksichtigt werden, da Patient:innen ein erhöhtes Risiko für eine Depression, eine Angststörung und eine verminderte Lebensqualität aufweisen [10]. Daher wird empfohlen, bereits bei Erstvorstellung eine gezielte Anamnese zu psychischen Belastungen durchzuführen und bei Bedarf standardisierte Screening-Instrumente einzusetzen, wie beispielsweise den Patient Health Questionnaire (PHQ-9) zur Erfassung depressiver Symptome oder die Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) zur Erfassung von Angststörungen [2, 3].
Eine frühzeitige Identifikation ist wichtig, um betroffene Patient:innen einer adäquaten weiterführenden Diagnostik und gegebenenfalls einer psychotherapeutischen oder psychiatrischen Betreuung zuzuführen [2, 3]. Hierbei sollte eine niedrige Schwelle für eine weiterführende Abklärung bestehen [3].
Insgesamt erfordert die Diagnostik des PCOS eine individualisierte Herangehensweise, die über die rein gynäkologische Perspektive hinausgeht und auch metabolische sowie psychosoziale Aspekte berücksichtigt. Ziel ist es, betroffene Patient:innen frühzeitig zu identifizieren, differenzialdiagnostisch korrekt einzuordnen und einer adäquaten, risikoadaptierten Betreuung zuzuführen.
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Infobox Kriterien für das Vorliegen eines polyzystischen Ovarsyndroms (PCOS)
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Rotterdam-Kriterien – PCOS bei ≥ 2 von 3: Oligo‑/Anovulation, Hyperandrogenismus, PCOM oder erhöhtes AMH
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PCOM (Ultraschall): transvaginal; AFC ≥ 20 (Ultraschallsonde 8 MHz) bzw. ≥ 12 (Ultraschallsonde 5 MHz) und/oder Ovarvolumen ≥ 10 ml
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AMH: als Ersatzparameter möglich, kein einheitlicher Cut-off
AFC „antral follicle count“, AMH Anti-Müller-Hormon, PCOM polyzystische Ovarmorphologie
Fazit für die Praxis
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Das polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) ist eine Ausschlussdiagnose und basiert auf den Rotterdam-Kriterien.
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Das Anti-Müller-Hormon kann leitliniengerecht als Ersatzmarker für eine polyzystische Ovarmorphologie herangezogen werden, auch wenn kein einheitlicher Grenzwert definiert ist.
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Eine systematische metabolische Diagnostik sollte bei allen Patientinnen unabhängig von Body-Mass-Index (BMI) und Alter erfolgen.
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Eine familiäre Häufung sollte berücksichtigt werden.
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Psychische Gesundheit und Lebensqualität sind in die Diagnostik einzubeziehen.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
K. Hofmann gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
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Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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