Diabetes und Knochen

Zurück zum Zitat Ljunggren Ö, Bolinder J, Johansson L et al (2012) Dapagliflozin has no effect on markers of bone formation and resorption or bone mineral density in patients with inadequately controlled type 2 diabetes mellitus on metformin. Diabetes Obes Metab 14(11):990–999 PubMedPubMedCentral