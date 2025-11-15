Dermatologische Differenzialdiagnosen bei Tierbesitzern

Haustiere sind beliebt und werden weltweit gehalten. Neben den vielen positiven psychosozialen und physischen Auswirkungen gibt es, abgesehen von möglichen allergischen Reaktionen gegen Tiere leider auch zahlreiche Krankheiten, die von Haustieren und auch Nutztieren auf ihre Besitzer übertragen werden können und sich negativ auf deren Gesundheit auswirken. Bei diesen sogenannten zoonotischen Krankheiten handelt es sich um Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Zu den Erregern gehören Bakterien, Parasiten, Pilze und Viren. Die Übertragung von Zoonoseerregern kann überall dort stattfinden, wo es zu einem Kontakt mit Tieren, tierischen Erzeugnissen oder deren Verzehr kommt. Dies kann im Zusammenhang mit domestizierten Tieren, beim Handel, bei der Jagd oder in der Forschung geschehen. Zoonosen können auch als Berufskrankheit im Bereich der Nutztierhaltung von Bedeutung sein. Zoonosen stellen aufgrund der engen Beziehung zwischen Menschen und Tieren weltweit ein nicht zu unterschätzendes Problem für die öffentliche Gesundheit dar. In diesem Artikel werden einige häufigere Zoonosen der Haut erörtert, die durch Haustiere verursacht werden können.