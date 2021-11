04.11.2021 | Dermatologie und Venerologie | Pharma News | Onlineartikel | Amgen

Plaque-Psoriasis: Gut informiert therapieren

Die Plaque-Psoriasis, auch Psoriasis vulgaris oder einfach „Schuppenflechte“ genannt, ist die häufigste Form der Psoriasis. Sie tritt bei etwa 85 bis 90% der Erkrankten auf. Weltweit sind ca. 60 Millionen Menschen betroffen. Die typischen und namensgebenden Hautveränderungen der Plaque-Psoriasis sind fleckförmig, gerötet und mit silbrig-weißen Schuppen bedeckt. Häufig treten sie an den Streckseiten der Extremitäten (Knie, Ellenbogen) sowie an der Kopfhaut und am Steißbein auf.