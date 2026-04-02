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Das Hautkrebsscreening ist eine etablierte Maßnahme der Sekundärprävention, deren Nutzen maßgeblich von der Selektion des Patientenkollektivs abhängt. Während ein flächendeckendes Screening der Allgemeinbevölkerung nur begrenzte Evidenz für eine Mortalitätsreduktion bietet, profitieren insbesondere definierte Hochrisikogruppen von intensivierter, risikoadaptierter Früherkennung. Zu diesen Gruppen zählen Patient:innen mit persönlicher Melanom- oder NMSC-Anamnese, positiver Familienanamnese, hoher Anzahl an Nävi, Immunsuppression sowie Personen mit extremer UV-Exposition. Die Qualität der Durchführung, insbesondere der Einsatz der Dermatoskopie und bei Hochrisikopatient:innen digitaler Verlaufskontrollen, ist entscheidend für die diagnostische Genauigkeit. Zukünftige Screeningstrategien sollten individuelle Risikofaktoren systematisch erfassen und Ressourcen gezielt auf vulnerable Kollektive fokussieren, um eine effektive, kosteneffiziente und patient:innenzentrierte Hautkrebsfrüherkennung zu ermöglichen.
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Einleitung
Zu den weltweit häufigsten Hauttumoren zählen das Basalzellkarzinom (BCC), das Plattenepithelkarzinom (PEK) und das Melanom [1]. Die ersten beiden werden häufig als nichtmelanozytärer Hautkrebs („non-melanoma skin cancer“, NMSC) zusammengefasst. Die Inzidenz aller drei Entitäten steigt kontinuierlich an und stellt eine zunehmende gesundheitsökonomische Herausforderung dar. Während BCC und PEK primär mit erhöhter Morbidität assoziiert sind, ist das Melanom aufgrund seines Metastasierungsrisikos die gefährlichste Art der häufigen Hauttumore [2]. Als Beispiel eines noch aggressiveren, jedoch deutlich selteneren Hauttumors gilt das Merkel-Zell-Karzinom.
Die Erkennung dieser Tumoren in einem frühen Stadium ist ein entscheidender prognostischer Faktor. Vor diesem Hintergrund gewinnt die sekundäre Prävention in Form strukturierter Früherkennungsprogramme zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist der Nutzen eines bevölkerungsweiten Hautkrebsscreenings umstritten, was sich in sehr unterschiedlichen nationalen Empfehlungen widerspiegelt. Während zum Beispiel in Deutschland seit 2008 ein organisiertes Screening etabliert ist, verzichten andere Länder wie Großbritannien, die USA oder die Schweiz bislang auf ein flächendeckendes Programm und empfehlen stattdessen eine individuelle, risikobasierte Entscheidung. Die US Preventive Services Task Force kommt zu dem Schluss, dass die Evidenz zur Nutzen-Schaden-Bilanz eines generellen Hautkrebsscreenings bei asymptomatischen Erwachsenen unzureichend ist [3].
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Das in Deutschland bestehende flächendeckende Hautkrebsscreening (HKS) wurde für alle gesetzlich Versicherten ab dem 35. Lebensjahr als Kassenleistung etabliert und kann alle zwei Jahre durchgeführt werden. Es umfasst die visuelle Inspektion der gesamten Haut einschließlich der Schleimhäute durch entsprechend geschulte Ärzt:innen. Die deutschen S3-Leitlinien zum Melanom bewerten das organisierte Screening als Maßnahme, die zu einer früheren Diagnose beitragen kann [4]. Gleichzeitig wird betont, dass Personen mit erhöhtem Risiko einer individuellen, risikoadaptierten Betreuung bedürfen, die über das Regel-Screening hinausgeht.
In Österreich existiert derzeit kein strukturiertes Programm zur Früherkennung von Hautkrebs. Begründet wird dies mit dem bislang fehlenden klaren wissenschaftlichen Nachweis für Nutzen und Wirksamkeit eines bevölkerungsweiten Programms. Das Programm „Sonne ohne Reue“ der Österreichischen Krebshilfe empfiehlt zur Hautkrebs-Früherkennung eine zweimal jährliche Selbstuntersuchung und bei Veränderungen bestehender Läsionen eine dermatologische Abklärung.
Ziel dieses Beitrags ist es, auf Basis aktueller Evidenz sowie nationaler und internationaler Leitlinien zu erläutern, für welche Patientenkollektive Hautkrebsscreening besonders sinnvoll ist und in welcher Form es empfohlen werden sollte.
Evidenzlage und nationale Empfehlungen
Die Evidenzlage zum flächendeckenden Hautkrebsscreening wird kontrovers diskutiert. Randomisierte kontrollierte Studien zum bevölkerungsweiten Hautkrebsscreening liegen bislang nicht vor; die verfügbare Evidenz beruht überwiegend auf Beobachtungsstudien und Modellierungen.
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Melanom
Eine große Studienerhebung zur Effektivität eines bevölkerungsweiten Screenings stammt aus Schleswig-Holstein (SCREEN-Projekt, 2003/2004) mit ca. 360.000 Teilnehmenden [5]. Das Projekt zeigte eine Zunahme der Diagnose von Frühstadien (u. a. dünne Melanome < 1 mm nach Breslow) und eine Abnahme fortgeschrittener Stadien. In Auswertungen des SCREEN-Projekts wurde für die Teilnehmendenkohorte im Vergleich zu einer Referenzpopulation zeitweise ein reduziertes melanomspezifisches Mortalitätsrisiko beschrieben. Bundesweite Mortalitätsdaten nach Einführung des flächendeckenden Screenings in Deutschland zeigten jedoch keine anhaltende, signifikante Abnahme der Melanom-Mortalität [6].
Diese Diskrepanz zwischen steigenden (frühzeitiger) Diagnose aber stabiler Sterblichkeit kann auf mögliche methodische Effekte hinweisen. Diskutiert werden insbesondere „lead-time bias“ und „length-time bias“: Durch die Vorverlegung des Diagnosezeitpunkts verlängert sich zwar die gemessene Überlebenszeit, ohne dass die tatsächliche Sterblichkeit in der Bevölkerung zwangsläufig sinkt.
Insgesamt deuten diese Aspekte darauf hin, dass ein potenzieller Nutzen des Screenings, neben der Qualität der Durchführung, wesentlich von der gezielten Ansprache geeigneter Risikogruppen abhängt.
Nichtmelanozytäre Hautkrebsarten (NMSC)
Für BCC und PEK ist die Evidenz für einen Mortalitätsvorteil durch Screening weniger ausgeprägt, da diese Tumoren nur selten letal verlaufen. Der Nutzen liegt hier vor allem in der Reduktion von Morbidität und Behandlungsaufwand, da frühe Detektion häufig weniger invasive und kosmetisch günstigere Therapien ermöglicht. PEK kann jedoch metastasieren und ist potenziell lebensbedrohlich, insbesondere bei immunsupprimierten Patient:innen [7].
Das Hochrisikokollektiv
Das Kollektiv, für das ein intensiviertes, individualisiertes oder spezialisiertes Screening besonders sinnvoll ist, lässt sich anhand definierter Risikofaktoren abgrenzen (siehe Abb. 1). Ein undifferenziertes Screening der Allgemeinbevölkerung führt demgegenüber zu vielen unauffälligen Untersuchungen bei begrenztem Nutzen. Die Identifikation klar definierter Hochrisikogruppen erlaubt eine gezielte Intensivierung der Vorsorge und verbessert diagnostische Ausbeute sowie Kosteneffizienz. Für diese Gruppen ist ein 2‑Jahres-Intervall oft unzureichend.
Patient:innen mit persönlicher oder familiärer Anamnese
Melanom in der Vorgeschichte
Die wichtigste Risikogruppe sind Patient:innen mit bereits entferntem Melanom. Das Risiko für ein Zweitmelanom ist erhöht und liegt je nach Studie im Bereich mehrerer Prozent [8]. Die Empfehlungen variieren je nach Stadium und individueller Risikokonstellation, liegen aber häufig bei dermatologischer Ganzkörperinspektion alle 3 bis 12 Monate.
NMSC in der Vorgeschichte
Auch nach BCC oder PEK ist das Risiko für weitere NMSC und auch für ein Melanom erhöht. Diese Patient:innen sollten engmaschiger, typischerweise alle 6 bis 12 Monate, untersucht werden. Der Fokus liegt auf Sonnenschäden (z. B. aktinische Keratosen) und der frühen Erkennung maligner Läsionen.
Positive Familienanamnese und genetische Prädisposition
Personen mit positiver Familienanamnese für ein Melanom (vor allem bei mehreren betroffenen Verwandten ersten oder zweiten Grades) haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. In einem Teil der Familien können Keimbahnmutationen (z. B. im CDKN2A-Gen) nachgewiesen werden, die mit sehr hohem Lebenszeitrisiko assoziiert sind [9]. Für diese Hochrisikopatient:innen sind jährliche oder halbjährliche dermatologische Kontrollen, teils beginnend im Kindes- oder Jugendalter, indiziert; ergänzend kann eine genetische Beratung in einem spezialisierten Zentrum sinnvoll sein.
Hohe Nävuszahl
Personen mit vielen (typischerweise > 50–100) melanozytären Nävi, insbesondere bei klinischer Atypie, haben ein deutlich erhöhtes Risiko. Das relative Risiko steigt bei > 100 Nävi auf etwa das 7‑Fache [10]. Regelmäßige Kontrollen (6–12 Monate) mit Dermatoskopie sind essenziell. In diesem Kollektiv kann auch die Nutzung digitaler Dermatoskopie und gegebenenfalls eine Ganzkörperfotografie erwogen werden.
Immunsupprimierte Patient:innen
Ein besonders vulnerables Kollektiv sind Patient:innen mit chronischer Immunsuppression, beispielsweise nach Organtransplantation oder unter immunsuppressiver Systemtherapie aufgrund von Autoimmunerkrankungen. In diesem Kollektiv ist die Inzidenz für kutane Malignome deutlich erhöht [7]. Für Dermatolog:innen ist das Wissen um die spezifische medikamentöse Immunsuppression von Bedeutung, da sich das karzinogene Potenzial der Substanzen unterscheidet. Klassische Immunsuppressiva wie Azathioprin wirken direkt photosensibilisierend und erhöhen die UVA-induzierte DNA-Schädigung. Calcineurininhibitoren (wie Ciclosporin oder Tacrolimus) fördern das Tumorwachstum unter anderem durch die Hemmung der DNA-Reparatur und Apoptose. Im Gegensatz dazu weisen mTOR-Inhibitoren (wie Sirolimus oder Everolimus) intrinsische antineoplastische Eigenschaften auf.
Aufgrund der beschleunigten Tumordynamik und der Neigung zu aggressiverem Wachstum sowie früherer Metastasierung benötigen diese Patient:innen in der Regel ein strenges Screening-Intervall von 6 bis 12 Monaten. Das genaue Intervall muss jedenfalls individuell an die Patient:innen angepasst werden.
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Patient:innen mit extremer UV-Exposition
Beruflich exponierte Personen
Personen mit langjähriger intensiver beruflicher UV-Exposition (z. B. Landwirtschaft, Bau, Seefahrt, Gartenbau) haben ein erhöhtes Risiko für NMSC. Für kutanes PEK wurde in Metaanalysen für Outdoor-Arbeit eine gepoolte Odds-Ratio von 1,77 beschrieben [11]. Ein jährliches Screening ab dem 35. Lebensjahr (oder früher bei zusätzlichen Risikofaktoren) ist sinnvoll, mit Fokus auf sonnenexponierte Areale und Erfassung aktinischer Keratosen.
Helle Hauttypen und Sonnenbrandanamnese
Personen mit hellen Hauttypen stellen eine weitere Risikogruppe dar. Studien konnten zeigen, dass bei Trägern einer MC1R-Variante, ein Gen, welches Einfluss auf die Pigmentierung hat, auch unabhängig von der Sonnenexposition ein erhöhtes Melanomrisiko besteht [12].
Zusätzlich erhöht eine Anamnese schwerer Sonnenbrände, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, das Melanomrisiko. Daten zeigen, dass der kindliche Sonnenbrand mit einer Odds-Ratio von 2,42 für kutanes Melanom assoziiert ist [13]. Bei Vorliegen weiterer Risikofaktoren (z. B. hohe Nävuszahl, positive Familienanamnese) sollte ein früheres und regelmäßiges Screening erwogen werden.
In der Praxis empfiehlt sich bei Hauttyp I/II eine systematische Anamnese bezüglich schwerer Sonnenbrände in der Kindheit. Liegen keine weiteren Risikofaktoren vor, ist das Standard-Screening ausreichend. Häufen sich jedoch Risikofaktoren, etwa MC1R-Variante (soweit bekannt), hohe Nävuszahl und positive Familienanamnese, sollte auch ohne persönliche Tumoranamnese ein intensiviertes Intervall von 12 Monaten erwogen und der/die Patient:in explizit über Eigenuntersuchung und konsequenten UV-Schutz aufgeklärt werden.
Intensivierung des Screenings: Methoden
Die Effektivität des Hautkrebsscreenings hängt nicht allein von der Häufigkeit, sondern nicht unwesentlich auch von der Qualität der diagnostischen Methoden ab. Insbesondere bei Personen mit einem erhöhten Risiko stößt die alleinige visuelle Inspektion an ihre Grenzen. Strukturierte technische Verfahren können die diagnostische Genauigkeit erhöhen und unnötige invasive Maßnahmen reduzieren.
Dermatoskopie
Die Dermatoskopie gilt heute als klinischer Standard in der Beurteilung pigmentierter Hautläsionen und ist der alleinigen visuellen Inspektion überlegen. Eine Metaanalyse von Kittler et al. zeigte eine signifikante Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit durch den Einsatz der Dermatoskopie [14]. Weitere Untersuchungen belegen im klinischen Einsatz eine höhere Sensitivität und Spezifität im Vergleich zur reinen Blickdiagnose [15]. Voraussetzung ist jedoch eine strukturierte Ausbildung und ausreichende praktische Erfahrung [16]. Die Standardisierung der Terminologie (International Dermoscopy Society) trägt zusätzlich zur Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit bei [17].
Digitale Dermatoskopie und Ganzkörperfotografie
Bei sehr hoher Anzahl bzw. multiplen atypischen Nävi kann die digitale Dermatoskopie allein, aber auch in Kombination mit der Ganzkörperfotografie die diagnostische Genauigkeit bei der Verlaufskontrolle deutlich verbessern. Studien zeigen, dass digitales Monitoring relevante Läsionen im Verlauf identifizieren kann, die bei rein konventioneller Untersuchung eher übersehen werden könnten [18]. Aufgrund begrenzter Ressourcen ist eine gezielte Allokation auf Hochrisikopatient:innen notwendig.
Weitere nichtinvasive Verfahren
Für klinisch und dermatoskopisch unklare Läsionen, bei denen eine sofortige Exzision nicht gewünscht oder nicht möglich ist, stehen in spezialisierten Zentren ergänzende nichtinvasive Verfahren zur Verfügung. Die konfokale Reflektanzlasermikroskopie (RCM) sowie die konfokale optische Line-field-Kohärenztomographie (LC-OCT) ermöglichen eine In-vivo-Beurteilung der Epidermis und oberflächlichen Dermis und können die Exzisionsrate von benignen Läsionen reduzieren [19]. Im niedergelassenen Bereich ist die praktische Konsequenz weniger die Eigenanwendung als vielmehr die gezielte Überweisung: Bei persistierender diagnostischer Unsicherheit nach Dermatoskopie sowie bei Läsionen in kosmetisch sensiblen oder anatomisch anspruchsvollen Arealen kann die Zuweisung an ein Zentrum mit entsprechender Geräteausstattung erwogen werden. Die durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte Bildanalyse ergänzt zunehmend diese Verfahren und könnte mittelfristig auch im niedergelassenen Bereich assistierend eingesetzt werden.
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Screening-Empfehlungen nach Alter und Risikogruppen
Der Schwellenwert von 35 Jahren im deutschen Kassen-Screening ist primär epidemiologisch und gesundheitsökonomisch begründet: Während das Pilotprojekt SCREEN (2003) noch Teilnehmer ab 20 Jahren einschloss, limitierte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) das bundesweite Angebot auf Personen ab 35 Jahren, da die Inzidenz und damit die Effizienz des Screenings in jüngeren Altersgruppen deutlich geringer ist, spiegelt dies aber nicht zwangsläufig das individuelle Risiko wider. Zahlreiche Melanome treten auch vor dem 35. Lebensjahr auf, insbesondere bei genetischer Prädisposition oder kumulierenden Risikofaktoren. Ein starres Festhalten an Altersgrenzen kann zu Unterversorgung junger Hochrisikopatient:innen und Überversorgung risikoarmer Personen führen.
Starres Festhalten an Altersgrenzen kann zu Unterversorgung junger Hochrisikopatient:innen führen
Das Melanom ist im Kindes- und Jugendalter selten. Ein generelles Screening ist in dieser Altersgruppe nicht indiziert, jedoch sind bei Kindern aus Hochrisikofamilien regelmäßige dermatologische Kontrollen sinnvoll [20]. Für Erwachsene > 35 Jahre gilt in Deutschland das 2‑Jahres-Intervall. Bei erhöhtem Risiko sollten jedoch kürzere Intervalle gewählt und bei Hochrisiko die Diagnostik (Dermatoskopie, digitale Verlaufskontrolle) konsequent erweitert werden.
Herausforderungen und Ausblick
Screening erhöht die Detektionsrate früher Melanome und Melanoma in situ, was grundsätzlich erwünscht ist, jedoch das Risiko einer klinisch fraglichen Überdiagnose mit sich bringt. Eine verbesserte Risikostratifizierung und der gezielte Einsatz nichtinvasiver Diagnostik können helfen, unnötige Eingriffe zu reduzieren. Gleichzeitig hängt der tatsächliche Nutzen jeder Untersuchung wesentlich von ihrer Durchführungsqualität ab. Die Ganzkörperinspektion ist nur so gut wie die Erfahrung und Qualifikation der untersuchenden Person. Standardisierte Abläufe, kontinuierliche Fortbildung und die konsequente Anwendung der Dermatoskopie als Qualitätsstandard sind daher wichtige Bestandteile eines wirksamen Screenings. Hinzu kommt eine organisatorische Herausforderung. Ein flächendeckendes Standard-Screening bindet Kapazitäten und kann paradoxerweise jene Patient:innen benachteiligen, die am dringendsten zeitnahe Kontrollen benötigen. Eine gezielte Priorisierung vulnerabler Kollektive scheint daher sinnvoll.
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Mittelfristig könnte künstliche Intelligenz einen wesentlichen Beitrag zur Lösung dieser Spannungsfelder leisten. Die KI erreicht in experimentellen Settings bereits eine diagnostische Genauigkeit bei der Klassifikation pigmentierter Läsionen, die der erfahrener Dermatologinnen und Dermatologen vergleichbar oder in definierten Aufgaben sogar überlegen ist [21]. Im Praxisalltag ist das realistischere Szenario jedoch nicht die Ablösung, sondern die Assistenz. Systeme zur digitalen Dermatoskopie integrieren bereits heute KI-gestützte Second-Opinion-Tools, die Risikoscores für unklare Läsionen ausgeben und so sowohl die Sensitivität für sehr frühe Melanome erhöhen als auch die Spezifität verbessern können, mit dem Ziel, unnötige Exzisionen benigner Nävi zu reduzieren. Dabei müssen die Grenzen dieser Technologie klar benannt bleiben. Aktuelle Algorithmen zeigen Schwächen bei seltenen Entitäten wie amelanotischen Melanomen oder Merkel-Zell-Karzinomen sowie bei Läsionen an Akren, Nägeln und Schleimhäuten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass der gesamte klinische Kontext, wie Palpationsbefund, Läsionsdynamik in der Anamnese, psychosoziale Faktoren, aktuelle nicht in die rein bildbasierte Analyse einfließen. Die diagnostische Synthese und Letztverantwortung bleiben damit zwingend in fachärztlicher Hand. Ergänzend etablieren sich teledermatologische Ansätze, die besonders in Regionen mit Facharztmangel ein effektives Triage-System ermöglichen. Hausärztinnen und Hausärzte können verdächtige Läsionen dermatoskopisch dokumentieren und telemedizinisch zur fachärztlichen Beurteilung übermitteln. Dies wäre ein niedrigschwelliger Weg, Hochrisikopatient:innen schneller einer adäquaten Versorgung zuzuführen.
Fazit
Hautkrebsscreening ist eine sinnvolle Maßnahme der Sekundärprävention, deren Nutzen von der Auswahl des untersuchten Patientenkollektivs abhängt. Während ein flächendeckendes Screening der Allgemeinbevölkerung nur begrenzte Evidenz für eine Mortalitätsreduktion bietet, profitieren klar definierte Hochrisikogruppen von intensiver, risikoadaptierter Früherkennung. Zu diesen Gruppen zählen unter anderem Patient:innen mit Melanom- oder NMSC-Anamnese, positiver Familienanamnese/genetischer Prädisposition, hoher Nävusanzahl, Immunsuppression sowie Personen mit ausgeprägter UV-Exposition. Für diese Kollektive sind individualisierte Screening-Intervalle (3–12 Monate) sowie eine qualitätsgesicherte Untersuchung unter Einsatz der Dermatoskopie und bei Bedarf digitaler Verlaufskontrollen entscheidend. Zukünftige Strategien sollten individuelle Risikofaktoren systematisch erfassen und Ressourcen gezielt auf vulnerable Kollektive fokussieren, um eine effektive, kosteneffiziente und patient:innenzentrierte Hautkrebsfrüherkennung zu ermöglichen.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
C. Müller gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
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