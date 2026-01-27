DFP-Webcast: Neurofibromatose Typ 1 | Herausforderungen vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter

Neurofibromatose Typ 1 (NF1) ist eine seltene genetische Erkrankung und begleitet Betroffene ein Leben lang. Erste Zeichen wie Café-au-Lait-Flecken oder kongenitale Tumoren können bereits im Säuglingsalter auftreten. Diese zertifizierte Fortbildung zeigt praxisnah, worauf es im klinischen Alltag ankommt – von den ersten Hautzeichen über Diagnosekriterien bis zu interdisziplinären Behandlungsstrategien.

2 DFP-Punkte