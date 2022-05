Schnelle Hilfe: Junger Psoriasis-Patient mit massivem Haut-, Hand- und Nagelbefall dank Taltz® wieder voll im Berufsleben

Entgeltliche Einschaltung

Ein junger Patient mit einer ausgeprägten Plaque-Psoriasis und massivem Befall der Nägel, Ellbogen und Hände, mit schmerzenden Handinnenflächen und starkem Juckreiz litt unter Stigmatisierung und großer Sorge um die berufliche Zukunft.

Vortherapien mussten entweder aufgrund unzureichender Wirksamkeit oder Unverträglichkeit abgebrochen werden, und es kam zu schweren Schüben.

Im Februar 2019 wurde der Patient bei einem PASI von 20 auf Taltz® eingestellt.

Bereits nach sechs Wochen waren kaum noch Läsionen sichtbar (PASI <1). Nach acht Wochen war der Patient vollständig erscheinungsfrei (PASI= 0) und konnte wieder uneingeschränkt seinem Beruf nachgehen. Auch bei der letzten Kontrolle Ende 2021 war der Patient weiterhin stabil erscheinungsfrei.

Mit Taltz® schnell zu dauerhaft erscheinungsfreier Haut und Nägeln[1]

Der IL-17A-Inhibitor Ixekizumab beweist auch mit aktuellen Daten seine starke Wirksamkeit für langanhaltend erscheinungsfreie Haut über den Verlauf von inzwischen 5 Jahren.[1,2] Die absoluten PASI-Werte zeigen: Mehr als 66 % der Patient:innen erzielten mit Ixekizumab eine vollständig oder nahezu vollständig erscheinungsfreie Haut (PASI ≤ 1) und konnten diese über 5 Jahre stabil aufrechterhalten, etwa 85 % der Patient:innen wiesen über diesen Zeitraum einen absoluten PASI ≤ 3 auf.[2] Auch in der UNCOVER-3-Studie überzeugte der IL-17A-Inhibitor in der Langzeitbehandlung über 5 Jahre: Rund 7 von 10 Patient:innen erzielten mit Ixekizumab vollständig erscheinungsfreie Haut (PASI 100) und konnten diese über den gesamten Untersuchungszeitraum aufrechterhalten. (Abb. 1).[1]

Plaque-Psoriasis[1] mit Befall besonderer Lokalisationen wie Handflächen und Fußsohlen oder Nägeln kann die Lebensqualität der Betroffenen stark einschränken und eine besondere Therapieherausforderung darstellen.[3]

Lässt eine konventionelle Systemtherapie keinen ausreichenden Therapieerfolg erwarten, empfiehlt die aktualisierte deutsche S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris den Einsatz eines Biologikums wie Taltz® (Ixekizumab).[4]

Laut einer aktuell publizierten Netzwerk-Metaanalyse zur Wirksamkeit speziell auf Nagel-Psoriasis haben Patient:innen unter Ixekizumab im Vergleich zu anderen Biologika die größte Wahrscheinlichkeit, in Woche 24-26 vollständig erscheinungsfreie Nägel zu erzielen.[5]

In der UNCOVER-3-Studie demonstrierte Taltz® seine starke, langanhaltende Wirksamkeit über fünf Jahre auch an besonderen Lokalisationen (Abb.2).[1] Rund 8 von 10 Taltz®-Patient:innen mit Nagel-Psoriasis hatten über einen Zeitraum von fünf Jahren vollständig erscheinungsfreie Nägel (NAPSI =0; as observed).[1] Bei Patient:innen mit palmoplantarem Befall konnten 90% über fünf Jahre eine Remission aufrechterhalten (PPASI = 0; as observed).[1]

