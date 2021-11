Dupixent

Dupilumab (Dupixent®) als erstes Biologikum für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren mit schwerer atopischen Dermatitis zugelassen

Die Europäische Kommission (EC) hat die Zulassung von Dupilumab (Dupixent®) in der Europäischen Union (EU) auf Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren mit schwerer atopischen Dermatitis, die für eine systemische Therapie in Betracht kommen, erweitert.1 Damit ist Dupilumab die einzige systemische Behandlungsoption, die in der EU für diese Patientengruppe zugelassen ist.