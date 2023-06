Der rheumatologische Patient auf der Intensivstation

Zurück zum Zitat Delvino P, Monti S, Balduzzi S, Belliato M, Montecucco C, Caporali R (2019) The role of extra-corporeal membrane oxygenation (ECMO) in the treatment of diffuse alveolar haemorrhage secondary to ANCA-associated vasculitis: report of two cases and review of the literature. Rheumatol Int 39(2):367–375 CrossRefPubMed