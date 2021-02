Der nutz auß den Krautgärten. Georg Henischs Übersetzungen pharmazeutischer Werke

Zusammenfassung

Georg Henisch (1549–1618) stammte aus der heute slowakischen Stadt Bardejov (Bartfeld) und übersetzte vier in Latein verfasste pharmazeutische Schriften ins Deutsche. Drei dieser Werke waren von dem bekannten französischen Schriftsteller Antoine Mizauld und ein Werk von dem spätlateinischen Schriftsteller Sextus Placitus. Diese wurden in den Jahren 1574–1575 publiziert und erschienen bis 1615 in mehreren unveränderten Auflagen. In allen vier Werken, die sich an Laien richten, sind ungewöhnliche, leicht verfügbare Pflanzen-, Metall- und Tierarzneimittel thematisiert. Vom Genre her sind diese den „Kräuterbüchern“, der so genannten Hausväterliteratur und auch den Arznei-, Kunst- und Wunderbüchern zuzurechen. In den Übersetzungen hält sich Henisch nicht streng an das Original, vielmehr lässt er kleine Teile weg, übersetzt frei und richtet die Übersetzung für ein breites deutsches Lesepublikum aus.