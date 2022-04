Zurück zum Zitat Pugliese G, Penno G, Natali A, Barutta F, Di Paolo S, Reboldi G, Gesualdo L, De Nicola L, Italian Diabetes Society and the Italian Society of Nephrology (2019) Diabetic kidney disease: new clinical and therapeutic issues. Joint position statement of the Italian diabetes society and the Italian society of nephrology on “the natural history of diabetic kidney disease and treatment of hyperglycemia in patients with type 2 diabetes and impaired renal function”. Nutr Metab Cardiovasc Dis 29:1127–1150. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​numecd.​2019.​07.​017 CrossRefPubMed