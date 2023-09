Zurück zum Zitat Pappalardo F, Wilkinson J, Busquet F et al (2022) Toward A regulatory pathway for the use of in Silico trials in the CE marking of medical devices. IEEE J Biomed Health Inform 26:5282–5286. https://​doi.​org/​10.​1109/​JBHI.​2022.​3198145 CrossRefPubMed