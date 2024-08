Der Behandlungsprozess von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz/Geschlechtsdysphorie in Österreich

Zentrale Leitlinien für die Behandlung geschlechtsinkongruenter/geschlechtsdysphorischer junger Menschen in Österreich umfassen die „Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie von Kindern und Jugendlichen nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung“ []. Auf internationaler Ebene sind zur Berücksichtigung empfohlene Leitlinien die „Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8“ (SOC 8) der World Professional Association for Transgender Health (WPATH; []) sowie die Leitlinie „Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons“ der Endocrine Society []. Beide internationalen Leitlinien enthalten in ihren Unterkapiteln spezifische Empfehlungen für den Behandlungsprozess von Kindern und Jugendlichen.