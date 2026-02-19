Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Den Darm jung halten – das ungelöste Rätsel um die Mikroökologie

  • 18.02.2026
  • Orthomolekulare Medizin
Verfasst von
Dr. Uwe Peters
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Zusammenfassung

Dieser Artikel beleuchtet, warum trotz grosser wissenschaftlicher Fortschritte im Bereich der Mikrobiota langfristige therapeutische Erfolge nur selten erzielt werden. Sowohl die ökologische und evolutionäre Dynamik des Darmmikrobioms wird dafür näher betrachtet als auch die Herausforderungen, die dadurch bei Diagnostik und therapeutischer Modulation folgen. Monokausale Ansätze scheinen kaum geeignet, ein hochkomplexes Ökosystem wie den Darm gezielt zu beeinflussen. Neben Pro- und Präbiotika rücken deshalb zunehmend Postbiotika, bakterielle Signalwege, epigenetische Mechanismen und neue Konzepte wie Orthobiotika in den Fokus, vor allem angewendet in Kombination. Die Bedeutung metabolischer Marker, der Zytokinanalytik und der räumlichen Organisation des Mikrobioms für diagnostische und therapeutische Entscheidungen ist dabei eine vielversprechende Ergänzung. Die Notwendigkeit multimodaler, regulativ wirkender Therapiestrategien scheint zwar der einzig sinnvolle Weg zu langfristigem Erfolg zu sein, die Möglichkeiten und Werkzeuge dafür sind heute jedoch umfangreicher denn je.
Titel
Den Darm jung halten – das ungelöste Rätsel um die Mikroökologie
Verfasst von
Dr. Uwe Peters
Publikationsdatum
18.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz
Print ISSN: 1995-6924
Elektronische ISSN: 2520-8500
DOI
https://doi.org/10.1007/s41975-026-00436-y
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.