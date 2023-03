Projekt demenzfreundliches und delirsensibles Krankenhaus

Erschienen in:

Zusammenfassung

Die Zahl demenzkranker Personen steigt stetig an und gerade diese Patientengruppe muss als besonders vulnerabel betrachtet werden. Kognitive Leistungsminderungen prägen die Situation im Rahmen von stationären Aufenthalten und daher müssen sowohl das Umfeld als auch die Betreuung an diese besonderen Bedürfnisse angepasst werden. Die Ausbildung von Advanced Practice Nurses und Demenzexpert:innen sowie das Ausrollen eines Demenzpflegeprojekts bilden die Grundlage zu dieser notwendigen Adaptation. Die Durchführung praxisnaher Mitarbeiterschulungen, angepasster Kommunikationsstrategien, orientierungsfördernder Umweltveränderungen und der Einsatz von definierten Maßnahmen können hilfreich sein, um die Versorgung von Menschen mit Demenz zu verbessern und an deren Bedürfnisse anzupassen. Eine interdisziplinäre Demenzstrategie im akutstationären Setting lässt somit die Zufriedenheit, das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität aller Beteiligten steigen.