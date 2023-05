Demenz-Service Niederösterreich

Zusammenfassung

Seit 2018 wird in Niederösterreich ein niederschwelliges Angebot für Menschen mit einer dementiellen Erkrankung und deren Angehörige zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, dieses Angebot so früh wie möglich und in einem so frühen wie möglichen Stadium der Erkrankung anbieten zu können. Dieses Projekt wurde seit 2015 im Auftrag der niederösterreichischen Landesregierung und der/den Sozialversicherung/en entwickelt und umgesetzt. Verantwortlich dafür sind der NÖGUS (Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds), die dort angesiedelte Psychiatrie-Koordination und der Demenz-Service selbst. Der Demenz-Service ist eingebettet in die Wirkungsziele der „Österreichischen Demenzstrategie – Gut leben mit Demenz“ aus 2015. In 2019 wurde dieses Projekt im Auftrage des NÖGUS vom Institut für Pflegewissenschaften der Universität Wien evaluiert. Die Ergebnisse sind in dieser Arbeit berücksichtigt.