PRO CARE

Delir im Fokus

Evidenzbasiertes Delirmanagement im Akutkrankenhaus: Die Schlüsselrolle der Advanced Practice Nurses

  • 01.09.2025
  • PFLEGEPRAXIS
Erschienen in:
Verfasst von
APN DGKP Mag.a Cornelia Kelterer
APN DGKP Catharina Wagner, BSc, MSc
APN DGKP Carina Auchmann, BSc, MSc
Erschienen in
PRO CARE | Ausgabe 5-6/2025

Auszug

Das Delir ist ein akut einsetzendes, multifaktorielles neuropsychiatrisches Syndrom, das mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für Patient:innen sowie hohen Belastungen für Angehörige, Pflegepersonal und das Gesundheitssystem einhergeht. Klinisch ist das Delir durch eine Störung des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit sowie eine akute bis subakute Veränderung der kognitiven Leistungsfähigkeit, Psychomotorik, Affekte und des Tag-Nacht-Rhythmus gekennzeichnet (DGGPP & DGG, 2025). Unterschieden wird zwischen hyper- und hypoaktiven, sowie gemischten Verlaufsformen, wobei Letztere besonders schwer zu erkennen sind. …
