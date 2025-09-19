Delir im Fokus

Das Delir ist ein akut einsetzendes, multifaktorielles neuropsychiatrisches Syndrom, das mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für Patient:innen sowie hohen Belastungen für Angehörige, Pflegepersonal und das Gesundheitssystem einhergeht. Klinisch ist das Delir durch eine Störung des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit sowie eine akute bis subakute Veränderung der kognitiven Leistungsfähigkeit, Psychomotorik, Affekte und des Tag-Nacht-Rhythmus gekennzeichnet (). Unterschieden wird zwischen hyper- und hypoaktiven, sowie gemischten Verlaufsformen, wobei Letztere besonders schwer zu erkennen sind. …