Daten erheben — Ergebnisse vergleichen und verbessern

Die standardisierte Erfassung der pflegerischen Praxis trägt wesentlich zur Qualitätssicherung in Gesundheitseinrichtungen bei. Das wird durch die Gründung der „Taskforce Pflege“ durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz untermauert. So wird in einem der festgelegten Ziele der „Taskforce Pflege“ der vermehrte Einsatz von qualitätsverbessernden Maßnahmen in Bezug auf Pflegeprozessdokumentation und die Auswertung dieser Daten zur Qualitätsverbesserung, zu Controllingzwecken oder zur Forschung in der Pflege gefordert (). Alle Personen, die an der Versorgung und Behandlung von Patienten beteiligt sind, sind für die Umsetzung dieser Ziele () und daher auch für eine qualitative Pflege und Betreuung und die Sicherheit der Patienten zuständig (). Vor allem Führungspersonen in der Pflege in Österreich tragen die Verantwortung für die Überwachung, Sicherung und Verbesserung der Pflegequalität (§26 (2)) (BGBl. I Nr. 48, 2021). ...