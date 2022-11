Das Ösophaguskarzinom

Zurück zum Zitat Van Cutsem E, Moiseyenko VM, Tjulandin S, Majlis A, Constenla M, Boni C, u. a. Phase III study of docetaxel and cisplatin plus fluorouracil compared with cisplatin and fluorouracil as first-line therapy for advanced gastric cancer: a report of the V325 Study Group. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 1. November 2006;24(31):4991–7.