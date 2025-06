Das Mikrobiom bei rheumatoider Arthritis und systemischem Lupus erythematodes

Zurück zum Zitat Bagavant H, Araszkiewicz AM, Ingram JK, Cizio K, Merrill JT, Arriens C, Guthridge JM, James JA, Deshmukh US (2021) Immune Response to Enterococcus gallinarum in Lupus Patients Is Associated With a Subset of Lupus-Associated Autoantibodies. Front Immunol. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.635072CrossRefPubMedPubMedCentral