Das metabolische Profil von Patientinnen mit funktioneller hypothalamischer Amenorrhö mit und ohne polyzystische Ovarmorphologie

Die beiden häufigsten Ursachen der sekundären Amenorrhö sind das polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) und die funktionell hypothalamische Amenorrhö (FHA; []). Entsprechend den Rotterdam-Kriterien müssen für die Diagnose des PCOS mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt sein: (i) klinischer und/oder serologischer Hyperandrogenismus, (ii) Oligo‑/Anovulation und/oder (iii) das Vorliegen einer polyzystischen Ovarmorphologie (PCOM), wobei eine PCOM dann vorliegt, wenn im Ultraschall pro Ovar ≥ 12 Follikel mit einem Durchmesser von 2 bis 9 mm nachgewiesen werden können []. Bei der FHA handelt es sich um eine Ausschlussdiagnose; sie ist gekennzeichnet durch (i) eine Zykluslänge > 45 Tage oder Amenorrhö > 3 Monate, (ii) das Vorliegen eines hypogonadotropen Hypogonadismus und (iii) exzessiven Gewichtsverlust/körperliche Aktivität/Stress in der Anamnese []. Obwohl es sich um zwei unterschiedliche Diagnosen handelt, kann die Unterscheidung im klinischen Alltag mitunter eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn man bedenkt, dass bis zu 50 % aller FHA-Patientinnen eine PCOM aufweisen []. In einer rezenten Studie von Makolle et al. konnte gezeigt werden, dass bei diesen Frauen (PCOM-FHA) das Anti-Müller-Hormon (AMH) und der Body-Mass-Index (BMI) signifikant höher, aber das sexualhormonbindende Globulin (SHBG) signifikant niedriger waren als bei Frauen mit FHA ohne PCOM (nonPCOM-FHA; []). Diese Veränderungen treten häufig auch bei PCOS-Patientinnen auf, weshalb von den Studienautor:innen die Hypothese hervorgebracht wurde, dass Frauen mit PCOM-FHA möglicherweise vor dem Auftreten der FHA an einem PCOS litten. Eine weitere häufige metabolische Veränderung bei PCOS-Patientinnen (auch mit BMI-Werten im Normbereich) ist die Insulinresistenz []. Das Vorliegen bzw. die Ausprägung der Insulinresistenz kann mittels des HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) ermittelt werden.